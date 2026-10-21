Notes des joueurs du Bayern Munich face à Arsenal : Harry Kane mène l’offensive bavaroise, mais les hommes de Kompany laissent filer la victoire

Le Bayern Munich et Arsenal se sont quittés sur un match nul spectaculaire (2-2), une rencontre qui a mis en lumière à la fois la sophistication tactique et les failles défensives de ces deux poids lourds européens. Les Bavarois se sont retrouvés menés à la 25e minute lorsque Eberechi Eze, entré à la place de Bukayo Saka, blessé, a conclu avec sang-froid une passe tranchante de Martin odegaard. Mais le Bayern a réagi : Harry Kane s’est mué en passeur pour offrir à Alphonso Davies l’égalisation avant la pause, faisant basculer la dynamique en faveur de l’équipe allemande.

En seconde période, le Bayern a accentué sa pression et pris l’avantage à la 61e minute sur un penalty de Harry Kane, accordé après une main de Jurrien Timber. Le Bayern a largement dominé la progression du ballon dans l’axe, générant 2,51 xG contre 1,40 pour Arsenal. Mais son incapacité à faire le break lui a coûté cher : Declan Rice a surgi en fin de match pour égaliser d’une frappe puissante pour Arsenal.





Gardien & défense

Manuel Neuer : 6/10

Neuer a eu relativement fort à faire, avec cinq tirs cadrés subis et trois arrêts réalisés. Il ne pouvait pas grand-chose sur la finition à bout portant d’Eze, mais a fait preuve de sa vigilance habituelle pour détourner au-dessus de la barre une tentative tardive de Jurriën Timber. Sa qualité de relance est restée essentielle à la construction du jeu du Bayern, même s’il a été battu par la frappe de Rice en fin de match, sur une action où il pouvait espérer être mieux protégé par sa défense.

Konrad Laimer : 6/10

Aligné au poste de latéral droit, Laimer a apporté beaucoup d’énergie et d’activité. Il a failli marquer à la 67e minute au terme d’une contre-attaque rapide, mais sa frappe a été contrée. S’il a offert une solution lors des transitions, il a parfois souffert des déplacements sur les côtés des latéraux d’Arsenal montant en soutien, notamment sur l’action du deuxième but des visiteurs.

Dayot Upamecano : 7/10

Upamecano a été un pilier défensif pendant la majeure partie de la soirée, avec 14 interventions défensives, le total le plus élevé du match. Il a réussi trois tacles et remporté huit duels, imposant une présence physique qui a largement neutralisé Kai Havertz. Il a manqué de réussite sur une tête à la 49e minute, repoussée par un superbe arrêt de David Raya.

Kim Min-Jae : 5/10

Une soirée difficile pour le Sud-Coréen, qui a semblé légèrement dépassé par les permutations rapides d’Arsenal. Remplacé à la pause par Jonathan Tah, il avait peiné en première période à maintenir la profondeur de la ligne défensive, en particulier sur l’action menant à l’ouverture du score d’Eze.

Josip Stanisic : 6/10

Titulaire sur le côté gauche de la défense à quatre, Stanisic a adopté un rôle prudent pour compenser le positionnement avancé de Davies. Son placement a été fiable, mais il lui a manqué la vitesse nécessaire pour suivre les accélérations de Noni Madueke en fin de match.

Milieu de terrain

Aleksandar Pavlovic : 8/10

Le jeune milieu a donné une leçon de maîtrise du rythme. Pavlovic a réussi 61 passes sur 65 tentées, le meilleur total du Bayern dans cet exercice. Sa capacité à résister au pressing d’Arsenal a permis au Bayern de se projeter efficacement, même s’il a parfois été débordé lorsque Declan Rice a haussé l’intensité au cours des vingt dernières minutes.

Tom Bischof : 6/10

Le jeune milieu a montré par instants l’étendue de son potentiel technique, mais a eu du mal à s’imposer physiquement face à des joueurs comme Bruno Guimarães. Il a privilégié la sécurité, faisant circuler le ballon efficacement sans apporter la percussion dans le dernier tiers nécessaire pour percer le bloc tenace d’Arsenal.

Ismael Saibari : 6/10

Dans un rôle offensif axial, Saibari s’est montré actif, mais a manqué de précision dans le dernier geste. Il a tenté une frappe lointaine à la 33e minute, passée à côté, puis a vu une autre tentative repoussée à la 52e. Ses déplacements entre les lignes ont été utiles, mais il a cédé sa place à Luis Díaz à la 68e minute, le Bayern cherchant à jouer de manière plus directe.

Attaque

Serge Gnabry : 6/10

Gnabry a beaucoup travaillé sur l’aile droite, sans parvenir à se procurer de franches occasions. Il a vu une frappe contrée à la 21e minute, puis une autre à la 45e. Son travail défensif a aidé Laimer, mais il n’a pas vraiment réussi à prendre le dessus sur Riccardo Calafiori avant d’être remplacé à la 68e minute.

Alphonso Davies : 8/10

Aligné très haut sur l’aile gauche, Davies a représenté une menace constante. Il a égalisé à la 35e minute d’une finition pleine de sang-froid après une brillante passe de Kane. Ses 0,56 xG dans le jeu reflètent la dangerosité de son placement. Il est resté une menace pour Arsenal jusqu’à son remplacement à la 85e minute.

Harry Kane : 9/10

La star incontestée du Bayern. Kane a été à la fois le principal créateur et le finisseur, délivrant une passe en profondeur somptueuse à Davies avant de transformer avec sang-froid un penalty à la 61e minute. Avec 1,11 xG et quatre tirs au total, il a été au cœur de toutes les attaques dangereuses du Bayern, fidèle à sa réputation de bourreau habituel d’Arsenal.

Remplaçants & entraîneur

Jonathan Tah : 6/10

Entré à la pause à la place de Kim Min-Jae, il a apporté de la sérénité à la défense centrale. Il a bien géré la menace aérienne de Viktor Gyökeres après l’entrée en jeu du Suédois.

Luis Díaz : 6/10

Entré à la 68e minute, Díaz a apporté de la fraîcheur et des courses vers l’avant. Il a vu une tentative contrée à la 76e minute, mais n’a pas réussi à faire la différence avant d’être remplacé dans le temps additionnel.

Lennart Karl : 6/10

Entré à la 68e minute à la place de Gnabry, il a montré une belle énergie, mais a eu du mal à peser dans le dernier tiers du terrain alors qu’Arsenal commençait à dominer la possession en fin de match.

Nathaniel Brown : non noté

Entré à la 85e minute à la place de Davies pour consolider le flanc gauche, il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

Bara Sapoko Ndiaye : non noté

Entré à la 90e minute à la place de Díaz pour des raisons tactiques.

Entraîneur : Vincent Kompany : 7/10

Le choix de Kompany de positionner Davies très haut à gauche a été une réussite tactique, permettant d’exploiter les espaces derrière la ligne défensive avancée d’Arsenal. Toutefois, la tendance de son équipe à reculer après avoir pris l’avantage l’a exposée à la pression qui a conduit à l’égalisation de Rice.