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Le Bayern Munich a conservé son avance en tête de la Bundesliga grâce à une victoire maîtrisée 2-1 contre Mayence 05 à la MEWA Arena. Les finitions précises de Joshua Kimmich et Lennart Karl ont fait la différence, tandis que le géant bavarois a dominé la possession et l’occupation du terrain tout au long du match.

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Le Bayern Munich a poursuivi sa marche implacable en tête de la Bundesliga en s’imposant avec maîtrise face à Mainz 05 (2-1). Le plan tactique de l’entraîneur intérimaire Aaron Danks reposait sur un grand nombre de passes et une domination territoriale, comme en témoignent les 69 % de possession du Bayern. Joshua Kimmich a donné le ton dès la 14e minute : bien placé dans un espace libre après un mouvement astucieux de Harry Kane, il a ouvert le score d’une frappe. Capable de conserver le ballon et de repousser Mainz dans son propre tiers défensif, le Bayern a limité les occasions des locaux pendant une grande partie de l’après-midi.

La seconde période a vu l’entrée en jeu du jeune Lennart Karl, qui a récompensé la confiance de son entraîneur en doublant la mise d’une finition maîtrisée à la 57e minute, sur une nouvelle passe décisive de Kane. Alors que le Bayern semblait se diriger tranquillement vers la victoire, un relâchement défensif a permis à Phillip Tietz de réduire l’écart pour Mainz dans les derniers instants du temps additionnel. Malgré cette frayeur tardive, les statistiques avancées étaient largement favorables aux visiteurs : leur total de 2,67 xG reflète une prestation bien plus confortable que ne le laisse penser le score final.

Gardien et défense

Manuel Neuer : 6/10

Le capitaine expérimenté a passé une première période remarquablement tranquille, la ligne défensive haute du Bayern maintenant Mainz à distance. Remplacé à la pause par Jonas Urbig, il n’avait pratiquement pas été menacé directement. Sa qualité de relance reste exceptionnelle et a aidé son équipe à atteindre un total de 717 passes.

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Josip Stanisic : 7/10

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Stanisic a apporté de la stabilité sur le côté droit de la défense. Attentif à son placement et efficace dans les transitions, il a été remplacé à la 67e minute. Il a contribué à la prestation d’une défense qui n’a concédé qu’un seul tir cadré à Mainz en 90 minutes.

Jonathan Tah : 7/10

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Présence physique au cœur de la défense, Tah a bien géré les tentatives de contre-attaque de Mainz. Sa domination dans les airs et sa lecture du jeu ont fait que les 11 tirs des locaux ont été, pour l’essentiel, des tentatives lointaines peu dangereuses.

Dayot Upamecano : 6/10

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Upamecano s’est montré globalement serein avec le ballon, mais il faisait partie de la défense qui s’est brièvement relâchée dans les derniers instants. Sa vitesse de repli a été utile face aux quatre situations de contre-attaque de Mainz, même s’il a rarement été poussé dans ses retranchements.

Konrad Laimer : 6/10

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Aligné dans un rôle défensif, Laimer a apporté son énergie et sa combativité habituelles. Il a reçu un carton jaune à la 76e minute pour une faute tactique, preuve de sa volonté d’accomplir les tâches ingrates. Sacha Boey l’a remplacé en fin de match alors que le Bayern cherchait à préserver son avantage.

Milieu de terrain

Joshua Kimmich : 9/10

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Le métronome de l’équipe. Kimmich a été le joueur le plus en vue, ouvrant le score d’une frappe précise à la 14e minute. Au-delà de son but, il a orchestré le jeu avec une grande précision, participant à une large part des 717 passes du Bayern avant d’être remplacé en fin de match.

Nathaniel Brown : 7/10

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Une prestation équilibrée du jeune joueur, qui a apporté de la largeur et de la rigueur tactique. Brown a bien conservé le ballon et soutenu l’attaque, contribuant aux 21 centres effectués par les visiteurs.

Aleksandar Pavlovic : 7/10

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Pavlovic a affiché une maturité remarquable pour son âge au milieu de terrain. Son association avec Kimmich a permis d’étouffer les transitions de Mainz dans l’axe et au Bayern de maintenir son emprise territoriale tout au long de la rencontre.

Attaque

Michael Olise : 7/10

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Olise a constamment posé des problèmes aux pistons de Mainz. Ses dribbles et sa capacité à repiquer dans l’axe ont créé de nombreuses ouvertures, contribuant aux 26 tirs du Bayern. S’il n’a pas marqué, il a attiré à plusieurs reprises les défenseurs et désorganisé leur bloc.

Lennart Karl : 8/10

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Une prestation marquante pour le jeune attaquant. Karl a fait preuve d’un excellent instinct de buteur pour inscrire le deuxième but du Bayern à la 57e minute. Intelligent dans ses déplacements sans ballon, il a apporté une autre dimension à l’attaque avant d’être remplacé à la 67e minute.

Harry Kane : 9/10

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Une prestation d’avant-centre presque complète. Même sans marquer, Kane a été le principal artisan de la victoire, délivrant les passes décisives sur les buts de Kimmich et de Karl. Sa capacité à conserver le ballon dos au but et sa vision du jeu ont fait la différence face au bloc résistant de Mainz.

Remplaçants et entraîneur

Jonas Urbig : 6/10

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Entré à la pause à la place de Neuer, il n’a presque rien eu à faire jusqu’à la 93e minute, lorsque la tentative de Tietz l’a battu. Le relâchement défensif tardif rendait ce but difficile à empêcher.

Alphonso Davies : 6/10

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Entré à la 67e minute pour apporter de la fraîcheur et de la vitesse dans ses débordements. Il a aidé à maintenir la pression, sans avoir d’influence majeure dans le dernier tiers du terrain.

Tom Bischof : 6/10

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Il a remplacé Lennart Karl à la 67e minute. Il a joué simplement avec le ballon alors que le Bayern adoptait une approche plus prudente pour gérer la fin du match.

Hiroki Ito : non noté

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Entré à la 86e minute pour renforcer la défense.

Sacha Boey : non noté

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Entré à la 86e minute à la place de Laimer.

Aaron Danks : 8/10

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Danks a parfaitement organisé son équipe pour dominer la possession. Son choix de titulariser le jeune Karl a été récompensé par le deuxième but, et l’organisation de son équipe a limité Mainz à très peu d’occasions jusqu’aux dernières secondes.