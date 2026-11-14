Le premier match du Portugal depuis la retraite de son capitaine légendaire Cristiano Ronaldo a tourné au cauchemar. Ses failles défensives ont été impitoyablement exploitées à l’Estadio Municipal de Braga, où le Danemark s’est largement imposé 4-1. La rencontre a basculé peu avant la mi-temps, lorsque Pierre-Emile Højbjerg a transformé un penalty à la 43e minute, sanctionnant un manque de discipline dans la surface portugaise. Ce changement de dynamique a été fatal à l’équipe de Jorge Jesus, qui n’a pas retrouvé son équilibre défensif après la pause.

La seconde période a été marquée par les déplacements redoutables de Rasmus Højlund, auteur de deux buts en l’espace de sept minutes qui ont pratiquement scellé le sort du match. Joachim Andersen a inscrit un quatrième but à la 75e minute, mettant en évidence les difficultés du Portugal à défendre sur coups de pied arrêtés. Bernardo Silva a réduit le score dans la troisième minute du temps additionnel, mais le coup de sifflet final a confirmé une soirée difficile pour les hôtes. Malgré une possession de balle supérieure (55 %), ils ont été largement dominés dans les phases de transition.

Gardien et défense

Diogo Costa : 4/10

Une soirée à oublier pour le gardien de Porto, qui a encaissé quatre buts alors que le Danemark n’a cadré que six tirs. Il n’a pas pu arrêter le penalty de Hoejbjerg et a semblé hésitant lorsque sa défense a sombré en seconde période. Il termine avec un seul arrêt.

Ruben Dias : 4/10

Le joueur de Manchester City a eu du mal à contenir la présence physique de Hoejlund et a été remplacé, à la surprise générale, à la mi-temps. Son manque de vitesse pour revenir défendre a été évident lorsque le Danemark a exploité l’espace derrière la défense portugaise sur l’action qui a amené le premier but.

Diogo Dalot : 4/10

Dalot a apporté de la largeur, mais s’est retrouvé à plusieurs reprises mal placé défensivement. Il n’a pas suivi les courses de Mikkel Damsgaard et Daramy, laissant les défenseurs centraux exposés aux dédoublements.

Afonso Costa : 3/10

Une soirée difficile pour le défenseur, qui a semblé dépassé par l’événement. Il a peiné à maintenir l’alignement défensif, contribuant à un après-midi au cours duquel le Portugal a encaissé quatre buts à domicile.

Renato Veiga : 4/10

Veiga a tenté de faire progresser le jeu depuis l’arrière, mais a été submergé par le pressing haut du Danemark. Sa présence dans les airs n’a pas suffi à empêcher Andersen d’inscrire de la tête le quatrième but des visiteurs.

Milieu de terrain

Bruno Fernandes : 5/10

Le capitaine a essayé d’organiser le jeu et s’est créé plusieurs occasions, mais il s’est souvent retrouvé isolé tandis que le duo Hjulmand-Hoejbjerg réduisait les espaces au milieu. Il a été remplacé à la 79e minute, alors que le Portugal cherchait à apporter de la fraîcheur.

Vitinha : 4/10

Propre avec le ballon, il a toutefois manqué de l’intensité physique nécessaire pour rivaliser avec le milieu danois. Il s’est fait très discret tandis que le Danemark évitait le milieu de terrain grâce à des transitions directes.

Ruben Neves : 4/10

Neves n’a pas suffisamment protégé la défense à quatre. Il est sorti à la 64e minute, alors que le Portugal était déjà mené de trois buts, sans avoir pu endiguer les attaques danoises.

Attaque

Joao Felix : 4/10

Felix a montré par moments l’étendue de sa technique, mais a manqué d’efficacité. Il faisait partie d’une attaque qui a tenté 15 tirs sans parvenir à inquiéter régulièrement Hermansen, avant d’être remplacé alors que le score était de 0-3.

Pedro Neto : 5/10

Neto a été la principale menace directe du Portugal en première période, utilisant sa vitesse pour étirer la défense danoise. Mais sa dernière passe a souvent manqué de précision et il a été remplacé lors du triple changement effectué à la 64e minute.

Goncalo Ramos : 4/10

Une soirée frustrante pour l’attaquant, qui a reçu trop peu de bons ballons. Il a peiné à trouver des espaces entre Andersen et Provstgaard et n’a pas marqué malgré les 55 % de possession du Portugal.

Remplaçants et entraîneur

Trincao : 5/10

Entré à la 64e minute, il a eu du mal à peser sur un match qui échappait déjà au Portugal.

Joao Palhinha : 4/10

Entré pour stabiliser le milieu de terrain, il a au contraire écopé d’un carton jaune à la 87e minute, alors que la frustration prenait le dessus.

Bernardo Silva : 6/10

La seule satisfaction des hôtes. Entré à la 79e minute, il a inscrit un joli but à 90+3.

Carlos Forbs : 5/10

Entré en fin de match pour apporter de la vitesse, il s’est heurté à un bloc danois trop compact pour être percé.

Joao Neves : non noté

Entré tardivement, à la 83e minute, il n’a pas eu assez de temps pour être véritablement évalué.

Jorge Jesus : 2/10

Un désastre tactique pour l’entraîneur expérimenté. Sa défense positionnée haut a été mise en pièces par les transitions danoises, et son choix de remplacer Ruben Dias à la mi-temps n’a pas résolu les problèmes structurels qui ont conduit à l’encaissement de trois buts en seconde période.