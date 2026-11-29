Au Signal Iduna Park, la rencontre a offert deux visages. Le Borussia Dortmund semblait d’abord bien parti pour conforter sa place en tête du classement de Bundesliga. Aligné dans un 3-1-4-2 offensif, le BVB a pris l’avantage dès la 8e minute grâce à une frappe précise du droit de Nmecha.
Les joueurs à domicile ont maîtrisé le début de match, réduisant le Bayer Leverkusen à des tentatives lointaines tout en affichant une grande qualité technique au milieu, sous l’impulsion de Joey Veerman. Mais la physionomie a radicalement changé en seconde période. Leverkusen a multiplié les tirs, 30 au total au coup de sifflet final, et a fini par faire céder Dortmund. Patrik Schick a égalisé à la 69e minute, faisant définitivement basculer la dynamique en faveur des visiteurs.
Ezequiel Fernández a porté le coup décisif à la 80e minute en inscrivant le but du 2-1. Malgré plusieurs occasions tardives pour le remplaçant Carney Chukwuemeka, Dortmund a manqué d’efficacité pour arracher le nul. Le BVB peut regretter d’avoir créé deux grosses occasions sans parvenir à préserver sa solidité défensive.
Gardien et défense
Gregor Kobel : 7/10
Kobel a sans doute été le joueur le plus important de Dortmund pendant une bonne partie du match. Il a réalisé cinq arrêts pour résister à Leverkusen alors que la pression montait. Face à un total de 2,69 buts attendus contre son équipe (xGC), il a fini par encaisser deux buts, mais son arrêt sur une contre-attaque rapide de Jarell Quansah en première période était de grande classe. Il a fait face à sept tirs cadrés, tenant bon jusqu’à ce que la défense devant lui cède.
Nico Schlotterbeck : 6/10
Schlotterbeck a dominé les statistiques défensives de son équipe avec 11 interventions, dont cinq duels remportés et un tacle. Actif dans la relance, il a failli arracher l’égalisation à la 90e minute d’une tête passée de peu à côté. Mais, dans l’axe gauche de la défense à trois, il a eu du mal à contenir les surnombres créés en fin de match par les remplaçants de Leverkusen.
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Kouakou Gadou : 5/10
Placée au centre de la défense à trois, la jeune recrue a montré par moments son sang-froid, mais s’est souvent retrouvée hors de position lorsque Leverkusen a haussé son intensité offensive. Il lui a manqué l’expérience nécessaire pour réorganiser la ligne défensive durant les dix minutes où Dortmund a encaissé ses deux buts.
Waldemar Anton : 5/10
Anton a passé un après-midi difficile face aux déplacements de Schick et de Maza. Il a été remplacé par Ramy Bensebaini à la 70e minute, peu après l’égalisation, alors que le coach cherchait à retrouver de la stabilité défensive. Son apport à la construction du jeu a été inférieur à ses standards habituels.
Milieu de terrain
Joey Veerman : 8/10
Véritable métronome de l’équipe, Veerman a réussi 68 passes sur 73 tentées. Il a été le principal créateur durant la première heure, se procurant une grosse occasion pour un coéquipier et entretenant le jeu de possession qui a permis au BVB de dominer le début de match. Son influence a diminué lorsque la rencontre s’est transformée en une succession de transitions pendant les 20 dernières minutes.
Felix Nmecha : 9/10
Nmecha a été le meilleur joueur de Dortmund. Il a ouvert le score à la 8e minute d’une frappe précise depuis environ 14 mètres. Très présent physiquement au cœur du jeu, il a tenté trois tirs au total et affiché une contribution de 0,45 xG. Sa capacité à se projeter vers l’avant a été à l’origine de la plupart des meilleures séquences offensives de Dortmund.
Daniel Svensson : 6/10
Positionné au milieu droit, Svensson a beaucoup travaillé et contraint Flekken à un arrêt à la 29e minute. Il a tenté deux tirs et fourni de gros efforts pour revenir défendre, mais a eu du mal à servir régulièrement les attaquants dans de bonnes conditions.
Jobe Bellingham : 5/10
Un après-midi discret pour le jeune joueur, qui n’a pas réussi à s’imposer face au milieu très technique de Leverkusen. Il a été remplacé par Ethan Nwaneri à la 70e minute sans avoir tenté le moindre tir ni réalisé d’intervention défensive notable.
Maximilian Beier : 5/10
Beier est resté largement invisible pendant une grande partie de la rencontre. Si ses déplacements ont parfois étiré la défense de Leverkusen, il n’a cadré aucun tir et a finalement été remplacé à la 70e minute lors d’un triple changement.
Attaque
Serhou Guirassy : 5/10
Une rencontre frustrante pour le buteur. Guirassy a eu deux occasions de frapper au but, dont une à la 40e minute qu’il a envoyée largement au-dessus, puis une autre tentative contrée en seconde période. Il a été remplacé à la 62e minute, le BVB cherchant davantage de mobilité devant.
Konstantinos Karetsas : 6/10
Le jeune joueur a affiché ses intentions dès le début, mettant le gardien à l’épreuve de loin à la 6e minute. Il a été le premier à faire les frais d’un ajustement tactique, cédant sa place à Fabio Silva à la 39e minute alors que le staff cherchait à modifier l’organisation du pressing.
Remplaçants et entraîneur
Fabio Silva (39e) : 5/10
Entré tôt pour apporter davantage de présence, Silva a eu du mal à peser sur le match. Il a très peu touché le ballon dans les zones dangereuses, Leverkusen occupant l’essentiel du terrain.
Julian Ryerson (62e) : 6/10
Il a apporté son énergie et sa combativité habituelles sur le côté, sans parvenir à enrayer la remontée de Leverkusen.
Ramy Bensebaini (70e) : 5/10
Entré pour renforcer la défense, il faisait partie du bloc qui a laissé Ezequiel Fernández inscrire le but de la victoire dix minutes après son arrivée sur le terrain.
Carney Chukwuemeka (70e) : 6/10
Le remplaçant le plus influent, avec trois tirs en peu de temps sur le terrain. Il a contraint le gardien à un arrêt à la 84e minute et vu deux autres tentatives contrées alors qu’il cherchait désespérément l’égalisation.
Ethan Nwaneri (70e) : 5/10
Le jeune talent a vu l’un de ses tirs contré, mais a eu du mal à trouver des espaces face au bloc bas bien organisé de Leverkusen en fin de match.
Entraîneur : Niko Kovac : 5/10
Le 3-1-4-2 de Kovac a parfaitement fonctionné pendant 20 minutes, mais Carles Martinez a pris le dessus sur le plan tactique au fil du match. Son triple changement à la 70e minute, juste après l’égalisation, a semblé relever davantage de la réaction que de l’anticipation. Son équipe n’a jamais retrouvé la maîtrise affichée en première période.