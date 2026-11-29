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Le Barça a conforté sa première place en Liga grâce à une seconde période implacable au Riazor. Il compte désormais cinq points d’avance sur l’Atlético de Madrid et six sur le Real Madrid.

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Il n’a fallu que deux minutes à l’équipe de Hansi Flick pour ouvrir le score, Lamine Yamal concluant une passe de Pedri. Mais le Deportivo a répliqué sept minutes plus tard, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a profité d’une erreur de Pau Cubarsi. La première période a été plus équilibrée que ne le laisse penser le score final : Joan Garcia a empêché à deux reprises les joueurs locaux de marquer, avant que Dani Olmo ne reprenne de la tête un centre d’Anthony Gordon pour porter le score à 2-1 à la 20e minute.

Après la pause, Raphinha a pris le match à son compte. Aligné en pointe, le capitaine a repris de la tête un centre de Yamal cinq minutes après la reprise, a marqué de nouveau à la 83e minute, puis a complété son triplé de près dans le temps additionnel, encore servi par Yamal. Barcelone a terminé avec 74 % de possession et 23 tirs.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs du Barça au Riazor...

Gardien et défense

Joan Garcia (8/10) : Il ne pouvait rien sur l’égalisation d’Aubameyang, mais a été excellent pour le reste. Il a arrêté une tentative de Yeremay Hernandez, parti seul au but en début de match, repoussé une tête de Bil Nsongo à bout portant et réalisé deux arrêts en fin de rencontre devant le remplaçant Zakaria Eddahchouri.

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Eric Garcia (7/10) : Titulaire au poste de latéral droit, il a été précis dans ses transmissions, réussissant 46 de ses 50 passes. Régulièrement dangereux sur coups de pied arrêtés, il n’a toutefois cadré aucune de ses trois tentatives, dont une grosse occasion juste avant la mi-temps. Jules Kounde l’a remplacé à la 65e minute.

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Pau Cubarsi (6/10) : À l’aise avec le ballon, avec 74 passes réussies sur 79, mais son erreur a offert l’égalisation à Aubameyang. Il a aussi vu Leo Roman repousser sa tête sur corner.

Gerard Martin (7/10) : Le plus sûr des quatre défenseurs. Aligné dans l’axe aux côtés de Cubarsi, il a effectué cinq dégagements, dont quatre de la tête, et créé deux occasions depuis l’arrière.

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Joao Cancelo (6/10) : Averti pour une faute sur Nsongo avant la cinquième minute, il a ensuite joué avec prudence, perdant rarement le ballon et réussissant 32 de ses 34 passes, avant d’être remplacé par Gavi à la 57e minute.

Milieu de terrain

Pedri (8/10) : Le maître du jeu. Passeur sur l’ouverture du score de Yamal, il a réussi 109 de ses 114 passes et ses quatre dribbles. Il a également délivré une passe en profondeur à Olmo pour une occasion en début de match.

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Frenkie de Jong (7/10) : Calme et fiable aux côtés de Pedri, il n’a manqué que trois de ses 83 passes avant de devoir sortir sur blessure à la 65e minute.

Dani Olmo (8/10) : Il a repris de la tête le centre de Gordon pour redonner l’avantage au Barça et a vu une autre de ses tentatives contrée après avoir été trouvé par Pedri dans la surface. Il a perdu quelques ballons avant d’être remplacé par Rodri peu avant l’heure de jeu.

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Attaque

Lamine Yamal (9/10) : Impliqué dans trois des cinq buts. Il a ouvert le score d’une frappe à ras de terre, puis centré pour la tête de Raphinha et lui a offert son troisième but d’une passe en retrait. Ses quatre tirs non contrés ont été cadrés, obligeant Roman à multiplier les arrêts. Il a aussi récupéré cinq ballons et reçu un avertissement en fin de match.

Raphinha (10/10) : Un après-midi parfait pour le capitaine. Aligné dans l’axe, il a inscrit le troisième but de la tête, marqué le quatrième depuis la surface et poussé le ballon au fond pour le cinquième. Il a aussi créé six occasions, dont trois franches, ses corners amenant plusieurs têtes de Cubarsi et d’Eric Garcia.

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Anthony Gordon (8/10) : Auteur du centre sur le but d’Olmo, il a constamment offert une solution à gauche. Il aurait toutefois dû marquer lui-même : Roman a repoussé deux de ses tentatives, tandis qu’une autre a été contrée dans l’action ayant mené au quatrième but. Karim Adeyemi l’a remplacé à la 84e minute.

Remplaçants et entraîneur

Gavi (7/10) : Entré à la place de Cancelo, il a apporté de l’énergie au milieu, réussissant 42 de ses 44 passes et récupérant cinq ballons.

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Rodri (7/10) : Entré à la place d’Olmo, il n’a manqué aucune de ses 64 passes et en a adressé 12 dans le dernier tiers du terrain.

Andreas Christensen (7/10) : Il a remplacé De Jong, sorti sur blessure, et s’est montré serein avec le ballon, réussissant 19 de ses 20 passes.

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Jules Kounde (7/10) : Entré à la place d’Eric Garcia au poste de latéral droit, il a été actif offensivement, créant deux occasions, notamment grâce à la passe qui a lancé l’action du quatrième but.

Karim Adeyemi (6/10) : Une brève apparition à la place de Gordon, au cours de laquelle il a réussi ses six passes dans les dernières minutes.

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Hansi Flick (8/10) : Son équipe a dû batailler en première période, mais menait 3-1 peu après la reprise et a continué à chercher d’autres buts. Cette victoire marquante maintient fermement Barcelone en tête, même si la blessure de De Jong ternit un peu l’après-midi.