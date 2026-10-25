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Le FC Barcelone a concédé sa première défaite de la saison en Liga : un doublé de Kylian Mbappe a offert au Real Madrid la victoire (2-1) dans le Clasico au Spotify Camp Nou, mettant fin à la série de neuf victoires consécutives des locaux et ramenant leur grand rival à seulement trois points.

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L'équipe de Hansi Flick a eu 62 % de possession et tenté 17 tirs, mais Madrid a marqué contre le cours du jeu quatre minutes avant la pause, lorsque le dégagement de Gerard Martin a rebondi sur Mbappe avant de finir au fond des filets. Raphinha a égalisé à la 61e minute après une passe astucieuse de Pedri. Barcelone a ensuite acculé les visiteurs en quête du but de la victoire, mais le remplaçant Gabriel Jesus a perdu le ballon à la 87e minute, permettant à Eduardo Camavinga de servir Mbappe pour le but décisif.

GOAL note les joueurs de Barcelone après le Clasico...

Gardien & défense

Joan Garcia (7/10) : Il ne pouvait rien faire sur aucun des deux buts, le second ayant été poussé dans une cage presque vide. Il a réalisé trois arrêts, dont le plus beau sur une puissante frappe à ras de terre d'Arda Guler, et est sorti de sa surface pour dégager le ballon devant Mbappe en seconde période.

Xavi Espart (6/10) : Sa soirée s'est achevée après une demi-heure de jeu, après un choc violent subi plus tôt face à Aurelien Tchouameni. Il a eu peu de temps pour se distinguer avant d'être remplacé par Alejandro Balde.

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Pau Cubarsi (6/10) : Il a affiché son calme habituel balle au pied et stoppé Mbappe au bon moment après la pause, mais Camavinga l'a éliminé sur l'action du but victorieux inscrit en fin de match.

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Gerard Martin (6/10) : Un moment à oublier sur l'ouverture du score : son étrange dégagement a heurté Mbappe avant de tromper Garcia. Il a failli se racheter en seconde période, mais Andriy Lunin a repoussé sa tête à bout portant d'un superbe arrêt.

Joao Cancelo (7/10) : L'un des meilleurs éléments de la défense. Il a apporté beaucoup d'élan offensif et tiré les coups de pied arrêtés, même si Yan Diomande a parfois réussi à passer en force face à lui.

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Milieu de terrain

Rodri (7/10) : Propre dans ses interventions au sein du double pivot, il a bien dégagé le ballon sur les coups de pied arrêtés et mis Lunin à l'épreuve d'une frappe à ras de terre juste avant la pause.

Pedri (7/10) : À l'origine de l'égalisation, il a feint de frapper avant de lancer Raphinha d'une passe masquée. De quoi compenser une première période brouillonne, durant laquelle il s'est fait déposséder du ballon à plusieurs reprises, offrant à Madrid des occasions en contre.

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Fermin Lopez (6/10) : Actif dans le rôle de numéro 10, il a vu une de ses frappes déviées passer à côté et a subi des fautes répétées de Marc Cucurella, mais a peiné à trouver la dernière passe avant de céder sa place à Frenkie de Jong à la 74e minute.

Attaque

Lamine Yamal (7/10) : Il a donné du fil à retordre à Cucurella toute la soirée et a failli marquer en fin de match d'une frappe enroulée de loin, mais regrettera une occasion en or juste avant la pause, lorsqu'il a manqué sa frappe alors qu'il n'avait plus que Lunin à battre.

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Anthony Gordon (8/10) : Des débuts prometteurs dans le Clasico. L'ailier anglais a représenté une menace constante sur la gauche, obligeant Lunin à réaliser plusieurs arrêts, dont une excellente intervention à son premier poteau. Sa passe déviée est parvenue à Yamal sur cette grosse occasion avant la pause. Il a été averti pour une intervention sur Guler quelques instants avant son remplacement à la 85e minute.

Raphinha (8/10) : Le meilleur joueur de Barcelone ce soir. Le capitaine a montré l'exemple par son activité incessante et a conclu avec sang-froid d'une frappe du gauche pour inscrire son 13e but de la saison en Liga. Il est resté la menace offensive la plus dangereuse des locaux jusqu'à son remplacement par Jesus à la 86e minute.

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Remplaçants & entraîneur

Alejandro Balde (6/10) : Entré tôt à la place d'Espart, il a apporté de la vitesse sur la gauche et a bien effectué son repli pour stopper Mbappe au début de la seconde période, même s'il a été averti en fin de match pour avoir fauché le Français.

Frenkie de Jong (6/10) : Entré à la 74e minute, il a aidé Barcelone à maintenir Madrid acculé et a vu une frappe qui prenait la direction du but être contrée de façon héroïque.

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Karim Adeyemi (5/10) : Il a remplacé Gordon à la 85e minute sans parvenir à peser sur le match, puis a été averti dans le temps additionnel pour avoir envoyé le ballon sur Mbappe alors que celui-ci était au sol.

Gabriel Jesus (5/10) : Entré à la place de Raphinha à la 86e minute, il a eu à peine le temps d'être mis à l'épreuve, mais a perdu le ballon sur l'action qui a mené au but victorieux de Mbappe.

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Hansi Flick (6/10) : Le plan était clair : monopoliser le ballon et presser haut. Son équipe a dominé les statistiques, mais n'a pas fait preuve du même réalisme que son rival et s'est fait surprendre en contre sur le but de la victoire.



