Le directeur sportif de Besiktas, Önder Özen, a d’abord répété les critiques envers l’agent de Salah, déjà formulées récemment par le président Serdal Adali. Selon lui, l’agent du joueur offensif aurait brutalement revu à la hausse ses exigences en matière de commission à court terme lors des négociations autour d’une signature sur le Bosphore.

« Je peux imaginer qu’un sportif respecté comme Salah n’en savait rien, mais notre club suit une certaine politique dont nous ne nous écartons pas », a désormais précisé Özen sur HT Spor. Les commissions pour les agences de joueurs sont encadrées par la loi et les ignorer reviendrait à commettre un « acte illégal », a souligné Özen. « Quand il s’agit de Besiktas, c’est notre devoir de ne pas nous mettre dans une telle situation. »

Pour l’instant, il n’y a donc plus de négociations avec Salah, mais un transfert du joueur de 34 ans à Besiktas n’a pas encore totalement capoté pour autant. « L’offre est sur la table. Si une réponse à cette offre nous parvient, elle pourra être étudiée, mais il n’y en aura pas d’autre », a déclaré Özen. « Ils ont mentionné qu’ils étaient aussi en discussion avec d’autres clubs, peut-être qu’ils obtiendront un résultat là-bas. Notre dernière offre à Salah constitue le point final. »

Mohamed Salah sera-t-il finalement la prochaine pièce du puzzle de l’offensive de recrutement de Besiktas ?

Salah a quitté Liverpool à la fin de la saison écoulée après neuf ans. Alors que son contrat devait en réalité encore courir jusqu’en 2027, les deux parties se sont mises d’accord sur une résiliation, ce qui fait que l’Égyptien est désormais disponible sans indemnité de transfert. En plus de clubs d’Arabie saoudite et des États-Unis, le rival stambouliote de Besiktas, Fenerbahce, ferait lui aussi notamment les yeux doux à Salah.





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Pour Besiktas, l’ex-joueur de Liverpool serait entre-temps la prochaine pièce du puzzle d’une offensive de recrutement remarquable. Avec Alexander Nübel, arrivé du Bayern Munich pour un peu plus de six millions d’euros, le club s’est assuré un nouveau gardien de tout premier plan. Avec Leandro Trossard (recruté à Arsenal pour 18 millions d’euros), Salah pourrait théoriquement former à l’avenir une redoutable paire d’ailiers ; en outre, Besiktas a recruté avec Salih Özcan (libre après son départ du Borussia Dortmund) un joueur de renom pour le poste de sentinelle. Il ne faut pas non plus oublier l’option d’achat de 30 millions d’euros levée pour Orkun Kökcü, déjà prêté la saison passée par Benfica.

En outre, Besiktas a installé Vincenzo Italiano comme nouvel entraîneur, lui qui a travaillé avec beaucoup de succès récemment à Bologne. La direction à suivre est claire : cinq ans après son dernier titre de champion de Turquie à ce jour, en 2021, Besiktas veut de nouveau concurrencer davantage son rival stambouliote Fenerbahce et surtout l’ogre Galatasaray, sacré champion à répétition. Lors des cinq dernières saisons, une troisième place en 2023 a représenté son meilleur résultat, et Besiktas a bouclé la dernière saison de Süper Lig à la quatrième place.