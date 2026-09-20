Le Vélodrome est rarement un endroit pour les âmes sensibles, et ce nouvel épisode de la rivalité la plus féroce de France a été à la hauteur de sa réputation explosive. Après une première période fermée, lors de laquelle les deux équipes se sont observées sans vraiment se livrer, la rencontre s’est embrasée après la pause. Le PSG a fini par débloquer la situation grâce au remplaçant Ferran Torres, mais sa joie a été de courte durée puisque Angel Gomes a remis les locaux à hauteur, déclenchant la folie dans les tribunes.

Cependant, les champions possèdent une solidité qui échappe souvent à leurs rivaux dans ces moments de forte pression. Trois minutes seulement après avoir encaissé, le capitaine Marquinhos s’est élevé plus haut que tout le monde pour redonner l’avantage aux siens, un coup dont Marseille ne s’est jamais vraiment remis. L’expulsion de Timothy Weah en fin de match n’a fait qu’aggraver la situation pour les locaux, laissant les hommes de Luis Enrique célébrer une victoire arrachée de haute lutte qui renforce leur domination sur la scène nationale.

Gardien et défense

Matvey Safonov - 6/10

Une soirée relativement tranquille pour le portier russe, largement protégé par sa ligne défensive. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de Gomes à la 72e minute, mais il est resté serein dans les airs, signant trois arrêts alors que le PSG a dominé au nombre de tirs.

Willian Pacho - 7/10

La recrue estivale a semblé parfaitement à son aise dans la chaleur d’un Classique. Il s’est montré agressif dans les duels et précieux au sein d’une défense qui a limité Marseille à seulement quatre tirs cadrés malgré l’atmosphère hostile.

Marquinhos - 8/10

Une performance de capitaine dans tous les sens du terme. Non seulement il a dirigé sa défense avec son autorité habituelle, mais il a aussi inscrit le but de la victoire à la 75e minute, en reprenant un coup de pied arrêté d’une tête clinique quelques instants seulement après l’égalisation adverse.

Warren Zaire-Emery - 7/10

Aligné dans un rôle hybride qui l’a souvent vu repiquer depuis la droite, le jeune joueur a affiché une maturité bien au-delà de son âge. Son énergie a été cruciale pour suivre les appels de dédoublement des pistons marseillais.

Nuno Mendes - 6/10

Une performance fidèle à son habitude, pleine d’activité sur le flanc gauche avant d’être remplacé en fin de match. Averti à la 39e minute pour une faute tactique, il a offert sa solution habituelle en transition avant de céder sa place à Beraldo.

Milieu de terrain

Joao Neves - 7/10

Le cœur du milieu du PSG. Neves a dicté le tempo avec 323 passes d’équipe enregistrées au total, permettant aux visiteurs d’avoir 61 % de possession. Sa capacité à faire circuler le ballon sous pression a été de très haut niveau.

Fabian Ruiz - 6/10

Une soirée propre, même si un peu peu spectaculaire, pour l’Espagnol. Il a bien lié le jeu durant ses 65 minutes sur la pelouse avant que Luis Enrique n’opte pour les jambes fraîches d’Akliouche afin d’aller chercher l’ouverture du score.

Vitinha - 7/10

Toujours à la recherche de la passe qui tue, Vitinha a été l’étincelle créative dans l’axe. Il a aidé le PSG à totaliser 31 tirs, en mettant constamment à l’épreuve le bloc bas marseillais.

Attaque

Desire Doue - 7/10

Le jeune attaquant a été un poison constant pour Marseille. C’est sa vision du jeu qui a offert la passe décisive sur l’ouverture du score de Ferran Torres à la 66e minute, concluant une prestation pleine de flair et de percussion.

Ousmane Dembele - 6/10

Une soirée faite de regrets pour le Français. Il a terrorisé les latéraux marseillais par sa vitesse, mais a manqué de justesse dans le dernier geste à plusieurs reprises avant d’être remplacé dans les dix dernières minutes.

Khvicha Kvaratskhelia - 5/10

Une soirée compliquée pour le Géorgien, qui a eu du mal à trouver des espaces dans un dernier tiers bondé. Il a été sorti avant l’heure de jeu dans le cadre d’un ajustement tactique qui a finalement porté ses fruits pour les visiteurs.

Remplaçants et entraîneur

Ferran Torres - 8/10

Le super-remplaçant par excellence. Entré à la 59e minute, il n’a eu besoin que de sept minutes pour trouver le chemin des filets, concluant avec sang-froid la passe de Doue pour débloquer la situation.

Maghnes Akliouche - 6/10

Entré à la place de Ruiz à la 65e minute, il a apporté une autre dimension au milieu à mesure que la rencontre s’étirait dans ses derniers instants.

Mika Godts - N/A

Entré en fin de match à la place de Dembele pour sécuriser le résultat.

Lucas Beraldo - N/A

Entré à la place de Mendes à la 79e minute pour consolider la défense après le but de la victoire.

Luis Enrique - 8/10

L’entraîneur a parfaitement géré ses changements. Comprenant que le match s’enlisait, son choix de lancer Ferran Torres a totalement changé la dynamique, et son équipe a fait preuve d’un grand caractère en marquant immédiatement après avoir concédé l’égalisation.