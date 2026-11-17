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Le Portugal s’est imposé 3-2 au terme d’un match disputé face au pays de Galles, à Cardiff. Entré en jeu, Carlos Forbs a inscrit le but décisif avec l’emblématique numéro 7 de Cristiano Ronaldo sur le dos. Bruno Fernandes et Pedro Neto ont également marqué dans cette rencontre haletante remportée par l’équipe de Jorge Jesus.

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Le Portugal a conclu la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA par une victoire mouvementée mais précieuse, 3-2 face au pays de Galles au Cardiff City Stadium. La rencontre a connu de nombreux rebondissements tactiques. Bruno Fernandes a ouvert le score rapidement après un excellent travail de Joao Neves. Mais la défense portugaise a peiné à contenir les transitions de l’équipe de Craig Bellamy : David Brooks et Sorba Thomas ont renversé la situation pour donner provisoirement l’avantage aux Gallois. Pedro Neto a permis aux visiteurs d’égaliser juste avant la pause, au terme d’une première période effrénée conclue sur le score de 2-2.

En seconde période, le Portugal a davantage maîtrisé la possession, terminant avec 59 % du ballon. Le tournant est survenu à la 70e minute, lorsque le remplaçant Carlos Forbs a marqué pour assurer les trois points au Portugal. Malgré l’expulsion tardive de Pedro Neto, qui a mis son équipe sous pression en fin de match, la défense a tenu bon face aux 22 tirs gallois. Ce résultat conforte la première place du Portugal dans le groupe 4 et témoigne à la fois de sa fluidité offensive et d’une résilience tactique croissante sous Jorge Jesus.

Gardien et défense

Diogo Costa : 7/10

Bien qu’il ait encaissé deux buts, Costa a joué un rôle essentiel pour préserver l’avantage du Portugal. Il a effectué six arrêts au cours du match, dont plusieurs interventions de grande qualité face à une attaque galloise insistante, qui a cadré huit tirs. Sa relance est restée fiable sous pression.

Joao Cancelo : 6/10

Getty Images

Cancelo a apporté sa contribution habituelle à la progression du jeu sur son côté, dans une équipe portugaise qui a totalisé 658 passes. Il a toutefois parfois été pris de vitesse par le jeu direct de Sorba Thomas et David Brooks, se retrouvant en difficulté lors des contre-attaques rapides du pays de Galles.

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Antonio Silva : 6/10

Le jeune défenseur central a eu fort à faire et a contribué aux 24 dégagements de la défense portugaise. S’il a parfois souffert de l’impact physique de l’attaque galloise en première période, son placement s’est amélioré au fil du match.

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Renato Veiga : 6/10

Veiga devait gérer la menace aérienne et les duels physiques. Sa charnière centrale a semblé vulnérable pendant la première demi-heure, avant de trouver le rythme nécessaire pour neutraliser les locaux en seconde période.

Diogo Dalot : 7/10

Dalot a passé une soirée difficile face aux montées des pistons gallois. Il a été remplacé à la 71e minute, Jorge Jesus cherchant à redonner de l’énergie à sa défense après le but qui avait remis le Portugal devant. Son apport dans le dernier tiers du terrain est resté limité.

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Milieu de terrain

Vitinha : 6/10

Métronome du milieu, il a aidé le Portugal à contrôler le rythme pendant de longues séquences, mais a eu du mal à contourner l’énergie galloise dans l’entrejeu. Il a été remplacé à la 71e minute, alors que le match prenait une tournure plus défensive.

Joao Neves : 8/10

Neves a été le moteur du Portugal. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Bruno Fernandes à la 11e minute et a joué un rôle déterminant dans la domination des visiteurs au milieu, multipliant les interceptions avant le changement tactique de fin de match.

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Bruno Fernandes : 9/10

Le capitaine a livré une prestation à son image. Il a ouvert le score à la 11e minute et est resté le principal créateur de son équipe jusqu’à son remplacement dans le temps additionnel. Son leadership s’est manifesté dans sa gestion du rythme lors des moments les plus agités de la rencontre.

Attaque

Pedro Neto : 7/10

Getty Images

Une prestation à deux visages. Brillant offensivement, Neto a inscrit une égalisation capitale à la 43e minute pour porter le score à 2-2. Sa soirée s’est toutefois achevée prématurément sur un carton rouge à la 74e minute, obligeant ses coéquipiers à défendre une courte avance à dix.

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Trincao : 7/10

Trincao a constamment posé des problèmes à la défense galloise. Il a délivré la passe décisive sur le but de Pedro Neto juste avant la mi-temps et a fait preuve d’une grande qualité technique dans les espaces réduits, avant de céder sa place à Joao Felix à la 59e minute.

Goncalo Ramos : 5/10

Une soirée discrète pour l’attaquant. Ramos a peiné à participer à la construction du jeu et n’a cadré aucun tir avant d’être remplacé peu avant l’heure de jeu. Ses déplacements ont néanmoins libéré des espaces pour les ailiers qui repiquaient dans l’axe.

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Remplaçants et entraîneur

Carlos Forbs : 8/10

Le remplaçant décisif par excellence. Entré à la 59e minute, Forbs n’a eu besoin que de 11 minutes pour inscrire le but de la victoire. Son efficacité devant le but a fait la différence entre les deux équipes.

Joao Felix : 6/10

Lancé pour aider son équipe à mieux conserver le ballon, Felix a participé à la construction du troisième but, mais a dû se consacrer davantage aux tâches défensives après l’expulsion de Neto.

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Angel Gomes (A. Costa) : 6/10

Entré à la 71e minute pour consolider l’organisation défensive, il a fait preuve de discipline et a aidé son équipe à traverser les 20 dernières minutes en infériorité numérique.

Ruben Neves : 6/10

Entré en même temps que Gomes pour apporter son expérience, il a aidé le Portugal à conserver sa structure alors que le pays de Galles se projetait massivement vers l’avant en fin de match.

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Geovany Quenda : non noté

Un changement tactique très tardif, à la 92e minute, pour gagner du temps.

Jorge Jesus : 7/10

Getty Images

Jesus mérite d’être salué pour ses changements volontaristes. Alors que le match lui échappait, l’entrée de Carlos Forbs s’est révélée inspirée et a assuré la victoire. La fragilité défensive affichée en première période reste toutefois une préoccupation tactique.