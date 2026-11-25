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Le Bayern Munich s’est incliné 2-1 contre Lille en Ligue des champions malgré sa domination dans la possession. La tête de Dayot Upamecano en début de match a été annulée par Ayase Ueda, avant qu’un malheureux but contre son camp ne scelle le résultat.

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Au Stade Pierre-Mauroy, le Bayern Munich a largement dominé le terrain sans parvenir à concrétiser sa supériorité. Avec 65 % de possession et près de 700 passes réussies, l’équipe de Vincent Kompany semblait bien partie lorsqu’Upamecano a ouvert le score à la 15e minute. Mais son dispositif tactique a peiné à contenir le jeu vertical de Lille en contre-attaque, et le Bayern a perdu le contrôle en seconde période.

Deux moments ont fait basculer le match : l’égalisation d’Ueda pour les locaux peu après l’heure de jeu, puis un but contre son camp particulièrement malheureux de Pavlovic seulement trois minutes plus tard. Malgré une pression tardive et l’entrée de Jamal Musiala, le Bayern n’a pas réussi à percer le bloc bas lillois. Il a quitté la France sans le moindre point, malgré un net avantage dans presque toutes les statistiques.

Gardien et défense

Jonas Urbig : 5/10

Le jeune gardien a vécu une soirée difficile derrière une défense positionnée haut. Il a réalisé 2 arrêts, mais n’a rien pu faire face à la frappe précise d’Ueda et ne pouvait guère intervenir sur le but contre son camp dévié. Ses relances ont été solides, mais il n’a pas affiché l’autorité nécessaire pendant les quelques temps forts lillois.

Dayot Upamecano : 7/10

Upamecano a été le joueur le plus entreprenant du Bayern, ouvrant le score de la tête à la 15e minute. En défense, ses statistiques ont été impressionnantes : 106 passes réussies et 13 interventions défensives. Toutefois, dans l’urgence en fin de match, il a expédié une frappe d’environ 23 mètres sur un défenseur au lieu de poursuivre la construction du jeu.

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Kim Min-Jae : 6/10

Le Sud-Coréen s’est montré agressif dans ses interventions défensives jusqu’à son remplacement par Jonathan Tah à la 92e minute. Il a contribué à maintenir une ligne haute qui a longtemps étouffé Lille, même si l’ensemble de la défense a été pris de vitesse sur la transition lilloise à l’origine de l’égalisation.

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Josip Stanisic : 5/10

Aligné sur le côté droit de la défense à quatre, Stanisic a été propre dans l’utilisation du ballon, mais ses montées n’ont pas suffisamment apporté pour déstabiliser la défense resserrée de Lille. Il a été remplacé à la 76e minute, Kompany cherchant à donner plus d’élan offensif à son équipe.

Hiroki Ito : 6/10

Au poste d’arrière gauche, Ito a montré par moments ses qualités, passant près du but sur une tête après un corner à la 30e minute. Il a cadré 1 tir et s’est appliqué dans ses tâches défensives avant d’être remplacé par Tim Binder en fin de seconde période.

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Milieu de terrain

Joshua Kimmich : 7/10

Kimmich a été le moteur de l’équipe, faisant constamment circuler le ballon et permettant au Bayern de conserver ses 65 % de possession. Il a organisé le jeu depuis une position reculée, même s’il lui a peut-être manqué la passe décisive capable de franchir la dernière ligne défensive de Lille une fois celle-ci repliée dans un bloc plus bas.

Aleksandar Pavlovic : 4/10

Une soirée à oublier pour le jeune joueur. Malgré sa participation au jeu offensif, avec 2 tirs cadrés, il a inscrit à la 65e minute un but contre son camp désastreux qui a finalement offert la victoire à Lille. Un coup dur pour un joueur qui s’était jusque-là montré serein dans l’entrejeu.

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Tom Bischof : 6/10

Actif dans les statistiques, Bischof a mis Berke Özer à l’épreuve sur une frappe à ras de terre en première période, puis a enroulé un coup franc à côté en seconde. Il a apporté une énergie appréciable dans les espaces entre l’axe et les côtés avant de céder sa place à Musiala alors que le Bayern cherchait à revenir.

Lennart Karl : 5/10

Titulaire dans un rôle avancé à droite, Karl a eu du mal à peser véritablement sur la rencontre. Il a manqué une occasion intéressante à la 80e minute, envoyant sa frappe à côté depuis les 16 mètres, avant d’être remplacé peu après, le staff technique recherchant davantage d’expérience.

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Attaque

Konrad Laimer : 5/10

Aligné dans un rôle avancé inhabituel, Laimer a fait preuve d’activité, mais a manqué de qualité dans le dernier tiers du terrain. Une tentative qui prenait le chemin du but a été contrée en première période, puis il a manqué le cadre sur une frappe tardive du pied gauche alors que la pression s’intensifiait.

Nathaniel Brown : 5/10

Chargé d’étirer la défense lilloise, Brown a eu du mal à prendre le dessus sur les latéraux adverses. Il est resté le plus souvent en retrait, l’essentiel du jeu du Bayern passant par l’axe ou le flanc opposé.

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Remplaçants et entraîneur

Tim Binder : 5/10

Entré à la place d’Ito à la 76e minute, il n’a pas apporté l’étincelle nécessaire sur son côté.

Luis Díaz : 5/10

Entré à la place de Stanisic pour apporter un jeu plus direct, il s’est retrouvé privé d’espace par le « mur rouge » de Lille.

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Jamal Musiala : 6/10

Le plus dangereux des remplaçants. Il s’est créé une occasion dans les arrêts de jeu, mais a envoyé sa frappe à côté sous une forte pression.

Noah Codjo-Evora : non noté

Entré à la place de Karl à la 81e minute, il n’a pas eu assez de temps pour recevoir une note significative.

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Jonathan Tah : non noté

Entré pour des raisons tactiques à la 92e minute afin de servir de point d’appui en attaque, il a manqué de temps pour peser.

Vincent Kompany : 5/10

Si son équipe a dominé la possession, son dispositif tactique l’a exposée précisément aux transitions sur lesquelles Lille avait misé. Le choix de placer Laimer sur la ligne d’attaque n’a pas apporté les solutions créatives attendues, et ses changements sont intervenus un peu trop tard pour modifier la dynamique du match.