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Le Real Madrid a préservé son sans-faute sur la scène européenne en s’imposant 3-2 face à l’AEK Athènes, au terme d’un match haletant marqué par des changements tactiques et des éclairs de génie individuels. Mené à deux reprises, le géant espagnol a fait preuve de sa résilience habituelle pour arracher les trois points dans les ultimes instants.

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La souplesse tactique du Real Madrid a été mise à rude épreuve à Athènes, où il a dû venir à bout d’une équipe de l’AEK combative dans un match à cinq buts. L’équipe de Jose Mourinho a dominé le ballon avec 70 % de possession, mais s’est montrée vulnérable face au jeu vertical des locaux. Aboubakary Koita a ouvert le score rapidement, obligeant Madrid à monopoliser le ballon pour déjouer un bloc compact en 4-4-2. Jude Bellingham a inscrit le premier but égalisateur, mais Madrid est resté sur le fil, incapable de transformer sa domination en sécurité défensive.

La seconde période a viré au chaos lorsque l’AEK a repris l’avantage grâce à Stavros Pilios à la 75e minute. La réaction de Madrid a été immédiate et méthodique : l’entrée de joueurs frais lui a permis de lancer un dernier assaut. Kylian Mbappé a égalisé peu après le but de l’AEK, mais c’est l’entrée tardive de Federico Valverde qui s’est révélée décisive. À la deuxième minute du temps additionnel, l’Uruguayen a décoché une frappe lointaine dont il a le secret pour briser les espoirs grecs et permettre à Madrid de rester en tête de la phase de ligue, avec quatre victoires en quatre matches.

Gardien et défense

Thibaut Courtois - 6/10

Une soirée frustrante pour le Belge, qui a fait face à cinq tirs cadrés et encaissé deux buts malgré un total de buts attendus concédés (xGC) de seulement 0,87. Il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision des frappes de l’AEK, mais a surtout été spectateur pendant les longues séquences de possession madrilène. Il a réalisé trois arrêts pour limiter les dégâts.

Denzel Dumfries - 6/10

Chargé d’apporter de la largeur à droite, Dumfries a beaucoup participé au jeu offensif et a offert le deuxième but de Mbappe grâce à un centre précis. Il a toutefois manqué une grosse occasion de marquer lui-même à la 80e minute, sa tentative à bout portant après un corner ayant été arrêtée. Défensivement, il s’est retrouvé hors de position lors des transitions de l’AEK, alors que Madrid jouait plus haut.

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Éder Militão - 5/10

Une prestation contrastée pour le défenseur central brésilien. S’il a tenté de lancer des attaques par des frappes lointaines et placé une tête cadrée sur corner, il a semblé mal à l’aise face au jeu direct de Jovic et Koita. Son placement sur le deuxième but de l’AEK, inscrit à l’issue d’une contre-attaque rapide, pose question.

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Antonio Rüdiger - 7/10

Pilier de la défense du Real Madrid, Rüdiger s’est montré d’une grande régularité dans la distribution, réussissant 75 de ses 77 passes (97 %). Il a joué un rôle essentiel pour conserver le ballon et empêcher l’AEK de maintenir la pression, même si l’organisation défensive collective a flanché sur les contre-attaques.

Marc Cucurella - 5/10

Par moments utilisé comme latéral rentrant à l’intérieur, Cucurella a offert à Bellingham le premier but madrilène, sans parvenir à peser régulièrement sur la rencontre. Il a manqué une belle occasion de marquer à la 55e minute avant de céder sa place à Brahim Diaz à la 81e, lorsque Mourinho a opté pour un dispositif plus offensif.

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Milieu de terrain

Eduardo Camavinga - 8/10

Une performance impressionnante au cœur du jeu. Camavinga a été la principale raison pour laquelle Madrid a conservé 70 % de possession, remportant pas moins de 12 duels et réussissant 7 tacles. Sa capacité à éteindre les départs de feu au milieu de terrain a permis aux créateurs de rester haut sur le terrain.

Bernardo Silva - 6/10

Un match relativement discret au regard de ses standards élevés. Silva a évolué dans les demi-espaces, mais a peiné à trouver la passe décisive face au bloc bas de l’AEK. Il a manqué une occasion en or de la tête à seulement cinq mètres du but avant d’être remplacé par Endrick à la 67e minute.

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Jude Bellingham - 7/10

L’Anglais a été le point d’appui de l’attaque en première période, inscrivant un but égalisateur capital à la 32e minute d’une frappe précise du pied gauche. Il a tenté trois tirs au total avant de céder sa place en fin de match à Carlos Espí, alors que Madrid cherchait le but de la victoire.

Attaque

Yan Diomande - 5/10

Aligné à droite du trio offensif, Diomande n’a pas réussi à peser sur la rencontre. Il a tenté un tir non cadré à la 27e minute et est resté largement en marge des principales actions offensives avant d’être remplacé par Valverde, futur auteur du but de la victoire.

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Vinícius Júnior - 6/10

Le Brésilien a constamment menacé sur le flanc gauche, mais a manqué de son efficacité habituelle. Deux de ses frappes ont été contrées et ses deux autres tentatives n’ont pas trouvé le cadre. Ses dribbles ont attiré les défenseurs et créé des espaces pour ses partenaires, mais il a été remplacé à la 81e minute lors du réajustement tactique.

Kylian Mbappé - 7/10

Le Français a multiplié les tentatives. Avec 7 tirs au total et un xG élevé de 1,36, Mbappé a été le joueur qui a le plus frappé au but dans cette rencontre. Il a fini par être récompensé à la 78e minute en inscrivant le but égalisateur qui a préparé le dénouement spectaculaire. Malgré plusieurs occasions manquées, ses déplacements sont restés d’un très haut niveau tout au long du match.

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Remplaçants et entraîneur

Federico Valverde - 9/10

Le remplaçant décisif par excellence. Entré à la 67e minute, Valverde a complètement changé le rythme du match. Son heure de gloire est arrivée à la 92e minute : il a envoyé une frappe fulgurante de 27 mètres au fond des filets pour sceller la victoire 3-2. Une démonstration de technique de frappe.

Endrick - 6/10

Entré pour apporter davantage de présence dans la surface, le jeune joueur a participé à la construction du dernier but et tenté deux tirs pendant ses 23 minutes sur le terrain.

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Brahim Díaz - 7/10

Passeur décisif sur le but de la victoire de Valverde. Son énergie et son jeu direct face à une défense de l’AEK fatiguée ont été déterminants dans les dix dernières minutes.

Álvaro Carreras - Non noté

Entré en défense en fin de match pour renforcer le côté gauche.

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Carlos Espí - Non noté

Entré pour les toutes dernières minutes.

José Mourinho - 8/10

La gestion du match par Mourinho a été juste. Constatant le manque de verticalité, il a fait entrer Valverde et Brahim Díaz, une décision qui a transformé un possible match nul en victoire. Si les transitions défensives restent préoccupantes, ses ajustements tactiques ont permis à la supériorité de Madrid de finir par faire la différence.