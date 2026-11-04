Notes des joueurs du Borussia Dortmund face au Real Betis : Fabio Silva et Konstantinos Karetsas marquent, le BVB s’impose de justesse face aux Espagnols

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Le Borussia Dortmund a porté son total à neuf points au classement de la Ligue des champions grâce à une victoire 2-1 acquise de haute lutte face au Real Betis au Signal Iduna Park. Fabio Silva et Konstantinos Karetsas, entré en cours de jeu, ont inscrit les buts décisifs pour venir à bout d’une équipe espagnole tenace.

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Le Borussia Dortmund a décroché trois points précieux dans sa quête de qualification pour la Ligue des champions en battant le Real Betis 2-1, au terme d’un match qui s’est véritablement animé en seconde période. Après 45 premières minutes fermées et sans but, Silva a débloqué la situation peu après la pause. Malgré sa domination dans la possession du ballon, Dortmund a brièvement été rejoint sur une finition précise d’Aitor Ruibal, au grand dam du public local.

L’équipe de Niko Kovac a fait preuve d’une grande force mentale pour reprendre le contrôle, et l’entrée du jeune Karetsas s’est révélée décisive. Le remplaçant a redonné l’avantage à Dortmund à la 72e minute et tranché une rencontre marquée par le nombre de tirs supérieur du Borussia et ses buts attendus (2,47 xG). Si le Betis est resté dangereux en contre-attaque, le 3-4-2-1 bien organisé de Dortmund lui a permis de faire circuler efficacement le ballon et de conserver son avantage malgré la pression exercée par les visiteurs en fin de match.

Gardien et défense

Gregor Kobel : 6/10

Une soirée relativement tranquille pour l’international suisse, qui n’a eu que trois arrêts à effectuer, l’organisation de Dortmund ayant limité le Real Betis à quatre tirs cadrés. Il ne pouvait pas grand-chose sur l’égalisation de Ruibal, dont la frappe était bien placée, mais sa qualité de relance a aidé Dortmund à conserver 50 % de possession.

Nico Schlotterbeck : 7/10

Le capitaine a dirigé la défense à trois avec son agressivité habituelle et ses passes vers l’avant. Il a joué un rôle essentiel dans la construction des attaques depuis l’arrière et au sein d’une défense qui a limité les visiteurs à seulement 1,08 but attendu.

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Waldemar Anton : 6/10

Anton a apporté de la stabilité au cœur de la défense. Sans avoir la même audace que Schlotterbeck dans ses passes, il s’est bien positionné et a contribué aux 19 dégagements de l’arrière-garde de Dortmund pour repousser les centres du Betis.

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Ramy Bensebaini : 6/10

Aligné à droite de la défense à trois, Bensebaini a été solide jusqu’à sa sortie à la 75e minute. Il a bien géré les transitions défensives, même s’il a parfois été pris de vitesse par les permutations du Betis sur les côtés, avant de céder sa place à Gadou.

Milieu de terrain

Julian Ryerson : 6/10

Dans un rôle de piston, Ryerson a déployé son énergie habituelle. Il a reçu un carton jaune à la 38e minute pour une faute tactique, avant de céder sa place à Maximilian Beier lorsque Kovac a cherché à apporter davantage d’élan offensif en fin de match.

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David Svensson : 7/10

Svensson a été un rouage essentiel de l’entrejeu, aidant Dortmund à faire circuler le ballon au fil des 463 passes tentées par l’équipe. Son activité lors des transitions a été cruciale pour empêcher le Betis d’exploiter les espaces derrière les pistons.

Felix Nmecha : 6/10

Nmecha a apporté de l’impact physique dans l’axe. Il a remporté plusieurs duels, mais n’a pas eu l’inspiration créative nécessaire pour déstabiliser un bloc bas en première période. Il a été remplacé par Chukwuemeka à la 75e minute.

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Joey Veerman : 7/10

La sûreté technique du Néerlandais a été manifeste tout au long de ses 78 minutes sur le terrain. Il a été le principal relais dans la circulation du ballon, permettant au Borussia Dortmund de conserver son emprise territoriale même lorsque le jeu s’est ouvert.

Attaque

Fabio Silva : 8/10

Le meilleur joueur de l’équipe à domicile. Silva a ouvert le score à la 49e minute d’une finition maîtrisée, récompensant la pression exercée par Dortmund en début de seconde période. Ses déplacements entre les lignes ont constamment posé problème aux défenseurs centraux du Betis avant son remplacement en fin de match.

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Jobe Bellingham : 7/10

Bellingham a évolué dans un rôle plus avancé, décrochant fréquemment pour participer à la construction du jeu. S’il n’a pas marqué, sa présence a mobilisé plusieurs milieux du Betis, créant des espaces dont Silva, puis Karetsas, ont profité.

Serhou Guirassy : 5/10

Une soirée frustrante pour l’attaquant, contraint de sortir dès la 34e minute en raison d’un problème apparent. Il n’a pas réussi à peser véritablement sur le match pendant son court passage sur le terrain, avant d’être remplacé par Karetsas.

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Remplaçants et entraîneur

Konstantinos Karetsas : 9/10

L’homme qui a changé le match. Entré à la place de Guirassy à la 34e minute, il a magnifiquement saisi sa chance en inscrivant le but de la victoire à la 72e minute. Son énergie et sa capacité à aller de l’avant ont transformé l’animation offensive de Dortmund.

Maximilian Beier : 6/10

Entré à la 74e minute, Beier a apporté de la fraîcheur sur le côté et contribué à étirer la défense fatiguée du Betis dans les dernières minutes.

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Joane Gadou : 6/10

Il a remplacé Bensebaini pour les 15 dernières minutes et aidé à renforcer la défense alors que le Betis poussait pour égaliser une deuxième fois.

Carney Chukwuemeka : 6/10

Entré tardivement à la place de Nmecha, Chukwuemeka a mis son gabarit à profit pour aider Dortmund à préserver son avantage et à protéger l’entrejeu.

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Ethan Nwaneri : non noté

Entré à la place de Fabio Silva dans le temps additionnel pour aider à faire passer les dernières minutes.

Niko Kovac : 8/10

Kovac mérite d’être largement salué pour ses changements. Conscient très tôt de la nécessité de réagir, il a vu sa confiance en Karetsas récompensée par le but de la victoire. Son dispositif tactique a permis à Dortmund de dominer les statistiques avancées et de mériter son succès.