Notes des Pays-Bas contre l’Allemagne : Cody Gakpo arrache le nul alors que Jan Paul van Hecke est en difficulté

La Johan Cruijff ArenA a été le théâtre d’un bras de fer tactique qui a vu les Pays-Bas exercer un contrôle significatif sans trouver l’efficacité clinique pendant une grande partie de la soirée. Malgré 55 % de possession et un total impressionnant de 22 tirs, les Oranje se sont retrouvés menés à la pause. Felix Nmecha a fait céder la résistance néerlandaise à la 32e minute, en profitant d’une période durant laquelle les transitions verticales de l’Allemagne semblaient les plus menaçantes. La première période a également été ternie par la grave blessure de Brian Brobbey, qui a forcé Xavi Hernandez à un remaniement tactique précoce.

La seconde période a vu les hôtes hausser l’intensité, bombardant le but allemand avec neuf tirs cadrés. L’Allemagne, portée par les huit arrêts de Marc-Andre ter Stegen, semblait filer vers une courte victoire tandis que les Néerlandais se montraient de plus en plus frustrés. Cependant, dans la deuxième minute du temps additionnel, Cody Gakpo a surgi en sauveur, concluant une action initiée par le remplaçant Ruben van Bommel pour offrir un partage des points mérité. Ce match nul laisse les deux géants avec un point dans le groupe 2, reflet d’une rencontre où les statistiques sous-jacentes des Pays-Bas (2,78 xG) ont fini par se concrétiser dans un dénouement tardif et dramatique.

Gardien et défense

Bart Verbruggen - 6/10

Le gardien de Brighton a connu une soirée étonnamment tranquille compte tenu du statut de l’adversaire, n’étant contraint qu’à un seul arrêt alors que l’Allemagne peinait à trouver régulièrement le cadre. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Nmecha à bout portant à la 32e minute, laissé exposé par la structure défensive devant lui. Sa relance est restée sereine sous pression, avec une majorité de passes courtes réussies pour aider à contourner le premier pressing allemand.

Micky van de Ven - 7/10

Utilisé pour sa vitesse de retour, Van de Ven a été précieux pour étouffer plusieurs contre-attaques allemandes. Il a bien géré l’espace dans le dos de la ligne haute, faisant en sorte qu’Adeyemi et Schade trouvent rarement de quoi se projeter. S’il a été moins impliqué dans le dernier tiers que son homologue à droite, son placement défensif a été discipliné pendant l’ensemble des 90 minutes.

Virgil van Dijk - 6/10

Une prestation d’autorité assez classique de la part du capitaine, même s’il sera déçu que la ligne défensive ait décroché sur le but de Nmecha. Van Dijk a remporté ses duels aériens et bien organisé l’arrière-garde, mais l’absence de clean sheet reste une ombre dans une soirée où les Néerlandais n’ont concédé que deux tirs cadrés. Son leadership a été évident dans les dernières minutes agitées lorsqu’il a poussé l’équipe vers l’avant.

Denzel Dumfries - 6/10

Dumfries a affiché son activité habituelle sur le flanc droit, offrant une solution de débordement et contribuant aux 24 centres tentés par les Pays-Bas. Cependant, sa soirée a été légèrement ternie par un carton jaune reçu à la 69e minute pour une faute cynique afin de stopper une contre-attaque. Il a manqué de justesse dans le dernier geste, devenu sa marque de fabrique, mais sa présence physique a continué de poser des problèmes aux latéraux allemands.

Jan Paul van Hecke - 5/10

Une soirée compliquée pour le défenseur, averti très tôt à la 24e minute pour une intervention mal maîtrisée. Ce carton jaune a semblé freiner son agressivité, et il a sans doute été le maillon faible de la chaîne défensive sur la phase qui a amené le but allemand. Amiri et Havertz l’ont maintenu sous pression avant que ce dernier ne sorte sur blessure.

Milieu de terrain

Ryan Gravenberch - 7/10

Dans la continuité de sa forme ascendante en club, Gravenberch a été le moteur de la sélection néerlandaise. Il a excellé dans les phases de transition, utilisant ses longues foulées pour porter le ballon depuis des positions basses jusque dans le dernier tiers. Il a aidé les Pays-Bas à conserver 55 % de possession et a joué un rôle clé dans la domination du milieu face à Kimmich et Nmecha.

Tijjani Reijnders - 7/10

Reijnders a été la principale plaque tournante créative pendant une grande partie du match, trouvant constamment des espaces entre les lignes allemandes. Il a été impliqué dans plusieurs des 21 tirs de l’équipe avant d’être remplacé à la 83e minute. Sa capacité à se retourner et à attaquer l’axe de la défense a forcé l’Allemagne à reculer dans un bloc défensif bas durant de longues séquences de la seconde période.

Quinten Timber - 6/10

Une performance combative, écourtée lorsqu’il a été remplacé à la 57e minute. Timber a reçu un carton jaune très tôt (22e) et a constamment été au cœur des duels physiques. S’il a apporté de l’impact, il a manqué l’étincelle créative nécessaire pour faire sauter le verrou de l’équipe de Klopp, ce qui a conduit à son remplacement tactique par Joey Veerman.

Attaque

Cody Gakpo - 8/10

Le héros incontestable des Oranje. Gakpo a représenté une menace constante depuis la gauche, cadrant plusieurs tirs avant de trouver enfin le geste décisif à la 92e minute pour égaliser. Ses déplacements ont été intelligents, et il a fait preuve d’un grand sang-froid pour battre Ter Stegen au bout du temps additionnel, récompensant la pression offensive persistante des Pays-Bas.

Crysencio Summerville - 6/10

Summerville a montré par séquences sa vitesse électrique, mais a souvent peiné à trouver la dernière passe décisive. Il a fait partie d’une ligne offensive qui a accumulé un xG élevé, mais qui s’est heurtée aux arrêts de Ter Stegen. Il a finalement cédé sa place à des jambes fraîches alors que les Néerlandais poussaient en fin de match.

Brian Brobbey - 5/10

Une soirée à oublier pour l’attaquant, dont la participation a été écourtée par ce qui semblait être une grave blessure musculaire à la 35e minute. Avant sa sortie, il a eu du mal à peser sur la rencontre et n’est pas parvenu à cadrer une occasion importante. Cette blessure constitue un coup dur majeur pour le joueur comme pour sa sélection, compte tenu du début prometteur de sa fenêtre internationale.

Remplaçants et entraîneur

Mexx Meerdink - 6/10

Entré tôt à la place du blessé Brobbey. S’il a offert une présence physique, il a manqué l’instinct de tueur pour convertir les occasions qui se sont présentées à lui durant la déferlante néerlandaise en seconde période.

Joey Veerman - 7/10

Entré à la 57e minute, Veerman a apporté une autre dimension au milieu grâce à son exceptionnelle qualité de passe. Il a aidé à maintenir la pression qui a finalement conduit à l’égalisation.

Ruben van Bommel - 8/10

Une entrée très efficace. Apparu à la 83e minute, il a délivré la passe décisive sur le but de Gakpo à la 92e, faisant preuve d’une grande vision dans les derniers instants.

Guus Til - 6/10

A apporté de l’énergie dans les dernières minutes alors que les Pays-Bas ont opté pour un jeu plus direct afin d’aller chercher l’égalisation.

Xavi Hernandez (entraîneur) - 7/10

Sur le plan tactique, Xavi a pris le dessus sur Klopp en termes de volume et de maîtrise, comme l’illustrent les 21 tirs à 11. Ses changements ont été proactifs et finalement payants, Van Bommel délivrant la passe décisive sur l’égalisation. Il sera préoccupé par le manque d’efficacité devant le but, mais peut être fier de la résilience de son équipe.