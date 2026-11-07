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Le Paris Saint-Germain a conservé la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire maîtrisée 1-0 face à Troyes au Parc des Princes. Une tête d’Illia Zabarnyi en première période a fait la différence dans un match où les Parisiens ont eu 73 % de possession.

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Le Paris Saint-Germain a dominé territorialement Troyes au Parc des Princes, étouffant son adversaire avec 73 % de possession. Le plan de jeu de Luis Enrique misait sur la verticalité dans les demi-espaces, mais le PSG a peiné à déstabiliser un bloc bas résistant. La délivrance est finalement venue d’un coup de pied arrêté : Zabarnyi s’est élevé plus haut que tout le monde pour marquer à la 39e minute, récompensant une première période durant laquelle Paris avait constamment frappé à la porte.

Malgré ce court avantage d’un but, le PSG a maîtrisé la seconde période grâce à sa gestion du match et à une possession contrôlée. Les Parisiens ont réussi le total impressionnant de 836 passes, avec 94 % de réussite, empêchant Troyes de prendre son élan. Ferran Torres et Senny Mayulu se sont heurtés à un excellent Hillel Konaté, mais Paris n’a jamais semblé réellement menacé et a décroché trois points pour conserver son avance en tête de la Ligue 1.

Gardien et défense

Matvei Safonov : 7/10

Une soirée relativement calme pour le gardien russe, longtemps réduit au rôle de spectateur. Il est toutefois resté concentré lorsqu’il a été sollicité, réalisant trois arrêts pour préserver sa cage inviolée et gérant sans difficulté les 0,69 xG concédés.

Warren Zaïre-Emery : 7/10

Utilisé dans un rôle hybride de latéral droit, le jeune joueur a été essentiel à la solidité défensive du PSG. Il a mené l’équipe avec huit interventions défensives, dont un tacle, et remporté quatre duels. Il a failli marquer à la 59e minute, mais sa tête a été contrée par une défense troyenne qui s’est jetée sur le ballon.

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Illia Zabarnyi : 8/10

Le buteur décisif a également été un roc au cœur de la défense. Outre sa tête victorieuse sur corner à la 39e minute, il a constitué une menace constante sur coups de pied arrêtés, avec deux têtes cadrées. Irréprochable défensivement, il a veillé à ce que les rares contre-attaques de Troyes soient stoppées avant d’atteindre la surface.

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Willian Pacho : 7/10

Pacho a assuré la couverture nécessaire pour permettre aux latéraux du PSG de monter haut. Précis dans ses transmissions, il a contribué au taux élevé de passes réussies de l’équipe et a maîtrisé sans difficulté le défi physique imposé par Renaud Ripart.

Lucas Hernández : 7/10

Hernández a apporté son expérience sur le côté gauche, rentrant fréquemment dans l’axe pour former une défense à trois lors des longues séquences de possession. Sa rigueur dans le placement a été déterminante pour empêcher Troyes d’exploiter les espaces derrière la ligne défensive haute du PSG.

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Milieu de terrain

Vitinha : 8/10

Le métronome de l’équipe. Vitinha a été le principal artisan de l’emprise parisienne, réussissant 166 passes et créant une occasion franche. Sa capacité à résister au pressing et à faire circuler le ballon a constamment contraint Troyes à se replier.

Fabian Ruiz : 6/10

Une prestation propre de l’Espagnol, même s’il lui a manqué la dernière passe incisive pour véritablement ouvrir la défense troyenne. Il a tenté une frappe lointaine à la 15e minute, sans cadrer, avant d’être remplacé en fin de seconde période.

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Senny Mayulu : 7/10

Le jeune milieu a été très actif dans le dernier tiers du terrain, cadrant plusieurs tirs. Il a vu Konaté repousser tôt dans le match une occasion évaluée à 0,41 xG et a continué de solliciter le gardien jusqu’à sa sortie à la 86e minute. Son énergie au milieu de terrain a été communicative.

Attaque

Desiré Doué : 6/10

Doué a montré par séquences l’étendue de son talent individuel, mais a manqué de régularité dans le dernier geste. Il a obligé le gardien à intervenir à la 25e minute et a manqué une occasion sur coup franc en début de match. Ses dribbles ont posé des problèmes, mais il s’est souvent retrouvé cerné par le bloc médian de Troyes.

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Ferran Torres : 7/10

Point de fixation de l’attaque, Torres a été le Parisien qui a le plus tiré, avec quatre tentatives, toutes cadrées. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont été excellents : il a cumulé 0,49 xG et mobilisé les défenseurs centraux de Troyes pendant ses 70 minutes sur le terrain.

Mika Godts : 6/10

Le jeune joueur a beaucoup travaillé sur le flanc gauche et s’est procuré une grosse occasion lors d’une contre-attaque rapide à la 66e minute, mais sa frappe à ras de terre a été bien repoussée. Il a apporté de la largeur et étiré le jeu, sans parvenir facilement à trouver des ouvertures franches face à une défense troyenne compacte.

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Remplaçants et entraîneur

Quentin Ndjantou (70e) : 6/10

Entré à la place de Torres pour apporter une présence physique nouvelle devant, il a bien occupé les défenseurs, mais n’a pas eu d’occasion nette de frapper au but.

João Neves (70e) : 6/10

Entré pour consolider le milieu et éviter tout relâchement en fin de match, il s’est immédiatement intégré à la circulation du ballon.

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Lucas Beraldo (86e) : non noté

Un ajustement tactique tardif pour apporter de la taille en défense dans les derniers instants.

Dro Fernández (86e) : non noté

Il a bénéficié de quelques minutes de jeu en remplaçant Mayulu, qui commençait à fatiguer, à l’approche du coup de sifflet final.

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Luis Enrique : 7/10

Enrique se satisfera de l’emprise totale exercée par son équipe. Il aurait peut-être souhaité davantage de buts au vu des 73 % de possession et des sept occasions franches créées, mais son dispositif a complètement neutralisé l’adversaire et permis de décrocher trois points essentiels sans difficulté majeure.