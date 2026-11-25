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Le Paris Saint-Germain a perdu son bilan parfait dans la défense de son titre en Ligue des champions. La Roma a tenu le tenant du titre en échec (2-2) au Parc des Princes. L'équipe de Luis Enrique occupe désormais la deuxième place de la phase de ligue, à deux points du Real Madrid, après une soirée où les joueurs de Gian Piero Gasperini se sont procuré les meilleures occasions.

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Le pressing haut et agressif de la Roma a bousculé le PSG dès le coup d'envoi. Les visiteurs ont ouvert le score avant la cinquième minute : le défenseur central Mario Hermoso a récupéré le ballon haut sur le terrain avant de reprendre le centre en retrait de Matias Soule. Malgré 66 % de possession, le PSG a peiné à déjouer l'intensité des Italiens jusqu'à la 31e minute, lorsque Illia Zabarnyi a dévié de la tête au fond des filets le corner de Senny Mayulu tiré au premier poteau.

La Roma s'est montrée la plus dangereuse sur l'ensemble du match, avec 2,69 xG contre 1,78 pour le PSG, et Matvey Safonov a dû rester vigilant pour préserver l'égalité au début de la seconde période. Moins d'une minute après le double changement effectué par Enrique à la 59e minute, Achraf Hakimi a débordé Wesley et obtenu un penalty, transformé avec sang-froid par Ousmane Dembele. Mais la VAR a ensuite sanctionné une main de Vitinha dans la surface. Entré en jeu, Donyell Malen a égalisé sur penalty à la 78e minute, avant que Hakimi, Dembele et Fabian Ruiz ne passent tous près d'inscrire le but de la victoire en fin de match.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs du PSG après la rencontre au Parc des Princes.

Gardien et défense

Matvey Safonov (7/10) : Il ne pouvait rien faire sur la frappe d'Hermoso dans le but vide ni sur le penalty de Malen. Plusieurs interventions décisives ont maintenu le PSG dans le match. Il a bien négocié une frappe rebondissante d'Hermoso à la 19e minute, repoussé le centre-tir dangereux de Wesley à la 48e et réalisé un superbe arrêt au ras du sol devant Niccolo Pisilli trois minutes plus tard.

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Achraf Hakimi (7/10) : Capitaine du PSG, il a mené la charge en seconde période grâce à sa vitesse sur le côté droit. Il a débordé Wesley pour provoquer le penalty de la 60e minute, qui a donné l'avantage aux Parisiens. Il a également servi Nuno Mendes en première période, mais regrettera sa frappe de l'extérieur de la surface, passée de peu à côté dans le temps additionnel après un contre rapide.

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Illia Zabarnyi (7/10) : Pris de court sur l'ouverture du score romaine à la cinquième minute, il a réagi avec caractère. Il s'est défait de son défenseur au premier poteau pour placer le corner de Mayulu dans la lucarne d'une déviation de la tête à la 31e minute, puis a réussi un tacle glissé important à la 54e.

Willian Pacho (7/10) : Serein avec le ballon alors que le PSG tentait de sortir du pressing de la Roma, il a aussi été fiable dans les airs, remportant tous ses duels aériens et effectuant plusieurs dégagements importants face aux incursions répétées des visiteurs dans la surface.

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Nuno Mendes (7/10) : Le joueur le plus percutant du PSG en attaque durant la première heure. Il a mis Mile Svilar à l'épreuve de loin à la septième minute, tiré de peu à côté à la 35e et adressé un superbe centre à la 55e, que Joao Neves a failli convertir, avant de céder sa place à la 59e.

Milieu de terrain

Joao Neves (6/10) : Il a créé la première occasion du PSG dès la troisième minute en lançant Mayulu dans l'espace et est passé tout près du but d'une tête plongeante à la 55e. Pour le reste, il a eu du mal à dicter le rythme face au milieu physique de la Roma avant de sortir à la 79e minute.

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Vitinha (6/10) : Longtemps le milieu parisien le plus inspiré, il a fait circuler le ballon avec justesse et offert des occasions de tir à Mendes, Mayulu et Dembele. Sa propre frappe contrée à la 31e minute a amené le corner de l'égalisation. Mais sa main sur la frappe de Soule à la 74e a coûté cher après l'intervention de la VAR.

Fabian Ruiz (6/10) : Il a contribué à la fluidité du jeu parisien par ses combinaisons et servi Mendes pour sa tentative à la 58e minute, mais a manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Il a eu deux occasions coup sur coup de redonner l'avantage au PSG à la 87e : sa première frappe est passée à côté, la seconde a été contrée.

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Attaque

Maghnes Akliouche (6/10) : Propre techniquement, mais rarement dangereux pendant ses 79 minutes sur le flanc droit. Signalé hors-jeu juste avant l'heure de jeu, il n'a réussi qu'une frappe de l'extérieur de la surface, contrée à la 74e minute, avant d'être remplacé.

Ferran Torres (5/10) : Il a peiné à peser face aux trois défenseurs agressifs de la Roma, aussi bien dans l'axe qu'après avoir permuté avec Mayulu pour passer à gauche à la 13e minute. Il a manqué de peu le ballon de Mayulu devant le but à la troisième minute et provoqué un carton jaune pour Gianluca Mancini à la 41e, mais n'a pas tenté le moindre tir avant son remplacement à la 59e.

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Senny Mayulu (7/10) : Le plus en vue du trio offensif titulaire du PSG. Il a failli offrir l'ouverture du score à Torres dès la troisième minute, obtenu un corner grâce à un joli geste technique à la 20e et déposé le ballon sur la tête de Zabarnyi pour l'égalisation, avant de sortir à la 67e minute.

Remplaçants et entraîneur

Ousmane Dembele (8/10) : Il a dynamisé l'attaque du PSG dès son entrée à la 59e minute. Il a transformé avec sang-froid le penalty de la 62e pour inscrire son quatrième but de la saison en Ligue des champions, servi Ruiz à la 87e et obligé Svilar à effectuer un arrêt du pied dans le temps additionnel, avant d'envoyer une autre occasion tardive largement au-dessus et à côté.

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Warren Zaire-Emery (6/10) : Entré à la place de Mendes à la 59e minute pour apporter de la fraîcheur et du calme. Il a servi Ruiz sur sa frappe contrée à la 87e, mais n'a pas totalement réussi à contenir les contres de la Roma en fin de match.

Mika Godts (6/10) : Entré à la place de Mayulu à la 67e minute, il s'est montré remuant. Il a placé une tête captée par Svilar à la 80e et fait preuve de lucidité en servant Hakimi sur un contre à l'origine de la meilleure occasion parisienne dans le temps additionnel.

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Lucas Hernandez (6/10) : Entré à la place de Neves à la 79e minute pour consolider l'équipe en fin de match, il a bien fait les choses simples.

Quentin Ndjantou (6/10) : Il a remplacé Akliouche à la 79e minute et apporté une présence supplémentaire en attaque, même s'il a peu participé à la fin de match mouvementée.

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Luis Enrique (6/10) : En l'absence de Desire Doue, son choix de débuter sans Dembele s'est vite retourné contre lui : le pressing féroce de la Roma a perturbé le rythme du PSG. Son double changement à la 59e minute a inversé la dynamique, mais concéder 2,69 xG et ne pas conserver une avance de 2-1 à domicile ne peut que frustrer l'Espagnol.