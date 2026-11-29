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Le Borussia Dortmund s’est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen malgré l’ouverture du score rapide de Felix Nmecha. Après la pause, les hommes de Carles Martinez ont renversé la rencontre, profitant des erreurs défensives du BVB au Signal Iduna Park.

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Au Signal Iduna Park, la rencontre a offert deux visages. Le Borussia Dortmund semblait d’abord bien parti pour conforter sa place en tête du classement de Bundesliga. Aligné dans un 3-1-4-2 offensif, le BVB a pris l’avantage dès la 8e minute grâce à une frappe précise du droit de Nmecha.

Les joueurs à domicile ont maîtrisé le début de match, réduisant le Bayer Leverkusen à des tentatives lointaines tout en affichant une grande qualité technique au milieu, sous l’impulsion de Joey Veerman. Mais la physionomie a radicalement changé en seconde période. Leverkusen a multiplié les tirs, 30 au total au coup de sifflet final, et a fini par faire céder Dortmund. Patrik Schick a égalisé à la 69e minute, faisant définitivement basculer la dynamique en faveur des visiteurs.

Ezequiel Fernández a porté le coup décisif à la 80e minute en inscrivant le but du 2-1. Malgré plusieurs occasions tardives pour le remplaçant Carney Chukwuemeka, Dortmund a manqué d’efficacité pour arracher le nul. Le BVB peut regretter d’avoir créé deux grosses occasions sans parvenir à préserver sa solidité défensive.

Gardien et défense

Gregor Kobel : 7/10

Kobel a sans doute été le joueur le plus important de Dortmund pendant une bonne partie du match. Il a réalisé cinq arrêts pour résister à Leverkusen alors que la pression montait. Face à un total de 2,69 buts attendus contre son équipe (xGC), il a fini par encaisser deux buts, mais son arrêt sur une contre-attaque rapide de Jarell Quansah en première période était de grande classe. Il a fait face à sept tirs cadrés, tenant bon jusqu’à ce que la défense devant lui cède.

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Nico Schlotterbeck : 6/10

Schlotterbeck a dominé les statistiques défensives de son équipe avec 11 interventions, dont cinq duels remportés et un tacle. Actif dans la relance, il a failli arracher l’égalisation à la 90e minute d’une tête passée de peu à côté. Mais, dans l’axe gauche de la défense à trois, il a eu du mal à contenir les surnombres créés en fin de match par les remplaçants de Leverkusen.

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Kouakou Gadou : 5/10

Placée au centre de la défense à trois, la jeune recrue a montré par moments son sang-froid, mais s’est souvent retrouvée hors de position lorsque Leverkusen a haussé son intensité offensive. Il lui a manqué l’expérience nécessaire pour réorganiser la ligne défensive durant les dix minutes où Dortmund a encaissé ses deux buts.

Waldemar Anton : 5/10

Anton a passé un après-midi difficile face aux déplacements de Schick et de Maza. Il a été remplacé par Ramy Bensebaini à la 70e minute, peu après l’égalisation, alors que le coach cherchait à retrouver de la stabilité défensive. Son apport à la construction du jeu a été inférieur à ses standards habituels.

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Milieu de terrain

Joey Veerman : 8/10

Véritable métronome de l’équipe, Veerman a réussi 68 passes sur 73 tentées. Il a été le principal créateur durant la première heure, se procurant une grosse occasion pour un coéquipier et entretenant le jeu de possession qui a permis au BVB de dominer le début de match. Son influence a diminué lorsque la rencontre s’est transformée en une succession de transitions pendant les 20 dernières minutes.

Felix Nmecha : 9/10

Nmecha a été le meilleur joueur de Dortmund. Il a ouvert le score à la 8e minute d’une frappe précise depuis environ 14 mètres. Très présent physiquement au cœur du jeu, il a tenté trois tirs au total et affiché une contribution de 0,45 xG. Sa capacité à se projeter vers l’avant a été à l’origine de la plupart des meilleures séquences offensives de Dortmund.

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Daniel Svensson : 6/10

Positionné au milieu droit, Svensson a beaucoup travaillé et contraint Flekken à un arrêt à la 29e minute. Il a tenté deux tirs et fourni de gros efforts pour revenir défendre, mais a eu du mal à servir régulièrement les attaquants dans de bonnes conditions.

Jobe Bellingham : 5/10

Un après-midi discret pour le jeune joueur, qui n’a pas réussi à s’imposer face au milieu très technique de Leverkusen. Il a été remplacé par Ethan Nwaneri à la 70e minute sans avoir tenté le moindre tir ni réalisé d’intervention défensive notable.

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Maximilian Beier : 5/10

Beier est resté largement invisible pendant une grande partie de la rencontre. Si ses déplacements ont parfois étiré la défense de Leverkusen, il n’a cadré aucun tir et a finalement été remplacé à la 70e minute lors d’un triple changement.

Attaque

Serhou Guirassy : 5/10

Une rencontre frustrante pour le buteur. Guirassy a eu deux occasions de frapper au but, dont une à la 40e minute qu’il a envoyée largement au-dessus, puis une autre tentative contrée en seconde période. Il a été remplacé à la 62e minute, le BVB cherchant davantage de mobilité devant.

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Konstantinos Karetsas : 6/10

Le jeune joueur a affiché ses intentions dès le début, mettant le gardien à l’épreuve de loin à la 6e minute. Il a été le premier à faire les frais d’un ajustement tactique, cédant sa place à Fabio Silva à la 39e minute alors que le staff cherchait à modifier l’organisation du pressing.

Remplaçants et entraîneur

Fabio Silva (39e) : 5/10

Entré tôt pour apporter davantage de présence, Silva a eu du mal à peser sur le match. Il a très peu touché le ballon dans les zones dangereuses, Leverkusen occupant l’essentiel du terrain.

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Julian Ryerson (62e) : 6/10

Il a apporté son énergie et sa combativité habituelles sur le côté, sans parvenir à enrayer la remontée de Leverkusen.

Ramy Bensebaini (70e) : 5/10

Entré pour renforcer la défense, il faisait partie du bloc qui a laissé Ezequiel Fernández inscrire le but de la victoire dix minutes après son arrivée sur le terrain.

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Carney Chukwuemeka (70e) : 6/10

Le remplaçant le plus influent, avec trois tirs en peu de temps sur le terrain. Il a contraint le gardien à un arrêt à la 84e minute et vu deux autres tentatives contrées alors qu’il cherchait désespérément l’égalisation.

Ethan Nwaneri (70e) : 5/10

Le jeune talent a vu l’un de ses tirs contré, mais a eu du mal à trouver des espaces face au bloc bas bien organisé de Leverkusen en fin de match.

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Entraîneur : Niko Kovac : 5/10

Le 3-1-4-2 de Kovac a parfaitement fonctionné pendant 20 minutes, mais Carles Martinez a pris le dessus sur le plan tactique au fil du match. Son triple changement à la 70e minute, juste après l’égalisation, a semblé relever davantage de la réaction que de l’anticipation. Son équipe n’a jamais retrouvé la maîtrise affichée en première période.