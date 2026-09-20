Le retour de Jose Mourinho au Metropolitano a viré au cauchemar tactique, puisque le Real Madrid a abandonné la maîtrise du match à son rival de la ville lors d’une défaite décevante 2-0. Malgré son arrivée dans cette rencontre avec une dynamique statistique favorable, le Real Madrid a été dominé dans l’entrejeu et a manqué de la verticalité nécessaire pour inquiéter Jan Oblak. Le match a basculé de manière décisive dans une fenêtre catastrophique de dix minutes au début de la seconde période, lorsque l’indiscipline défensive a laissé le Real face à une montagne à gravir que son attaque de stars n’a tout simplement pas pu escalader.

La structure de l’équipe s’est effondrée au moment où Dean Huijsen a été expulsé à la 52e minute, une action qui a directement conduit à l’ouverture du score d’Alex Grimaldo sur penalty. L’Atletico a exploité l’avantage numérique presque immédiatement, Jonathan David doublant la mise à peine six minutes plus tard. Le Real a terminé la rencontre avec seulement 35 % de possession et deux tirs cadrés, un constat accablant pour une performance qui a manqué à la fois de solidité défensive et de malice pour contrer efficacement.

Gardien et défense

Thibaut Courtois - 6/10

Le Belge a été abandonné par ceux qui se trouvaient devant lui. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty précis de Grimaldo ou la frappe à bout portant de David, il a évité une déroute totale grâce à quatre arrêts cruciaux. Sa relance a été compliquée par le manque de mouvement devant lui, ce qui l’a forcé à jouer long plus souvent que Mourinho ne l’aurait souhaité.

Dean Huijsen - 2/10

Un cauchemar absolu pour le jeune défenseur. Son expulsion à la 52e minute a été le tournant du match, laissant non seulement son équipe en infériorité numérique, mais concédant aussi le penalty qui a permis à l’Atletico d’ouvrir le score. Tactiquement naïf et physiquement dépassé dans l’environnement à très haute tension du derby.

Ibrahima Konate - 5/10

Konate a eu du mal à maintenir la ligne défensive après l’expulsion de son partenaire. S’il a cumulé neuf dégagements et sept interceptions, il a été mal placé sur le deuxième but lorsque Jonathan David s’est glissé dans l’espace qu’il avait laissé libre. Un après-midi agité pour le Français.

Marc Cucurella - 5/10

Aligné dans un rôle hybride, Cucurella s’est retrouvé repoussé par les montées incessantes de Marcos Llorente. Il a très peu apporté offensivement, ne réussissant aucun centre, et a souvent été contraint à des interventions défensives désespérées alors que l’Atletico surchargeait son couloir.

Denzel Dumfries - 4/10

Dumfries a été largement anonyme avant d’être averti à la 49e minute pour une faute cynique. Il n’a pas su apporter la largeur requise dans le système de Mourinho et a constamment été battu à la course par Grimaldo. Une prestation dépourvue de l’intensité physique habituellement associée à son jeu.

Milieu de terrain

Federico Valverde - 6/10

Le capitaine a tenté de montrer l’exemple, couvrant énormément de terrain, mais il a été submergé dans une bataille du milieu où l’Atletico affichait 65 % de possession. Valverde a réussi 88 % de ses passes, mais la plupart ont été latérales, sans casser les lignes alors qu’il était contraint d’endosser un rôle de pompier défensif.

Aurelien Tchouameni - 5/10

Tchouameni n’a pas su offrir l’écran nécessaire devant la défense. Il a semblé lourd dans les transitions et a été remplacé à la 71e minute alors que Mourinho cherchait davantage de dynamisme. Il a été éliminé trop facilement lors de la construction du deuxième but de l’Atletico.

Jude Bellingham - 5/10

Un après-midi frustrant pour l’Anglais. Il a passé plus de temps à contester les décisions de l’arbitre qu’à créer des occasions, récoltant finalement un carton jaune à la 78e minute. Il a eu du mal à combiner avec Mbappe et a été parfaitement muselé par Jose Cardoso.

Attaque

Arda Guler - 4/10

Guler a été un passager pendant une grande partie de ses 54 minutes sur le terrain. Il n’a signé ni le moindre tir ni la moindre passe clé avant d’être sacrifié au profit d’un renfort défensif après le carton rouge de Huijsen. L’intensité du Metropolitano a semblé lui échapper.

Vinicius Junior - 5/10

Le Brésilien a été bien contenu par Nahuel Molina et Romero. Il s’est retrouvé de plus en plus isolé et a été remplacé tôt en seconde période dans le cadre du réaménagement consécutif au carton rouge. Un match rare où ses dribbles n’ont débouché sur aucune occasion franche.

Kylian Mbappe - 5/10

Mbappe n’a eu que très peu de ballons exploitables. Avec seulement 35 % de possession, il a été forcé de décrocher pour toucher le ballon, ce qui a neutralisé sa principale menace dans la profondeur. Il a terminé le match avec deux tirs, sans qu’aucun ne mette réellement Oblak à contribution, affichant une mine dépitée au coup de sifflet final.

Remplaçants et entraîneur

Antonio Ruediger - 6/10

Entré à la 54e minute pour tenter de remettre de l’ordre après le carton rouge. Il a apporté une agressivité bienvenue à l’arrière-garde, même si le mal était déjà en grande partie fait.

Yan Diomande - 5/10

Entré pour rétablir l’équilibre défensif, mais il a souffert face à la vitesse des contre-attaques de l’Atletico dans le dernier quart d’heure.

Eduardo Camavinga - 6/10

Entré tardivement à la place de Tchouameni, il a montré par séquences la verticalité qui avait manqué plus tôt, mais c’était trop peu, trop tard.

Bernardo Silva - N/A

Entré à la 82e minute, trop tard pour influencer un résultat déjà scellé.

Jose Mourinho - 4/10

Son dispositif tactique a été bien trop passif pour un derby. En abandonnant 65 % de possession, il a invité une pression que ses jeunes défenseurs n’ont pas su gérer. Ses changements ont été davantage réactifs que proactifs, et son équipe a semblé totalement dépourvue de plan B après être passée à dix.