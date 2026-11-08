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Le FC Barcelone a conservé la tête de la Liga grâce à une victoire arrachée 2-1 face à l’Atletico Madrid au Riyadh Air Metropolitano. Menés rapidement, les visiteurs ont renversé la situation grâce à un doublé de Fermin Lopez.

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Barcelone a fait preuve d’une grande maturité tactique pour s’imposer dans l’atmosphère hostile du Riyadh Air Metropolitano (2-1) et conforter sa place en tête de la Liga. L’équipe de Hansi Flick a montré du caractère après avoir concédé l’ouverture du score dès la 10e minute par Giuliano Simeone, servi avec précision par Julian Alvarez. Malgré ce coup dur précoce, Barcelone a conservé son organisation, monopolisé le ballon avec 63 % de possession et progressivement étouffé le bloc défensif de l’Atletico.

Le tournant est survenu juste avant la pause, lorsque Lopez a égalisé et inversé la dynamique du match. En seconde période, Barcelone a accentué son pressing et inscrit le but de la victoire à la 66e minute, encore par Lopez, sur une passe du toujours influent Lamine Yamal. L’Atletico a poussé en fin de match, tandis que Marcos Llorente et Marc Pubill ont reçu un carton jaune, mais la défense barcelonaise, renforcée par des changements judicieux en seconde période, a tenu bon pour décrocher les trois points.

Gardien et défense

Joan Garcia - 6/10

Le gardien ne pouvait pas faire grand-chose sur le but précoce de Simeone, mais il est resté serein par la suite. Auteur de trois arrêts au cours du match, il a apporté de la stabilité à Barcelone face aux contre-attaques sporadiques de l’Atletico.

Gerard Martin - 6/10

Une prestation solide en défense centrale. Discipliné, sans trop s’aventurer vers l’avant sur les côtés, il a contribué aux 12 dégagements de son équipe et aidé à maintenir une ligne défensive haute face à la vitesse d’Alvarez.

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Pau Cubarsi - 7/10

Le jeune défenseur central continue d’impressionner par ses passes vers l’avant. Il a joué un rôle essentiel dans la construction du jeu de Barcelone, dont les joueurs ont réussi 310 passes, et son placement a aidé à neutraliser la menace Alexander Sorloth en fin de match.

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Joao Cancelo - 5/10

Une soirée difficile pour l’international portugais, en difficulté dans ses tâches défensives avant d’être remplacé par Andreas Christensen à la 60e minute. Il n’a pas apporté sa créativité habituelle sur le côté.

Brian Farinas - 5/10

Remplacé à la mi-temps par Frenkie de Jong, alors que Flick cherchait à reprendre le contrôle du jeu. Farinas a eu du mal à répondre à l’impact physique de l’Atletico lors des 45 premières minutes, ce qui a conduit à un réajustement tactique.

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Milieu de terrain

Pedri - 7/10

Véritable moteur du milieu de terrain, Pedri a excellé dans les petits espaces. Sa capacité à faire circuler le ballon a permis à Barcelone de conserver 63 % de possession, et il a joué un rôle déterminant dans la transition qui a mené à l’égalisation.

Fermin Lopez - 9/10

Incontestablement l’homme du match. Lopez a fait preuve d’un véritable instinct de buteur en marquant à la 45e minute, puis à nouveau à la 66e pour offrir la victoire à son équipe. Son énergie et sa capacité à jouer vers l’avant étaient exactement ce dont Barcelone avait besoin pour déjouer le dispositif de Simeone.

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Marc Bernal - 7/10

Une prestation disciplinée dans le rôle de sentinelle avant son remplacement par Eric Garcia. Il a contribué à la bataille aérienne, dans laquelle Barcelone a remporté 5 duels, et a apporté la protection nécessaire à la défense à quatre.

Attaque

Anthony Gordon - 6/10

Il a beaucoup travaillé sur le côté gauche, mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste. Impliqué dans plusieurs des 19 tirs de Barcelone, il n’a pas réussi à marquer avant d’être remplacé en fin de match par Karim Adeyemi.

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Raphinha - 7/10

En tant que capitaine, il a efficacement mené le pressing. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont créé les espaces nécessaires à Lopez pour s’illustrer dans le dernier tiers du terrain.

Lamine Yamal - 8/10

Encore une prestation étincelante de l’adolescent. Sa vision du jeu s’est illustrée sur sa passe décisive pour le but de la victoire inscrit par Lopez à la 66e minute, tandis que ses dribbles ont constamment inquiété la défense de l’Atletico.

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Remplaçants et entraîneur

Frenkie de Jong - 7/10

Entré à la mi-temps à la place de Farinas, le Néerlandais a immédiatement apporté de la sérénité et aidé Barcelone à dicter le rythme de la seconde période.

Andreas Christensen - 6/10

Entré à la place de Cancelo à la 60e minute, il a apporté davantage de solidité défensive pour préserver l’avantage.

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Gavi - 6/10

Entré à la 74e minute à la place de Lopez, héros du match grâce à ses buts, il a apporté son agressivité et son intensité habituelles pour contrarier les tentatives d’égalisation tardive de l’Atletico.

Eric Garcia - 6/10

Entré à la 74e minute à la place de Bernal, il a contribué à renforcer le milieu de terrain dans les derniers instants.

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Karim Adeyemi - Non noté

Entré à la 86e minute à la place de Gordon pour apporter de la fraîcheur sur les contre-attaques.

Hansi Flick - 8/10

Flick a remporté la bataille tactique après un début de match hésitant. Sa décision de faire entrer De Jong à la mi-temps a complètement changé la dynamique au milieu de terrain, permettant à Barcelone de dominer la seconde période et de décrocher une victoire méritée.