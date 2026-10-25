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Le Bayern Munich a prolongé son début de saison sans défaite en s’imposant avec maîtrise 3-1 face au SC Freiburg, à l’Europa-Park Stadion. Des buts de Dayot Upamecano et Serge Gnabry, puis une réalisation tardive de Michael Olise, ont permis au club bavarois de repartir avec les trois points.

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Le Bayern Munich a poursuivi sa marche en tête de la Bundesliga avec une victoire maîtrisée 3-1 face à un SC Freiburg accrocheur. Le plan tactique du Bayern reposait sur un pressing étouffant avec une ligne défensive haute, limitant les hôtes à quelques transitions sporadiques. Dayot Upamecano a ouvert le score à la 16e minute, imposant un rythme que Freiburg a peiné à perturber malgré son bloc défensif bien organisé. Serge Gnabry a doublé la mise juste avant la pause, offrant une marge qui s’est révélée précieuse lorsque la fin de match est devenue chaotique.

Le Bayern a légèrement perdu le contrôle en seconde période, jusqu’à se faire peur lorsque Tom Bischof a involontairement détourné le ballon dans ses propres filets à la 82e minute, redonnant espoir à Freiburg. L’équipe de Vincent Kompany a toutefois fait preuve de la lucidité attendue d’un champion et résisté à une série de têtes d’Igor Matanovic en fin de match. Michael Olise a définitivement scellé la rencontre dans les arrêts de jeu. Son but à la 95e minute a illustré l’efficacité et la qualité supérieures du Bayern dans le dernier tiers du terrain, lui permettant de rester en tête du classement à la différence de buts.

Gardien et défense

Jonas Urbig : 7/10

Une prestation solide du jeune gardien, auteur de cinq arrêts pour contenir Freiburg. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but contre son camp, son placement a été excellent tout au long du match, notamment face à la succession de tirs des dix dernières minutes. Confronté à 0,99 xGC, il a globalement gardé son sang-froid sous la pression aérienne.

Dayot Upamecano : 8/10

Le Français a imposé sa présence dans les deux surfaces. Non content d’ouvrir le score d’une frappe puissante à la 16e minute, il a aussi réalisé le plus grand nombre d’interventions défensives du match, avec 13. Ses sept duels remportés et sa capacité à tenir une ligne haute ont permis au Bayern de resserrer le jeu, même s’il a manqué une occasion d’inscrire un deuxième but sur corner en fin de rencontre.

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Jonathan Tah : 7/10

Une démonstration dans la distribution du ballon et le maintien de l’organisation défensive. Tah a réussi 60 de ses 66 passes, servant de point d’appui principal pour relancer les séquences de possession du Bayern. Rarement pris à défaut dans son placement, il a apporté l’assise physique permettant à Upamecano d’intervenir plus haut et avec plus d’agressivité.

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Josip Stanisic : 6/10

Aligné dans un rôle de latéral prudent, Stanisic a été appliqué sans se montrer spectaculaire. Il s’est concentré sur la neutralisation de Derry Scherhant avant d’être remplacé par Sacha Boey peu après l’heure de jeu. Une prestation disciplinée sur le plan tactique, privilégiant l’équilibre défensif aux montées sur son côté.

Nathaniel Brown : 6/10

Il a montré par moments des intentions offensives, provoquant notamment un bon contre à la 69e minute. S’il a parfois manqué de qualité dans le dernier geste, son activité dans le couloir gauche a apporté de la largeur. Il a été remplacé à la 73e minute par Alphonso Davies, plus expérimenté, alors que le Bayern cherchait à gérer le rythme du match.

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Milieu de terrain

Konrad Laimer : 7/10

Le moteur du milieu. L’activité de Laimer a été essentielle pour perturber les tentatives de Freiburg de construire le jeu par Patrick Osterhage. Sa couverture des espaces et sa récupération des seconds ballons ont aidé le Bayern à conserver 56 % de possession et à ne concéder aucune grosse occasion aux hôtes.

Tom Bischof : 5/10

Une soirée difficile pour le jeune joueur dans une ambiance hostile. Si son jeu a été globalement propre, son but contre son camp à la 82e minute a constitué une faute de concentration qui a exposé son équipe à une pression inutile. Il devra faire preuve d’une plus grande force mentale lors de déplacements aussi importants.

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Lennart Karl : 6/10

Positionné entre les lignes, Karl a cherché à faire le lien dans le jeu et s’est procuré une occasion à la 25e minute, mais sa tentative a manqué le cadre. Il a eu du mal à trouver la passe décisive face au double pivot compact de Freiburg, tout en travaillant beaucoup sans ballon jusqu’à son remplacement à la 86e minute.

Attaque

Serge Gnabry : 7/10

Il a apporté le réalisme dont le Bayern avait besoin en première période. Son but à la 42e minute est arrivé au moment idéal, coupant l’élan de Freiburg juste avant la pause. Il a représenté une menace constante sur la gauche avant de céder sa place à Saibari dans le cadre d’un réajustement tactique.

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Michael Olise : 8/10

Il a toujours semblé être la principale source de créativité sur le terrain. Même quand le jeu ne fonctionnait pas comme prévu, sa persévérance a été récompensée par un but superbement inscrit à la 95e minute pour mettre fin au suspense. Il a terminé le match avec une forte implication dans les xG et a été le principal artisan des quatre grosses occasions du Bayern.

Harry Kane : 6/10

Une soirée frustrante devant le but pour le capitaine de l’Angleterre. Il a eu deux occasions importantes, dont une tête à la 57e minute et une frappe instantanée à la 81e, toutes deux arrêtées par Backhaus. Son jeu dos au but a été précieux, mais il lui a manqué son efficacité habituelle à la finition.

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Remplaçants et entraîneur

Sacha Boey : 6/10

Entré à la 61e minute à la place de Stanisic, il a apporté de la fraîcheur sur le flanc droit. Il a surtout été chargé de tâches défensives alors que Freiburg accentuait la pression en fin de match.

Ismael Saibari : 7/10

Une entrée décisive, avec une forte présence dans la dernière demi-heure. Il a tenté quatre tirs au total, sollicité le gardien à plusieurs reprises et apporté une menace devant le but qui a étiré la défense de Freiburg, de plus en plus fatiguée.

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Alphonso Davies : 6/10

Entré à la 73e minute pour apporter de la vitesse et une capacité à revenir défendre sur la gauche alors que les espaces s’ouvraient.

Hiroki Ito : non noté

Une entrée tactique à la 86e minute pour renforcer la défense.

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Aaron Danks : 7/10

L’entraîneur adjoint mérite d’être salué pour un plan de jeu structuré qui s’est traduit par une domination statistique (2,94 xG contre 0,99). Ses changements ont été proactifs plutôt que réactifs, même si le flottement défensif après le but contre son camp aura de quoi l’inquiéter.