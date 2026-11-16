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Les Pays-Bas n’avaient qu’à éviter la défaite à Berlin pour terminer en tête du groupe A2 de la Ligue des nations, mais l’Allemagne les a balayés 5-0, infligeant à Xavi Hernandez sa première défaite comme sélectionneur.

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Les visiteurs se sont procuré les meilleures occasions en début de match, mais Crysencio Summerville a glissé au moment de frapper et Donyell Malen a envoyé de la tête une occasion en or au-dessus de la barre. Derry Scherhant les a punis à la 41e minute : repiquant depuis la gauche, il a expédié le ballon dans la lucarne.

L’Allemagne a marqué quatre fois en 17 minutes après la pause. Florian Wirtz a enroulé une frappe de 23 mètres à l’heure de jeu, Nico Schlotterbeck a repris de la tête un coup franc de Brajan Gruda cinq minutes plus tard, Wirtz s’est offert un doublé à la 71e minute et Gruda a clos le score à la 77e.

L’Allemagne a cadré 10 tirs, contre un seul pour les Pays-Bas . Sa première victoire à l’Olympiastadion depuis 2010 lui permet de passer devant les Néerlandais et de prendre la première place, même si les deux équipes se qualifient pour les quarts de finale.

Voici les notes des joueurs néerlandais à l’Olympiastadion...

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Gardien et défense

Bart Verbruggen (5/10) : Il a touché du bout des doigts le tir de Scherhant sur l’ouverture du score sans pouvoir l’arrêter, puis s’est retrouvé bien seul quand l’Allemagne s’est déchaînée en seconde période. Il a effectué cinq arrêts, notamment face à Kai Havertz, Gruda et Aleksandar Pavlovic, mais le ballon qu’il a repoussé sur le poteau après une frappe de Scherhant est revenu dans les pieds de Gruda pour le cinquième but. Il a aussitôt rassemblé ses coéquipiers pour une discussion animée.

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Denzel Dumfries (3/10) : Le capitaine a été impliqué dans les trois premiers buts allemands. Il n’a pas serré Scherhant d’assez près sur l’ouverture du score, le ballon est revenu à Wirtz après l’avoir touché sur le deuxième but, et sa faute sur Scherhant a offert le coup franc repris de la tête par Schlotterbeck pour le troisième. Il est tout de même monté pour placer une tête au-dessus de la barre au second poteau en début de seconde période.

Jan Paul van Hecke (5/10) : Associé à Micky van de Ven en l’absence de Virgil van Dijk, blessé, il a devancé Havertz sur un centre de Scherhant en début de match. Il a échappé à un carton pour un tacle tardif et haut sur Wirtz juste avant l’heure de jeu. Il faisait partie d’une défense percée à répétition après que l’Allemagne a doublé la mise.

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Micky van de Ven (5/10) : Il a parfaitement exécuté un tacle sur Wirtz dans la surface au milieu de la première période, après avoir déjà été sanctionné pour avoir bousculé Havertz. Comme le reste de la défense, il n’a toutefois pas su faire face aux déplacements allemands après la pause.

Jurrien Timber (5/10) : Il a adressé le centre à l’origine de la grosse occasion de Summerville en première période, mais a aussi concédé tôt dans le match un coup franc dangereux aux abords de la surface. Gruda a trouvé beaucoup d’espace de son côté sur le quatrième but, et Ian Maatsen l’a remplacé une minute plus tard.

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Milieu de terrain

Joey Veerman (6/10) : Il a frappé un coup franc enroulé en début de match et centré pour la première tête de Malen. Il s’est dépensé sans compter lorsque l’Allemagne a pris le dessus au milieu de terrain et a réussi un superbe tacle glissé pour empêcher Younes Ebnoutalib de tirer à la 82e minute.

Tijjani Reijnders (6/10) : Le meilleur créateur néerlandais en première période. Sa passe en profondeur a lancé l’action ayant mené à l’occasion de Summerville, et sa longue passe vers Cody Gakpo a débouché sur la grosse occasion de la tête de Malen. Il a aussi servi Gakpo sur la frappe qui a mis Marc-Andre ter Stegen à contribution en début de seconde période, mais s’est effacé à mesure que l’Allemagne prenait le contrôle, avant de céder sa place à Teun Koopmeiners à la 79e minute.

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Quinten Timber (6/10) : Aligné au milieu à la place de Frenkie de Jong, blessé, il a été propre avec le ballon, réussissant 13 de ses 14 passes et obtenant deux coups francs. Justin Kluivert l’a remplacé à la 63e minute, peu après que Wirtz a doublé l’avance allemande.

Attaque

Crysencio Summerville (5/10) : Il aurait dû donner l’avantage aux Pays-Bas à la 19e minute, mais a glissé au moment de frapper sur un centre de Jurrien Timber. Auteur de trois fautes en première période, il est néanmoins resté actif jusqu’au bout, voyant une frappe contrée et centrant pour la tête tardive de Mexx Meerdink.

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Donyell Malen (5/10) : Il a eu la plus grosse occasion néerlandaise de la soirée lorsque le centre de Gakpo l’a trouvé seul au second poteau, mais sa tête est passée au-dessus de la barre. Il avait déjà envoyé une première tête, sur un centre de Veerman, juste trop haut. Meerdink l’a remplacé à la 72e minute.

Cody Gakpo (6/10) : Le joueur néerlandais le plus dangereux. Il a débordé sur la gauche pour centrer sur la grosse occasion de Malen et a contraint ter Stegen à un arrêt sur une frappe de l’extérieur de la surface à la 57e minute, le seul tir cadré de son équipe. Ruben van Bommel l’a remplacé à la 79e minute.

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Remplaçants et sélectionneur

Justin Kluivert (5/10) : Entré à la place de Quinten Timber à la 63e minute, il a vu l’Allemagne inscrire son troisième but deux minutes plus tard et a eu peu d’influence sur le match.

Ian Maatsen (6/10) : Entré à la place de Jurrien Timber alors que les Pays-Bas étaient déjà menés 4-0, il a apporté de l’énergie sur la gauche et servi Summerville pour une frappe contrée.

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Mexx Meerdink (5/10) : Entré à la place de Malen à la 72e minute, il a peu touché le ballon. Averti pour une grosse faute à la 86e minute, le seul carton jaune néerlandais de la soirée, il a ensuite placé sa tête à côté sur un centre de Summerville dans le temps additionnel.

Teun Koopmeiners (5/10) : Entré à la place de Reijnders à la 79e minute alors que le match était depuis longtemps plié, il a eu peu de possibilités de peser.

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Ruben van Bommel (6/10) : Plus remuant que la plupart de ses coéquipiers après avoir remplacé Gakpo à la 79e minute, il a vu deux de ses frappes contrées et a débordé sur la gauche pour tenter un centre intercepté par Jonathan Tah.

Xavi Hernandez (3/10) : Il a subi sa première défaite comme sélectionneur des Pays-Bas alors qu’un nul suffisait à son équipe pour terminer en tête du groupe. Ses joueurs ont bien entamé la rencontre, mais se sont effondrés après la pause, encaissant quatre buts en 17 minutes.