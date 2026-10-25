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Le Real Madrid a décroché une victoire cruciale (2-1) face au FC Barcelone au Spotify Camp Nou, grâce à un doublé plein de sang-froid de Kylian Mbappé. Les deux buts décisifs de l’attaquant français ont éclipsé l’égalisation de Raphinha dans une rencontre très tactique.

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Le Real Madrid a fait preuve de discipline tactique et d’une efficacité redoutable en transition pour venir à bout de Barcelone dans un Clásico à fort enjeu. Organisée en 4-3-3, l’équipe de José Mourinho a laissé le ballon aux joueurs locaux, qui ont affiché 62 % de possession, mais s’est montrée la plus dangereuse tout au long de la soirée. Les visiteurs ont généré 1,95 but attendu (xG), contre 1,19 pour Barcelone, signe d’occasions de meilleure qualité créées grâce à un jeu vertical et rapide.

La finition de Mbappé a fait la différence. L’attaquant a ouvert le score à la 41e minute, donnant aux siens un avantage précieux avant la pause. Si Raphinha a égalisé pour Barcelone à la 61e minute, la défense du Real Madrid a résisté à la pression. Un but de Mbappé à la 87e minute a scellé la victoire, au terme d’une soirée historique qui a vu le Français inscrire son 100e but pour le club lors de l’affiche la plus importante du football espagnol.

Gardien et défense

Andriy Lunin - 7/10

Aligné à la place de Thibaut Courtois, malade, Lunin a livré une prestation solide dans les buts. Il a réalisé 5 arrêts sur les 6 tirs cadrés auxquels il a fait face, pour 1,19 xG concédé. Battu par la frappe de Raphinha à la 55e minute, il s’est néanmoins généralement distingué par son excellent placement, notamment lorsqu’il a repoussé une tentative de Gerard Martín sur corner en seconde période.

Federico Valverde - 6/10

Aligné au poste de latéral droit dans un système défensif hybride, Valverde s’est surtout attaché à contenir la menace Anthony Gordon. Il a accompli 62 minutes de travail appliqué avant d’être remplacé, contribuant à préserver l’équilibre défensif de Madrid face aux surnombres créés par Barcelone sur les côtés.

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Dean Huijsen - 8/10

Le jeune défenseur a affiché des statistiques impressionnantes au cœur de l’arrière-garde madrilène. Huijsen a réalisé pas moins de 19 interventions défensives, dont des contres et des dégagements décisifs. Bien qu’il n’ait remporté aucun tacle, sa lecture du jeu et sa domination aérienne ont été essentielles pour limiter Barcelone à des occasions peu dangereuses.

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Ibrahima Konaté - 7/10

Konaté a apporté la présence physique nécessaire pour rivaliser avec les trois attaquants barcelonais, qui permutaient. Il a fait partie d’une défense qui a remporté 50 duels au cours du match, offrant à Madrid une base solide pour lancer ses contre-attaques.

Marc Cucurella - 6/10

Chargé de surveiller Lamine Yamal, Cucurella a vécu une soirée difficile, mais a fait preuve de discipline. Par moments en difficulté face aux dribbles de Yamal, il a su rester proche de ses partenaires, participant à un effort défensif qui a largement neutralisé les principaux créateurs barcelonais dans le jeu.

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Milieu de terrain

Aurélien Tchouaméni - 8/10

La sentinelle du dispositif madrilène. Tchouaméni a été d’une efficacité remarquable avec le ballon, réussissant 44 de ses 46 passes tentées, soit 96 % de précision. Sa capacité à protéger la défense et à faire circuler le ballon sous pression a permis aux trois attaquants devant lui de rester haut sur le terrain.

Bernardo Silva - 7/10

Silva a assuré le lien entre le milieu en retrait et la ligne d’attaque. Il a apporté sa maîtrise technique dans un match où Madrid a peu eu le ballon, aidant son équipe à déjouer le pressing haut de Barcelone avant de céder sa place à Camavinga à la 80e minute.

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Arda Güler - 7/10

Positionné à droite du trio offensif, Güler a été, derrière Mbappé, la menace madrilène la plus constante. Il a tenté 5 tirs, dont 3 cadrés, obligeant Joan García à intervenir à plusieurs reprises. Sa vision du jeu a été évidente, même si la précision lui a manqué dans le dernier geste.

Jude Bellingham - 6/10

Utilisé en numéro dix, Bellingham s’est davantage illustré par son activité que par ses actions devant le but. Il a manqué une occasion importante à la 78e minute, avec une frappe à ras de terre passée à gauche du but, mais son placement tactique a contribué à limiter l’influence de Rodri pour Barcelone.

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Yan Diomande - 6/10

Aligné sur l’aile gauche, Diomande s’est appliqué à maintenir l’équilibre défensif de l’équipe. Une de ses tentatives a été contrée lors d’une contre-attaque rapide dans le temps additionnel de la première période, avant qu’il ne soit remplacé en fin de match par Carlos Espí.

Attaque

Kylian Mbappé - 10/10

Une prestation parfaite du Français. Mbappé a fait la différence en inscrivant les deux buts du Real Madrid. Le premier, à la 41e minute, a illustré son instinct de buteur, tandis que le but de la victoire, à la 87e, a été un modèle de jeu en transition. Atteindre les 100 buts pour le club lors de ce match confirme sa place dans la légende madrilène.

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Remplaçants et entraîneur

Denzel Dumfries - 6/10

Entré à la place de Valverde à la 62e minute pour apporter de la fraîcheur sur le côté droit alors que Barcelone cherchait le but de la victoire. Il a fait preuve de discipline et aidé son équipe à préserver le résultat.

Eduardo Camavinga - 6/10

Entré à la 80e minute à la place de Bernardo Silva pour apporter de l’énergie et renforcer la récupération au milieu de terrain dans les derniers instants du match. Il a eu un impact immédiat, préparant brillamment le deuxième but de Mbappe grâce à un geste d’une grande qualité.

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Trent Alexander-Arnold - Non noté

Entré à la 94e minute, il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le match.

Carlos Espí - Non noté

Un remplacement tactique à la 94e minute pour gagner du temps et préserver le résultat.





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José Mourinho - 9/10

Mourinho a vu juste sur le plan tactique. En laissant la possession à Barcelone et en privilégiant les transitions rapides vers l’avant, il a exploité la position haute de sa défense. Le choix de titulariser Huijsen a été justifié par le grand nombre d’interventions du défenseur, et le moment choisi pour effectuer ses remplacements a aidé Madrid à reprendre le contrôle après l’égalisation.