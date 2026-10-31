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Le Bayern Munich a été tenu en échec par le Borussia Dortmund (2-2) à l’Allianz Arena, au terme d’un match marqué par les occasions manquées. Malgré les buts de Konrad Laimer et Dayot Upamecano, le penalty manqué par Harry Kane, un fait rare, s’est révélé décisif.

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Le Bayern Munich verra dans ce match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund une occasion manquée de s’affirmer en tête de la Bundesliga. Avec un total d’expected goals (xG) écrasant de 4,18 contre 0,63 pour Dortmund, les Munichois n’ont pas réussi à convertir leur supériorité tactique en victoire. Le fait marquant de la soirée reste sans aucun doute le penalty manqué par Kane à la 56e minute, inhabituel de sa part. Cette erreur a permis aux visiteurs de rester au contact malgré la domination territoriale du Bayern.

Sur le plan tactique, le match a opposé deux styles : le Bayern a eu 56 % de possession et s’est créé deux grosses occasions. Konrad Laimer a ouvert le score à la 38e minute, mais Serhou Guirassy a profité des difficultés défensives du Bayern en transition pour égaliser à l’heure de jeu. Dayot Upamecano a redonné l’avantage aux siens peu après, avant qu’un but du remplaçant Fabio Silva, à la 89e minute, ne scelle le partage des points.

Gardien et défense

Jonas Urbig - 6/10

Urbig a passé une soirée relativement chargée malgré la domination du Bayern, avec quatre arrêts à son actif. Toutefois, il a encaissé deux buts sur six tirs cadrés, alors que les xG concédés par son équipe ne s’élevaient qu’à 0,63. Il aurait donc pu faire davantage pour préserver l’avantage, notamment lors de la pression tardive qui a conduit à l’égalisation de Silva.

Konrad Laimer - 8/10

Laimer s’est distingué dans un rôle hybride d’arrière droit. Il a ouvert le score à la 38e minute d’une belle frappe et a constamment participé aux attaques, tentant plusieurs tirs au cours du match. Son énergie a offert une solution précieuse au Bayern dans ses permutations sur les côtés.

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Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano a démontré sa puissance dans les airs en inscrivant le deuxième but du Bayern à la 66e minute, à la suite d’un corner. S’il a dominé ses duels individuels sur le plan statistique, l’incapacité collective à maintenir la ligne défensive dans la dernière minute du temps réglementaire ternit une prestation par ailleurs solide.

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Kim Min-Jae - 7/10

L’international sud-africain a fait figure de rempart pendant une grande partie du match, terminant en tête de son équipe avec 16 interventions défensives. Il a remporté 7 duels et réussi 2 tacles, apportant la solidité nécessaire pour permettre aux latéraux du Bayern de monter haut sur le terrain.

Alphonso Davies - 6/10

Davies a apporté sa vitesse habituelle et effectué des courses de repli, mais il a pesé moins que Laimer dans le dernier tiers du terrain, sur le flanc opposé. Il a donné de la largeur au jeu de son équipe, sans toutefois délivrer le centre décisif qui aurait pu mettre le Bayern à l’abri avant le dénouement.

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Milieu de terrain

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich a donné le tempo au cœur du milieu de terrain. Auteur de deux tirs, il a assuré le lien entre la défense et l’attaque. Sa capacité à faire circuler le ballon a aidé le Bayern à maintenir sa pression, mais il n’a pas trouvé la passe décisive pour percer le bloc bas et tenace de Dortmund.

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Pavlovic a fait preuve d’une efficacité remarquable avec le ballon, réussissant 82 passes, soit le meilleur total de son équipe. Son placement a offert davantage de liberté à Kimmich et a joué un rôle déterminant dans la maîtrise de l’axe par le Bayern.

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Michael Olise - 6/10

Très actif, Olise a tenté plusieurs tirs et mis Kobel à l’épreuve à plusieurs reprises, notamment à la 80e minute. Il lui a cependant manqué le sang-froid nécessaire pour transformer ses demi-occasions en buts, avant d’être remplacé à la 84e minute.

Ismael Saibari - 6/10

Saibari a montré par moments l’étendue de son talent, notamment sur un tir à la 29e minute qui a contraint Kobel à un arrêt réflexe. Présent dans les premières offensives, il a eu plus de mal à peser lorsque le match s’est étiré en seconde période.

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Serge Gnabry - 5/10

Une sortie décevante pour Gnabry, qui n’a pas réussi à peser sur le jeu depuis l’aile gauche. Il a été remplacé tôt en seconde période (31e minute), alors que le Bayern cherchait des solutions plus dynamiques pour déstabiliser la défense de Dortmund.

Attaque

Harry Kane - 4/10

Une rare soirée à oublier pour le lauréat du Ballon d’Or. Malgré 6 tirs et un total de 0,98 xG, Kane a manqué un penalty à la 56e minute, le tournant du match. Pour un attaquant de son calibre, ne pas cadrer une tentative à 11 mètres du but lors du Klassiker constitue une contre-performance statistique marquante.

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Remplaçants et entraîneur

Josip Stanisic - 6/10

Entré à la 31e minute à la place de Gnabry pour renforcer le côté droit et permettre à Laimer de jouer plus haut, il s’est montré discipliné, sans pouvoir empêcher la poussée finale de Dortmund.

Lennart Karl - Non noté

Entré très tard, à la 84e minute, Karl a tenté une frappe lointaine audacieuse dans le temps additionnel, mais n’a pas joué suffisamment longtemps pour recevoir une note équitable.

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Nathaniel Brown - 6/10

Entré à la 29e minute, Brown a manqué une occasion tardive de donner la victoire au Bayern à la 94e minute, en envoyant sa frappe hors du cadre.

Entraîneur : Vincent Kompany - 6/10

Absent du bord du terrain en raison d’une récente hospitalisation, Kompany avait mis en place un dispositif tactique cohérent, comme le montre le total élevé de xG produits par son équipe. Son staff devra toutefois analyser l’incapacité du Bayern à conserver son avantage et sa dépendance envers un Kane en manque de réussite.