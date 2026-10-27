« Notre fierté est en jeu » : Mikel Arteta adresse un avertissement ferme aux stars d’Arsenal avant le match contre Fleetwood Town

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Mikel Arteta a adressé un message clair à ses joueurs d’Arsenal : leur réputation est en jeu avant le déplacement à Fleetwood, mardi, en Coupe de la Ligue anglaise. L’entraîneur veut éviter de revivre l’une des pires désillusions du club dans cette compétition, alors que son équipe s’apprête à affronter la formation la moins bien classée encore en lice.

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Arsenal face à un piège potentiel

Arsenal se déplace mardi soir chez Fleetwood Town, club de League Two, pour un match du quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. L’équipe hôte est la moins bien classée encore en lice dans la compétition : elle occupe actuellement la 18e place de la quatrième division anglaise.

Alors qu’un choc crucial de Premier League contre Liverpool approche, Arsenal devrait aligner un onze de départ largement remanié. Arteta attend toutefois un engagement maximal de tous les joueurs qui entreront sur le terrain et exige qu’ils témoignent un respect total à leurs adversaires, donnés perdants.

« Notre réputation est en jeu »

IMAGO

L’entraîneur d’Arsenal assure que ses consignes d’avant-match seront extrêmement brèves. Il veut voir son groupe montrer immédiatement sa qualité et ne laisser aucune place à une élimination surprise.

« Montrez-leur le maillot d’Arsenal et ce que nous représentons, c’est tout, a déclaré Arteta aux journalistes. Nous devons aller là-bas et gagner le match. C’est tout. C’est très simple. »

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L’Espagnol n’a pas tardé à rappeler à ses joueurs que leur niveau d’exigence ne pouvait pas baisser simplement en raison du classement de l’adversaire.

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Il a ajouté : « Notre réputation, notre fierté, tout est en jeu. Alors, chaque fois que vous disputez un match de football, surtout contre une équipe d’une autre division, respectez le jeu, respectez chaque adversaire, parce qu’il le mérite. Ensuite, essayez de gagner et de jouer un peu mieux que lui. »

La leçon de l’humiliation face à Bradford

L’entraîneur d’Arsenal connaît trop bien les dangers qu’il y a à sous-estimer une équipe d’une division inférieure. En 2012, Arteta faisait partie de l’effectif d’Arsene Wenger qui avait subi une défaite humiliante aux tirs au but contre Bradford City, en quarts de finale de cette même compétition.

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Cette élimination surprise restée dans les mémoires rappelle brutalement à quel point un match de coupe peut échapper aux grands favoris s’ils ne s’appliquent pas. Le technicien de 44 ans s’appuie sur ce souvenir douloureux pour aider son groupe actuel à garder les pieds sur terre.

« Nous avons tous connu cela à un moment ou à un autre, et nous connaissons le risque, a expliqué Arteta. Dans le football, les débats peuvent devenir très équilibrés dès lors que l’on parvient à rivaliser sur certains points. C’est là que nos fondamentaux et nos habitudes doivent être au plus haut niveau pour nous permettre de gagner le match. »

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Le grand rendez-vous d’Anfield approche

Getty Images

Une fois son match de coupe de mardi terminé, Arsenal tournera immédiatement son attention vers un choc majeur de Premier League. Le club se rendra à Anfield pour affronter Liverpool ce week-end, au cœur d’un calendrier éprouvant.

Arteta devra doser soigneusement la rotation de son effectif à Fleetwood pour que ses joueurs clés abordent le déplacement dans le Merseyside en pleine forme, sans compromettre la qualification d’Arsenal pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Bien négocier ce rendez-vous de milieu de semaine sera essentiel pour conserver son élan avant un match de championnat qui pourrait peser lourd sur sa saison.







