Notes des joueurs du PSG face à Lyon : Senny Mayulu et Mika Godts marquent en fin de match, les remplaçants assurent la première place

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Le Paris Saint-Germain a pris la tête de la Ligue 1 après une victoire difficile (2-0) face à Lyon au Parc des Princes. Les buts inscrits en fin de match par les remplaçants Senny Mayulu et Mika Godts ont finalement eu raison de la résistance des visiteurs, au terme d’une rencontre marquée par la patience tactique.

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Le Paris Saint-Germain a pris la tête de la Ligue 1 après une victoire méthodique 2-0 contre Lyon. Malgré 68 % de possession et un total impressionnant de 708 passes réussies, les Parisiens se sont longtemps heurtés au bloc bas et discipliné des Lyonnais. La délivrance est finalement venue du remplaçant Mayulu à la 72e minute, avant que Godts ne double la mise en fin de match pour assurer les trois points au club de la capitale.

Sur le plan tactique, le PSG s’est largement appuyé sur la distribution régulière de Vitinha pour maintenir la pression, mais son manque de verticalité durant la première heure était évident. La rencontre s’est finalement jouée sur la qualité du banc dont dispose Luis Enrique. Alors que les Lyonnais accusaient le coup dans le dernier quart du match, l’entrée de joueurs frais a permis au PSG d’exploiter des espaces jusque-là fermés. Une prestation maîtrisée qui lui permet de dépasser le Stade Rennais au classement.

Gardien et défense

Matvei Safonov : 8/10

Une prestation remarquablement sûre du gardien, qui était sans doute le meilleur joueur du PSG avant l’ouverture du score. Safonov a réalisé 5 arrêts décisifs pour préserver sa cage inviolée, notamment sur une tête dangereuse de Moussa Niakhate et une tentative de Noah Nartey au terme d’une échappée en fin de match. Son sang-froid sous pression a été l’une des clés de la victoire.

Achraf Hakimi : 7/10

Dans son rôle hybride habituel, Hakimi a apporté la largeur nécessaire pour étirer la défense lyonnaise. Sans être directement impliqué sur un but, sa présence dans le dernier tiers du terrain a mobilisé les défenseurs et donné davantage de temps aux milieux axiaux avec le ballon. Il est resté rigoureux défensivement face à la vitesse de Julien Duranville.

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Willian Pacho : 7/10

Patron de la défense ce soir, Pacho a réalisé 8 interventions défensives, le total le plus élevé de son équipe. Il a imposé sa puissance dans les duels et fait preuve d’une excellente anticipation pour couper les contre-attaques lyonnaises avant qu’elles n’atteignent la surface de réparation. Sa vitesse pour revenir défendre a été essentielle lors des rares contre-attaques rapides des visiteurs.

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Illia Zabarnyi : 6/10

Un match solide pour le défenseur central, qui a failli marquer à la 28e minute d’une tête sur corner, repoussée par Greif. Il a bien épaulé Pacho, même s’il a parfois été pris de court par les déplacements de Nuamah lors des transitions. Il a terminé la rencontre avec un taux élevé de passes réussies dans la construction du jeu.

Warren Zaïre-Emery : 6/10

Utilisé dans un rôle plus reculé ou amené à intégrer la ligne défensive, le jeune joueur a montré sa polyvalence tactique. Moins présent que d’habitude dans le dernier tiers du terrain, il a néanmoins apporté un équilibre essentiel à l’équipe. Il a été remplacé à la 65e minute, le PSG cherchant à apporter davantage de largeur défensive avec Lucas Hernandez.

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Milieu de terrain

Vitinha : 8/10

Le métronome de l’équipe. Vitinha a donné une leçon de jeu de passes, avec 144 passes réussies sur 153 tentées. Sa capacité à conserver le ballon et à déplacer le jeu d’un côté à l’autre a constamment mis Lyon sous pression. Il a mis Greif à l’épreuve d’une frappe puissante de loin à la 56e minute, signe de sa confiance grandissante.

Fabian Ruiz : 6/10

Ruiz a apporté de la stabilité sur le côté gauche du trio de milieux. Il a eu deux occasions intéressantes de frapper, dont une tentative contrée à la 79e minute, mais n’a pas réussi à trouver la dernière passe pour ouvrir la défense. Son placement a contribué à maintenir la domination parisienne, avec 68 % de possession.

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João Neves : 6/10

Une prestation propre du milieu portugais avant sa sortie à la 57e minute. Il a travaillé dur pour fermer les espaces et a vu l’une de ses frappes contrée à la 53e minute. Efficace, il lui a toutefois manqué l’étincelle créative nécessaire pour percer les lignes lyonnaises ce soir.

Attaque

Ferran Torres : 6/10

À la pointe de l’attaque, Torres a eu du mal à échapper à la vigilance de Niakhate et Bacher. Il s’est procuré plusieurs occasions, dont une frappe arrêtée à la 57e minute, et a vu un but lui être refusé à la 64e. Ses déplacements ont été bons, mais il lui a manqué l’efficacité nécessaire pour ouvrir lui-même le score.

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Désiré Doué : 6/10

Le plus actif des attaquants titulaires, Doué a tenté 4 tirs au total, dont un seul cadré. Il a constamment représenté une menace sur l’aile gauche, utilisant ses dribbles pour éliminer Athekame, mais ses choix dans le dernier geste l’ont souvent desservi à l’entrée de la surface. Il a été remplacé à la 81e minute.

Maghnes Akliouche : 5/10

Une soirée discrète pour l’ailier, qui a peiné à peser sur la rencontre. Il a tenté sa chance à deux reprises en première période, avec un tir arrêté et un autre non cadré, avant de s’effacer au fil du match. Il a finalement été remplacé par Ndjantou, le PSG recherchant une menace plus directe.

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Remplaçants et entraîneur

Mika Godts : 8/10

Une entrée qui a changé le match. Entré à la 57e minute, Godts a apporté un jeu direct dont le PSG avait grand besoin. Il a finalement trouvé le chemin des filets à la 84e minute pour porter le score à 2-0, faisant preuve d’un grand sang-froid pour conclure une contre-attaque rapide et sceller l’issue de la rencontre.

Lucas Hernández : 6/10

Entré à la 65e minute pour renforcer le côté gauche. Il a apporté de la stabilité défensive et permis au PSG d’adopter une organisation plus rigide en fin de match.

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Senny Mayulu : 9/10

Le héros de la soirée. Entré en jeu à la 65e minute, Mayulu a débloqué la situation seulement sept minutes plus tard, à la 72e, grâce à une finition précise. Son impact a été immédiat : il a apporté l’efficacité qui avait manqué aux attaquants titulaires.

Lucas Beraldo : non noté

Entré en fin de match, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur la physionomie tactique de la rencontre.

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Quentin Ndjantou : non noté

Entré en fin de match, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur la physionomie tactique de la rencontre.

Luis Enrique : 8/10

Enrique mérite d’être largement salué pour sa gestion du match. Constatant que son attaque titulaire était à la peine, il a eu l’inspiration de faire entrer Mayulu et Godts. Les deux remplaçants ont marqué, validant ses ajustements tactiques et assurant au PSG la victoire qui le propulse en tête.