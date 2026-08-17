Nottingham Forest vs Leeds United : détails du match

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest et Leeds United donneront le coup d'envoi le 22 août 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

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Un choc d'ouverture sur les bords de la Trent

Nottingham Forest lance sa campagne de Premier League 2026-2027 à domicile en accueillant Leeds United au City Ground pour la 1re journée. Porté par un public passionné, Forest cherchera à imposer sa domination d'entrée sur les bords de la Trent et à entretenir cet élan avant une nouvelle saison nationale exigeante. Pour Leeds, un déplacement à Nottingham lors de la journée d'ouverture représente un premier test immédiat et de haute intensité pour évaluer sa capacité à être prêt pour l'élite dès le départ.

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Les tests continentaux de pré-saison de Forest et une solide fin à domicile

Nottingham Forest aborde ce match d'ouverture après une vaste campagne de pré-saison à travers l'Europe. Après avoir lancé son été par des victoires contre Notts County et Blackburn Rovers, Forest a engrangé de précieuses minutes lors d'une tournée exigeante au Portugal et de tests face à des adversaires européens. Le club a conclu sa pré-saison de belle manière à domicile, avec une victoire disputée 2-1 contre le club de Bundesliga du Bayer Leverkusen avant de livrer une performance impressionnante lors d'un succès 2-0 contre le Stade Brestois le 16 août.

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Les victoires marquantes de Leeds dans des amicaux de prestige

Leeds United arrive au City Ground renforcé par un programme de pré-saison estival accrocheur. Leeds a montré un sérieux potentiel offensif au début du mois d'août avec une superbe victoire 4-2 contre Liverpool, suivie d'un succès maîtrisé 2-0 face au RB Leipzig. Après avoir arraché un match nul 1-1 contre Manchester United en milieu de semaine, Leeds a bouclé sa préparation pour la journée d'ouverture le 15 août de manière autoritaire, en écrasant le FC Augsbourg 4-0 pour s'assurer que son secteur offensif tourne à plein régime.

Historique des confrontations directes : des duels féroces aux écarts infimes

Les matches entre Nottingham Forest et Leeds United ont historiquement été des confrontations à haute intensité, définies par des atmosphères bouillonnantes et un football direct. Fait intriguant, les deux clubs vont très vite se familiariser l'un avec l'autre au début du calendrier 2026-2027, puisqu'ils doivent se rencontrer deux fois en trois jours, avec cette affiche d'ouverture de Premier League suivie d'une revanche immédiate au deuxième tour de l'EFL Cup au City Ground.

Infos d'équipe et effectifs

Oliver Glasner compte un absent confirmé pour le match d'ouverture de la saison de Forest, avec Nicolo Savona annoncé blessé. Aucun joueur n'est suspendu côté hôte, et aucun probable onze de départ n'a été confirmé avant le coup d'envoi. D'autres mises à jour sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du match.

Chez les visiteurs, Daniel Farke doit faire sans le gardien Lucas Perri et l'ailier Gabriel Gudmundsson, tous deux forfaits sur blessure. Leeds ne compte aucun joueur suspendu, et aucun onze probable n'a été dévoilé à ce stade. Des mises à jour suivront à mesure que le club fournira davantage d'informations.

Forme

Nottingham Forest aborde la nouvelle saison avec un bilan de pré-saison mitigé, composé de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 contre Brest le 16 août, après un succès 2-1 face au Bayer Leverkusen quatre jours plus tôt. Avant ces deux victoires, Forest s'est incliné contre Barcelone (0-1), l'Udinese (0-1) et le Sporting CP (1-4), cette dernière lourde défaite soulevant de premières questions sur son organisation défensive. Sur ces cinq matches, Forest a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Leeds United arrive dans une forme nettement plus solide, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. Son résultat le plus récent a été un succès 4-0 contre Augsbourg le 15 août, et l'équipe a également battu le RB Leipzig 2-0 et Sunderland 1-0. Une victoire 2-4 contre Liverpool figure parmi les résultats les plus marquants de son été, même si un match nul 1-1 contre Manchester United, enregistré comme une défaite dans le jeu de données, a interrompu sa série de victoires. Leeds a marqué neuf buts et n'en a encaissé qu'un sur ses quatre derniers matches de pré-saison.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Leeds United s'est imposé 3-1 à Elland Road lors d'un match de Premier League. Avant cela, Nottingham Forest avait décroché une victoire à domicile 3-1 au City Ground en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, qui comprennent trois duels de Premier League et un match amical de pré-saison, chaque équipe s'est imposée à deux reprises, avec un bilan parfaitement équilibré.