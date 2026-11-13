Partager Suivez GOAL sur Google

Harry Kane a officiellement confirmé son statut de légende de l’Angleterre en devenant le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection masculine lors d’une victoire arrachée face à la Croatie. Le capitaine s’est aussitôt tourné vers un affrontement crucial contre l’Espagne en Ligue des nations, avec la première place du groupe en jeu.

Publicité

Kane entre dans l’histoire lors d’une soirée riche en émotions à Wembley

Kane a vécu une soirée de triomphe personnel et de célébration nationale jeudi à Wembley, en menant l’Angleterre vers une victoire capitale 2-1 contre la Croatie. L’attaquant du Bayern Munich, âgé de 33 ans, a été honoré avant le coup d’envoi après son récent succès au Ballon d’Or, mais c’est en entrant sur la pelouse qu’il a véritablement marqué l’histoire. En débutant la rencontre, Kane a décroché sa 126e sélection, un record, dépassant officiellement Peter Shilton pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe masculine d’Angleterre.

Le match a été tendu, mais Kane a une nouvelle fois fait la différence. Alors que les deux équipes étaient à égalité, le capitaine a transformé un penalty sous pression, permettant à l’Angleterre de rester en course pour la phase à élimination directe de la Ligue des nations. « L’accueil au début du match était un geste incroyable. Une fois le ballon en jeu, l’important, c’est d’obtenir la victoire, les trois points. Nous avons affronté une équipe coriace, une équipe qui voulait prouver sa valeur ce soir. Je pense que nous avons bien joué pendant une grande partie du match. Nous avons un peu accusé la fatigue vers la fin, mais dans l’ensemble, c’est une belle victoire qui nous laisse un grand match à jouer dimanche », a déclaré Kane.

Un message de défi à l’Espagne

Cette victoire prépare un duel décisif contre l’Espagne, dimanche au Metropolitano, dont le vainqueur prendra la première place. L’équipe de Luis de la Fuente a elle aussi poursuivi sur sa lancée en battant la Tchéquie 2-0, ce qui signifie que l’Angleterre doit s’imposer à l’extérieur pour la dépasser. Kane ne sous-estime pas l’ampleur de la tâche, surtout après la courte défaite de l’Angleterre face à l’Espagne plus tôt dans la campagne, mais il estime que le groupe est prêt à relever le défi.

« Sans aucun doute, notre objectif est de terminer premiers. Après le premier match, lorsque nous avons perdu ici contre eux, nous savions que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Nous nous sommes dit : “Gagnons tous les matches jusqu’au prochain et voyons ce qui se passe.” Maintenant, dimanche, nous avons l’occasion idéale de montrer ce dont nous sommes capables », a affirmé l’attaquant.

Publicité Publicité

Un penalty pour se racheter

Malgré sa réputation d’être l’un des finisseurs les plus fiables au monde, Kane abordait cette trêve internationale après une erreur rare avec son club. Il avait manqué son précédent penalty avec le Bayern Munich, ce qui faisait de sa réussite face à la Croatie un moment important pour retrouver son rythme. Le capitaine anglais a abordé la situation avec son professionnalisme habituel, sans laisser cet échec précédent perturber sa concentration à ce moment crucial à Wembley.

Related Topics

Prochains matchs ESP UEFA Nations League A 14:45 ANG

Interrogé sur la pression liée au penalty, Kane a répondu : « Comme toujours. J’ai manqué le dernier avec le Bayern, donc je pense qu’il est toujours important d’essayer de rebondir au suivant. Essayer de ne pas en manquer deux de suite, mais bien l’exécuter. Je me suis entraîné hier comme toujours et maintenant, il s’agit simplement d’entrer sur le terrain et de bien faire. »

Des progrès à faire avant Madrid

Si l’ambiance est positive au sein du groupe, Kane a reconnu les domaines dans lesquels l’équipe de Thomas Tuchel devra progresser pour battre l’Espagne sur son terrain. L’attaquant a relevé que l’Angleterre avait parfois manqué de rigueur dans la conservation du ballon, permettant à la Croatie de revenir dans le match alors qu’elle aurait dû être hors de portée. Alors que le calendrier devient de plus en plus exigeant, il a reconnu que la fatigue commence à peser, en club comme en sélection.

Publicité

« Je pense que nous avons perdu trop de ballons faciles, surtout dans notre propre moitié de terrain, ce qui a un peu ralenti le rythme du match. Nous avons eu assez d’occasions pour marquer deux ou trois buts, mais nous avons affronté une bonne équipe. Nous sommes au milieu d’une série de matches difficile avec nos clubs et nos équipes nationales, donc on ne peut pas toujours s’attendre à ce que tout soit parfait. Bien sûr, nous savons que nous pouvons nous améliorer sur certains aspects et nous devrons le faire si nous voulons gagner dimanche, mais au bout du compte, l’important est d’obtenir la victoire ce soir », a conclu Kane.