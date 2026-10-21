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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs du Bayern Munich face à Arsenal : Harry Kane mène l’offensive bavaroise, mais les hommes de Kompany laissent filer la victoire

Bayern Munich
Player ratings
Bayern Munich vs Arsenal
Arsenal
Ligue des Champions
H. Kane
A. Davies

Harry Kane a joué les hommes providentiels lors du match nul haletant entre le Bayern Munich et Arsenal (2-2) en Ligue des champions. Mené au score, le Bayern a égalisé grâce à un but d’Alphonso Davies et à un penalty de Kane, avant que les deux équipes ne se quittent dos à dos en Bavière.

Le Bayern Munich et Arsenal se sont quittés sur un match nul spectaculaire (2-2), une rencontre qui a mis en lumière à la fois la sophistication tactique et les failles défensives de ces deux poids lourds européens. Les Bavarois se sont retrouvés menés à la 25e minute lorsque Eberechi Eze, entré à la place de Bukayo Saka, blessé, a conclu avec sang-froid une passe tranchante de Martin odegaard. Mais le Bayern a réagi : Harry Kane s’est mué en passeur pour offrir à Alphonso Davies l’égalisation avant la pause, faisant basculer la dynamique en faveur de l’équipe allemande.

En seconde période, le Bayern a accentué sa pression et pris l’avantage à la 61e minute sur un penalty de Harry Kane, accordé après une main de Jurrien Timber. Le Bayern a largement dominé la progression du ballon dans l’axe, générant 2,51 xG contre 1,40 pour Arsenal. Mais son incapacité à faire le break lui a coûté cher : Declan Rice a surgi en fin de match pour égaliser d’une frappe puissante pour Arsenal.


Gardien & défense

Manuel Neuer : 6/10

Neuer a eu relativement fort à faire, avec cinq tirs cadrés subis et trois arrêts réalisés. Il ne pouvait pas grand-chose sur la finition à bout portant d’Eze, mais a fait preuve de sa vigilance habituelle pour détourner au-dessus de la barre une tentative tardive de Jurriën Timber. Sa qualité de relance est restée essentielle à la construction du jeu du Bayern, même s’il a été battu par la frappe de Rice en fin de match, sur une action où il pouvait espérer être mieux protégé par sa défense.

Konrad Laimer : 6/10

Aligné au poste de latéral droit, Laimer a apporté beaucoup d’énergie et d’activité. Il a failli marquer à la 67e minute au terme d’une contre-attaque rapide, mais sa frappe a été contrée. S’il a offert une solution lors des transitions, il a parfois souffert des déplacements sur les côtés des latéraux d’Arsenal montant en soutien, notamment sur l’action du deuxième but des visiteurs.

Dayot Upamecano : 7/10

Upamecano a été un pilier défensif pendant la majeure partie de la soirée, avec 14 interventions défensives, le total le plus élevé du match. Il a réussi trois tacles et remporté huit duels, imposant une présence physique qui a largement neutralisé Kai Havertz. Il a manqué de réussite sur une tête à la 49e minute, repoussée par un superbe arrêt de David Raya.

Kim Min-Jae : 5/10

Une soirée difficile pour le Sud-Coréen, qui a semblé légèrement dépassé par les permutations rapides d’Arsenal. Remplacé à la pause par Jonathan Tah, il avait peiné en première période à maintenir la profondeur de la ligne défensive, en particulier sur l’action menant à l’ouverture du score d’Eze.

Josip Stanisic : 6/10

Titulaire sur le côté gauche de la défense à quatre, Stanisic a adopté un rôle prudent pour compenser le positionnement avancé de Davies. Son placement a été fiable, mais il lui a manqué la vitesse nécessaire pour suivre les accélérations de Noni Madueke en fin de match.

Milieu de terrain

Aleksandar Pavlovic : 8/10

Le jeune milieu a donné une leçon de maîtrise du rythme. Pavlovic a réussi 61 passes sur 65 tentées, le meilleur total du Bayern dans cet exercice. Sa capacité à résister au pressing d’Arsenal a permis au Bayern de se projeter efficacement, même s’il a parfois été débordé lorsque Declan Rice a haussé l’intensité au cours des vingt dernières minutes.

Tom Bischof : 6/10

Le jeune milieu a montré par instants l’étendue de son potentiel technique, mais a eu du mal à s’imposer physiquement face à des joueurs comme Bruno Guimarães. Il a privilégié la sécurité, faisant circuler le ballon efficacement sans apporter la percussion dans le dernier tiers nécessaire pour percer le bloc tenace d’Arsenal.

Ismael Saibari : 6/10

Dans un rôle offensif axial, Saibari s’est montré actif, mais a manqué de précision dans le dernier geste. Il a tenté une frappe lointaine à la 33e minute, passée à côté, puis a vu une autre tentative repoussée à la 52e. Ses déplacements entre les lignes ont été utiles, mais il a cédé sa place à Luis Díaz à la 68e minute, le Bayern cherchant à jouer de manière plus directe.

Attaque

Serge Gnabry : 6/10

Gnabry a beaucoup travaillé sur l’aile droite, sans parvenir à se procurer de franches occasions. Il a vu une frappe contrée à la 21e minute, puis une autre à la 45e. Son travail défensif a aidé Laimer, mais il n’a pas vraiment réussi à prendre le dessus sur Riccardo Calafiori avant d’être remplacé à la 68e minute.

Alphonso Davies : 8/10

Aligné très haut sur l’aile gauche, Davies a représenté une menace constante. Il a égalisé à la 35e minute d’une finition pleine de sang-froid après une brillante passe de Kane. Ses 0,56 xG dans le jeu reflètent la dangerosité de son placement. Il est resté une menace pour Arsenal jusqu’à son remplacement à la 85e minute.

Harry Kane : 9/10

La star incontestée du Bayern. Kane a été à la fois le principal créateur et le finisseur, délivrant une passe en profondeur somptueuse à Davies avant de transformer avec sang-froid un penalty à la 61e minute. Avec 1,11 xG et quatre tirs au total, il a été au cœur de toutes les attaques dangereuses du Bayern, fidèle à sa réputation de bourreau habituel d’Arsenal.

Remplaçants & entraîneur

Jonathan Tah : 6/10

Entré à la pause à la place de Kim Min-Jae, il a apporté de la sérénité à la défense centrale. Il a bien géré la menace aérienne de Viktor Gyökeres après l’entrée en jeu du Suédois.

Luis Díaz : 6/10

Entré à la 68e minute, Díaz a apporté de la fraîcheur et des courses vers l’avant. Il a vu une tentative contrée à la 76e minute, mais n’a pas réussi à faire la différence avant d’être remplacé dans le temps additionnel.

Lennart Karl : 6/10

Entré à la 68e minute à la place de Gnabry, il a montré une belle énergie, mais a eu du mal à peser dans le dernier tiers du terrain alors qu’Arsenal commençait à dominer la possession en fin de match.

Nathaniel Brown : non noté

Entré à la 85e minute à la place de Davies pour consolider le flanc gauche, il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

Bara Sapoko Ndiaye : non noté

Entré à la 90e minute à la place de Díaz pour des raisons tactiques.

Entraîneur : Vincent Kompany : 7/10

Le choix de Kompany de positionner Davies très haut à gauche a été une réussite tactique, permettant d’exploiter les espaces derrière la ligne défensive avancée d’Arsenal. Toutefois, la tendance de son équipe à reculer après avoir pris l’avantage l’a exposée à la pression qui a conduit à l’égalisation de Rice.

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