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Le Bayern Munich s’est qualifié sans difficulté pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne à l’Allianz Arena, avec Michael Olise à la baguette face à son adversaire de deuxième division allemande.

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Olise et Ismael Saibari ont combiné à deux reprises au cours des 21 premières minutes. Entre ces deux actions, Mateusz Zukowski avait brièvement réduit les supporters locaux au silence en égalisant d’une superbe frappe enroulée de 18 mètres. Baris Atik a ensuite trouvé le poteau dans le temps additionnel, rappelant que Magdeburg était loin d’être battu à la pause.

L’entrée d’Alphonso Davies à la mi-temps a fait basculer la rencontre. Il a obtenu un penalty moins de quatre minutes plus tard, puis a marqué et délivré une passe décisive. Le Bayern a inscrit quatre buts en seconde période et terminé le match avec 63 % de possession et 19 tirs, contre neuf pour Magdeburg.

Voici les notes des joueurs du Bayern.

Gardien & défense

Jonas Urbig : 6/10 Rarement mis à l’épreuve, il est resté sans réaction sur la frappe enroulée de Zukowski, puis lorsque Atik a touché le poteau juste avant la pause. Il avait toutefois repoussé la tentative à bout portant de Chavez quelques instants plus tôt.

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Josip Stanisic : 8/10 Le défenseur du Bayern le plus productif offensivement. Il a créé des occasions pour Saibari, Bischof et Karl avant d’offrir à Santos Daiber son but spectaculaire dans le temps additionnel.

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Jonathan Tah : 7/10 Capitaine de l’équipe, il a tenu la défense avec sérieux. Magdeburg n’a cadré que deux tirs de toute la soirée.

Hiroki Ito : 7/10 Titularisé à la place de Dayot Upamecano, il a livré une prestation solide aux côtés de Tah, sans être beaucoup inquiété.

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Nathaniel Brown : 8/10 Constamment disponible sur la gauche, il s’est jeté pour pousser le ballon au fond et inscrire le cinquième but du Bayern à la 73e minute. Il a toutefois écopé d’un avertissement inutile en fin de match.

Milieu de terrain

Konrad Laimer : 8/10 Infatigable pendant 67 minutes, il a aussi montré sa créativité en mettant Bischof en position de tirer en début de match, puis en servant Karl en retrait sur une tentative repoussée peu avant l’heure de jeu.

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Tom Bischof : 8/10 Il a multiplié les tentatives de loin, obligeant Reimann à intervenir et voyant deux autres tirs contrés ou passer hors du cadre. Il a également lancé Karl en contre-attaque avant de céder sa place à la 82e minute.

Lennart Karl : 8/10 Il a multiplié les tirs vers le but de Magdeburg sans marquer : Reimann l’a mis en échec et un ciseau tardif est passé à côté. Son ballon piqué au-dessus du gardien a toutefois permis à Davies de marquer.

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Attaque

Michael Olise : 9/10 Homme du match. Il a ouvert le score sur une passe de Saibari, glissé le ballon en profondeur sur le deuxième but, puis transformé avec sang-froid un penalty d’une panenka en début de seconde période pour redonner deux buts d’avance au Bayern.

Ismael Saibari : 8/10 À la pointe de l’attaque avec Harry Kane sur le banc, il a servi Olise sans chercher à marquer lui-même sur l’ouverture du score, puis inscrit le deuxième but d’un ballon piqué. Entre-temps, il avait expédié une frappe au-dessus à sept mètres du but.

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Serge Gnabry : 7/10 Il a créé des occasions pour Olise, Saibari et Karl sans parvenir à tirer lui-même, avant d’être remplacé par Davies à la pause.

Remplaçants & entraîneur

Alphonso Davies : 9/10 Il a changé le cours du match après son entrée à la mi-temps. Il a obtenu le penalty du troisième but, poussé le ballon au fond pour le quatrième et servi Brown sur le cinquième trois minutes plus tard. Il aurait dû marquer une nouvelle fois après avoir devancé le gardien sur un ballon libre, mais sa tentative est passée à côté.

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Aleksandar Pavlovic : 7/10 Il a lancé l’action du quatrième but d’une passe qui a transpercé la défense, mais a été averti en fin de match pour une faute sur Zukowski.

Sacha Boey : 6/10 Entré à la place d’Olise dans les derniers instants, il a terminé la rencontre sans difficulté.

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Tim Binder : 6/10 Entré à la place de Saibari, il a eu peu d’occasions de se distinguer.

David Santos Daiber : 7/10 Il a tiré le meilleur parti de sa courte entrée en jeu en décochant une frappe de 23 mètres dans le petit filet, sur le dernier ballon du match.

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Aaron Danks : 8/10 En remplacement de Vincent Kompany, encore en convalescence, il a choisi de faire entrer Davies à la mi-temps. Une décision payante presque immédiatement, puisque le Bayern a pris le large.



