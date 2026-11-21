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Le Real Madrid a surmonté l’ouverture du score surprise du Celta Vigo et un penalty manqué par Kylian Mbappe pour s’imposer 2-1 au Bernabeu. Jude Bellingham et le remplaçant Carlos Espi ont marqué en seconde période pour offrir les trois points aux Madrilènes.

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Le Real Madrid de Jose Mourinho a fait preuve d’une grande force mentale pour s’imposer 2-1 face au Celta Vigo, malgré un retard au score pendant une bonne partie du match. Les Madrilènes ont été cueillis à froid lorsque Pablo Duran, servi par Williot Swedberg, a ouvert le score pour les visiteurs dès la sixième minute. La frustration du Real s’est accentuée en première période quand Mbappe a vu son penalty repoussé à la 39e minute. Le Bernabeu était gagné par la nervosité à la pause, alors que son équipe était menée 0-1.

La physionomie du match a changé en seconde période : le Real a accentué sa pression et a finalement terminé avec 61 % de possession et 12 tirs au total. Bellingham a égalisé à la 66e minute, concluant avec sang-froid pour profiter d’un bloc défensif du Celta qui commençait à fatiguer. Le remplaçant Espi a achevé la remontée en inscrivant le but de la victoire à la 85e minute, avant de recevoir un carton jaune dans le temps additionnel. Si la prestation n’a pas toujours été fluide, le principal enseignement est la capacité du Real à se créer des occasions franches sous pression, malgré l’échec de son principal buteur sur penalty.

Gardien et défense

Thibaut Courtois : 6/10

Le gardien belge a longtemps eu peu à faire, le Celta n’ayant cadré que trois tirs. Il ne pouvait pas grand-chose sur l’ouverture du score de Duran, bien placée, mais il est resté serein dans ses relances pour lancer le jeu depuis l’arrière.

Ibrahima Konate : 7/10

Konate a apporté la présence physique nécessaire pour contenir les contre-attaques du Celta. Dominateur dans les airs et rapide dans ses retours défensifs, il a contribué à limiter les visiteurs à une seule occasion franche en contre sur l’ensemble des 90 minutes.

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Dean Huijsen : 6/10

Le jeune joueur a paru quelque peu fébrile en début de match, perdant Duran de vue sur le premier but. Il a toutefois gagné en assurance au fil de la rencontre, se montrant à l’aise avec le ballon lorsque le Real a avancé sa ligne défensive pour assiéger le camp adverse en seconde période.

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Trent Alexander-Arnold : 5/10

Une prestation décevante au regard de ses standards élevés. S’il a tenté de repiquer dans l’axe pour créer le danger, ses centres depuis les côtés ont manqué de précision, ce qui ne lui ressemble pas. Il a été remplacé à la 57e minute, Mourinho cherchant davantage d’équilibre défensif.

Alvaro Carreras : 6/10

Carreras a régulièrement offert une solution sur le flanc gauche, mais a eu du mal à trouver la dernière passe capable de déstabiliser le bloc bas du Celta. Comme Alexander-Arnold, il est sorti avant l’heure de jeu lors d’un triple changement destiné à modifier la dynamique du match.

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Milieu de terrain

Eduardo Camavinga : 7/10

Camavinga a été le moteur du Real, récupérant les ballons et faisant efficacement circuler le jeu. Sa capacité à assurer la transition entre défense et attaque a été précieuse lorsque son équipe peinait à trouver son rythme. Il est sorti à la 79e minute.

Arda Guler : 6/10

Le jeune talent turc a montré par moments sa qualité technique et sa vision du jeu, même s’il a eu du mal à trouver régulièrement des espaces entre les lignes du Celta. Il est resté sur le terrain jusqu’au bout, apportant sa maîtrise technique aux attaques de son équipe en fin de match.

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Bernardo Silva : 5/10

Une soirée discrète pour l’international portugais, qui n’a pas réussi à exercer son influence habituelle dans les demi-espaces. Il a été l’un des trois joueurs remplacés à la 57e minute, quand le Real a opté pour un jeu plus direct.

Jude Bellingham : 8/10

Une fois de plus, Bellingham a répondu présent dans un moment décisif. Son égalisation à la 66e minute a illustré son sens du timing et son sang-froid. Au-delà de son but, son activité d’une surface à l’autre a été essentielle pour prendre le dessus sur le milieu du Celta pendant la dernière demi-heure.

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Attaque

Yan Diomande : 6/10

Diomande s’est dépensé dans les couloirs pour étirer la défense à trois du Celta, mais il lui a manqué de l’efficacité dans le dernier tiers. Il a été remplacé par Endrick à la 71e minute sans avoir véritablement mis le gardien à l’épreuve.

Kylian Mbappe : 5/10

Une soirée à oublier pour le Français. Son penalty manqué à la 39e minute a été un tournant qui a failli coûter cher à son équipe. S’il a participé à la construction de l’égalisation, sa finition a été globalement inférieure à son niveau habituel.

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Remplaçants et entraîneur

Vinicius Junior : 7/10

Entré à la 57e minute, il a immédiatement mis le Celta sous pression par son jeu direct. Ses dribbles et sa vitesse ont contraint les visiteurs à reculer, créant les espaces nécessaires à la remontée du Real.

Marc Cucurella : 6/10

Entré à la 57e minute pour apporter davantage de solidité et de combativité sur le côté gauche, il a bien rempli son rôle tactique, permettant aux attaquants devant lui de se concentrer sur la remontée.

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Federico Valverde : 7/10

Son entrée à la 57e minute a apporté au milieu l’énergie et la verticalité qui lui manquaient. Son pressing haut a aidé le Real à maintenir la pression qui a conduit aux deux buts.

Endrick : 6/10

Il a remplacé Diomande pour les 20 dernières minutes. Sans marquer, il a mobilisé les défenseurs dans la surface et contribué à la pression exercée en fin de match.

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Carlos Espi : 8/10

Le remplaçant décisif par excellence. Entré à la 79e minute, il a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur pour inscrire le but de la victoire à la 85e. Un carton jaune reçu en fin de match n’a guère terni cette entrée décisive.

Jose Mourinho : 7/10

Mourinho mérite d’être salué pour son triple changement entreprenant à la 57e minute. Constatant le manque d’intensité de son équipe, il a procédé à des changements qui ont inversé la dynamique et finalement permis au Real de surmonter son retard de 0-1 à la pause.