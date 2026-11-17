Les plans tactiques du Japon ont volé en éclats en moins de deux minutes au National Stadium, le Paraguay profitant de l’entame poussive de son hôte. Malgré 66 % de possession et 17 tirs, l’équipe de Hajime Moriyasu a manqué de réalisme pour venir à bout d’un bloc sud-américain discipliné. Redoutables en transition, les visiteurs ont vu Diego Gomez délivrer deux passes décisives à Juan Caceres et Gustavo Gomez, qui leur ont permis de mener de deux buts à la pause.
La seconde période a vu le Japon insister face à une arrière-garde paraguayenne résistante. Moriyasu a largement puisé dans ses réserves, lançant notamment Takefusa Kubo et Ritsu Doan pour trouver la faille. Shio Fukuda a fini par réduire l’écart à la 85e minute, mais c’était trop peu, trop tard. L’incapacité du Japon à traduire sa domination statistique en buts a mis en lumière un problème récurrent d’efficacité dans le dernier tiers face aux blocs bas.
GOAL note les joueurs du Japon au National Stadium...
Gardien et défense
Zion Suzuki - 5/10 : Une soirée frustrante pour le gardien, battu deux fois sur seulement quatre tirs cadrés du Paraguay. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur ces conclusions à bout portant, ses relances sous pression ont parfois été précipitées.
Yukinari Sugawara - 6/10 : Sugawara a constamment offert une solution sur le flanc droit, contribuant aux 33 centres du Japon, mais il a eu du mal à contenir les premières incursions paraguayennes sur son côté.
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Ko Itakura - 5/10 : Le capitaine a connu une première période difficile, peinant à organiser sa défense face à l’impact physique de Wlk et Enciso.
Tsuyoshi Watanabe - 5/10 : Membre d’une défense centrale vulnérable durant les 45 premières minutes, Watanabe n’a pas suivi Gomez sur le deuxième but et a été remplacé par Ayumu Seko après une heure de jeu.
Junnosuke Suzuki - 4/10 : Une soirée à oublier pour le défenseur. Averti à la 42e minute pour une intervention maladroite, il a été remplacé à la pause par Moriyasu après avoir échoué à stabiliser défensivement son côté.
Milieu de terrain
Kaishu Sano - 6/10 : Sano a beaucoup travaillé dans le double pivot, aidant le Japon à atteindre 87,2 % de passes réussies. Il lui a toutefois manqué la verticalité nécessaire pour franchir les lignes paraguayennes.
Kodai Sano - 6/10 : Comme son homonyme, il a offert une base convenable dans la possession, mais s’est retrouvé débordé lors des contre-attaques rapides du Paraguay.
Yuito Suzuki - 5/10 : Aligné au poste de numéro dix, Suzuki n’a pas trouvé les espaces nécessaires pour créer des occasions franches. Son influence a été minime avant son remplacement par Kubo à l’heure de jeu.
Attaque
Tatsuhiro Sakamoto - 5/10 : Il a laissé entrevoir ses qualités techniques, mais est resté largement en retrait, les attaques japonaises s’enrayant souvent dans le dernier tiers. Il a lui aussi fait les frais d’un changement tactique à la pause.
Keisuke Goto - 5/10 : Le jeune attaquant a passé une soirée solitaire face à l’expérimenté Gomez. Alors que toute l’équipe n’a totalisé que 19 touches de balle dans la surface adverse, Goto a reçu très peu de ballons avant d’être remplacé par Ogawa.
Yuki Soma - 5/10 : Soma a peiné à peser depuis les côtés, isolé face à une défense paraguayenne compacte. Il a été remplacé à la pause par Junya Ito.
Remplaçants et sélectionneur
Ritsu Doan - 7/10 : Il a immédiatement apporté de l’allant et obtenu plusieurs coups francs dans des zones dangereuses. Une de ses tentatives en fin de match a été contrée alors que le Japon accentuait la pression.
Hiroki Ito - 5/10 : Une entrée en jeu contrastée. S’il a apporté davantage de taille, il a été averti dans les derniers instants du temps additionnel pour une faute imprudente.
Junya Ito - 7/10 : Il a apporté la vitesse et la qualité de centre qui manquaient à l’équipe, passant près d’offrir une passe décisive à Fukuda sur un coup de pied arrêté bien exécuté à la 87e minute.
Ao Tanaka - 6/10 : Il a accéléré le rythme des passes japonaises durant la dernière demi-heure.
Takefusa Kubo - 7/10 : Clairement le joueur le plus créatif du Japon, il a réclamé le ballon et poussé le Paraguay à reculer davantage.
Koki Ogawa - 6/10 : Il a bien conservé le ballon et délivré la passe décisive sur le but tardif de Fukuda.
Shio Fukuda - 8/10 : Le joueur le plus en vue malgré son temps de jeu limité. Il a fait preuve d’un excellent instinct pour marquer à la 85e minute et a contraint le gardien à un nouvel arrêt peu après. Il a été la principale menace japonaise.
Takumi Minamino - 6/10 : Il a apporté son expérience et sa capacité à combiner, sans parvenir à inscrire le but de l’égalisation en fin de match.
Ayumu Seko - 6/10 : Il a stabilisé la défense dans les derniers instants.
Shuto Nakano - 5/10 : Averti presque immédiatement après son entrée en jeu pour une mauvaise faute.
Hajime Moriyasu - 5/10 : Si ses remplacements ont fini par inverser la dynamique, son onze de départ a été pris à froid par le jeu direct du Paraguay. L’incapacité de l’équipe à défendre sur coups de pied arrêtés et face aux premières transitions reste un