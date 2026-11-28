Partager Suivez GOAL sur Google

Le Real Madrid a subi une lourde défaite 2-1 au Bernabeu, le Deportivo Alaves profitant de ses erreurs défensives. Malgré un but de Kylian Mbappe en seconde période, l’équipe de Jose Mourinho a cédé sur des réalisations de Toni Martinez et Angel Perez, avant l’expulsion de Jude Bellingham en fin de match.

Publicité

La rigidité tactique du Real Madrid de Jose Mourinho a été mise à rude épreuve au Bernabeu, où l’équipe a peiné à percer la défense d’un Deportivo Alaves tenace. Malgré 75 % de possession et 2,7 buts attendus (xG), le Real a manqué d’efficacité pour renverser la situation après avoir été mené rapidement. Martinez a ouvert le score pour les visiteurs à la 22e minute en profitant d’une erreur de Dean Huijsen, qui a rendu le ballon à Alaves dans une zone dangereuse. Perez a doublé la mise peu après l’heure de jeu.

Les Madrilènes ont tenté de revenir en fin de match lorsque Mbappe a marqué à la 69e minute sur une passe décisive de Bellingham. Mais la défense regroupée d’Alaves et la frustration des joueurs du Real ont contrarié cette remontée. Bellingham, principale source de créativité de son équipe, a été expulsé à la 88e minute après un deuxième carton jaune. Réduit à dix, le Real a quitté le terrain sans le moindre point.

Gardien et défense

Thibaut Courtois : 5/10

Une soirée frustrante pour le Belge, qui n’a fait face qu’à trois tirs cadrés mais a encaissé deux buts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score précise de Martinez, tandis que la désorganisation défensive devant lui l’a souvent laissé exposé. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt dans le match.

Marc Cucurella : 5/10

Aligné dans une défense à quatre, il a souffert lors des transitions rapides privilégiées par Alaves. S’il a apporté de la largeur lorsque son équipe avait le ballon, il a manqué de vitesse pour contenir les contre-attaques menées par Abde Rebbach et Perez, au sein d’une défense étonnamment fragile.

Publicité Publicité

Dean Huijsen : 6/10

Le jeune défenseur central a montré par moments les qualités de relance saluées par Mourinho, mais son erreur coûteuse a été décisive sur le premier but : une très mauvaise passe en retrait vers Courtois a offert à Alaves l’occasion de prendre l’avantage. Mis à l’épreuve physiquement par le jeu direct de Mariano Diaz, il a également peiné à maintenir une ligne défensive haute sur l’action du deuxième but, même s’il est resté actif dans les airs.

Related Topics

Ibrahima Konate : 5/10

Une prestation décousue du Français, qui a eu du mal à organiser la ligne défensive dans les moments où Alaves s’est montré le plus dangereux. Sans être directement responsable de l’ouverture du score de Martinez à la 22e minute, il a fait partie d’une charnière centrale dont les espaces ont révélé les failles défensives du Real.

Federico Valverde : 6/10

Dans un rôle hybride de latéral droit, Valverde a été le joueur le plus infatigable du Real. Il a tenté trois tirs, dont un en fin de match dans le temps additionnel, et a continué à apporter offensivement depuis des positions reculées. Ses efforts n’ont toutefois pas suffi à changer l’issue de la rencontre.

Publicité

Milieu de terrain

Aurélien Tchouameni : 5/10

Une prestation décevante, conclue par son remplacement à la mi-temps. Il n’a pas suffisamment protégé sa défense, permettant à Alaves de progresser trop facilement dans l’axe lors des transitions. Ses passes ont été sûres, mais elles ont manqué de l’audace nécessaire pour déstabiliser le bloc bas adverse.

Jude Bellingham : 4/10

Une soirée à oublier pour l’Anglais. S’il a délivré la passe décisive sur le but de Mbappe à la 69e minute, ce geste a été éclipsé par son manque de discipline. Son deuxième carton jaune, reçu à la 88e minute, a pratiquement anéanti les espoirs d’égalisation tardive du Real.

Publicité

Brahim Diaz : 5/10

Il n’a pas réussi à peser entre les lignes et a été remplacé à la pause. Il a peiné à trouver des espaces face au trio discipliné du milieu d’Alaves. Le Real a ainsi eu beaucoup le ballon en première période, mais a rarement réussi à pénétrer la défense adverse.

Arda Guler : 6/10

Il a montré sa qualité technique et sa volonté de prendre des risques, mais son influence est restée limitée. Il a été remplacé à l’heure de jeu, Mourinho cherchant des solutions offensives plus directes. Il doit encore progresser pour maintenir la même intensité pendant 90 minutes.

Publicité

Attaque

Vinicius Junior : 6/10

Le Brésilien a été la menace la plus régulière, mais son dernier geste a souvent manqué de précision face à une surface de réparation encombrée. Bien contenu par Nahuel Tenaglia, il s’est retrouvé isolé sur son aile pendant de longues périodes, sans parvenir à retrouver son efficacité habituelle devant le but.

Kylian Mbappe : 7/10

La seule véritable satisfaction de l’attaque madrilène. Son but à la 69e minute a illustré sa maîtrise des déplacements et de la finition, redonnant brièvement espoir au Bernabeu. Souvent seul attaquant capable de menacer la ligne défensive d’Alaves, il a toutefois manqué de ballons tout au long du match.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Bernardo Silva : 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Tchouameni, il a apporté un peu plus de maîtrise du ballon et de rigueur tactique au milieu, aidant le Real à maintenir la pression, sans parvenir à trouver la passe décisive.

Yan Diomande : 6/10

Il a remplacé Diaz à la pause et apporté davantage de présence physique au milieu. Utile pour récupérer les seconds ballons, il a toutefois manqué de créativité pour déverrouiller la défense d’Alaves.

Publicité

Carlos Espi : 5/10

Entré à la 60e minute à la place de Guler, il a eu du mal à participer au jeu alors qu’Alaves s’est replié encore davantage après son deuxième but.

J. Mourinho : 4/10

Un échec tactique à domicile. Malgré sa domination dans la possession, son équipe n’avait pas de plan cohérent pour déjouer un système en 5-3-2. Les erreurs défensives étaient inhabituelles pour une équipe de Mourinho, et le double changement à la mi-temps ressemblait à un aveu des failles de son dispositif initial.