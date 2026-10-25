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Le FC Barcelone a subi sa première défaite de la saison en Liga : un doublé de Kylian Mbappe a offert au Real Madrid une victoire 2-1 dans le Clasico au Spotify Camp Nou, mettant fin à la série de neuf victoires consécutives des locaux et ramenant leur grand rival à seulement trois points.

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L’équipe de Hansi Flick a eu 62 % de possession et tiré 17 fois, mais Madrid a marqué contre le cours du jeu quatre minutes avant la pause, lorsque le dégagement de Gerard Martin a rebondi sur Mbappe avant de finir au fond des filets. Raphinha a égalisé à la 61e minute sur une passe astucieuse de Pedri. Barcelone a ensuite acculé les visiteurs dans l’espoir d’inscrire le but de la victoire, mais Gabriel Jesus, entré en jeu, a perdu le ballon à la 87e minute et Eduardo Camavinga a servi Mbappe pour le but décisif.

GOAL note les joueurs de Barcelone après le Clasico...

Gardien et défense

Joan Garcia (7/10) : Il ne pouvait rien faire sur les deux buts, le second ayant été poussé au fond d’une cage presque vide. Il a réalisé trois arrêts, dont le plus beau sur une frappe basse et puissante d’Arda Guler, et est sorti de sa surface pour dégager le ballon devant Mbappe en seconde période.

Xavi Espart (6/10) : Sa soirée s’est achevée après une demi-heure de jeu, après avoir subi un choc violent lors d’un duel avec Aurelien Tchouameni un peu plus tôt. Il a eu peu de temps pour se distinguer avant d’être remplacé par Alejandro Balde.

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Pau Cubarsi (6/10) : Il a affiché son calme habituel avec le ballon et a stoppé Mbappe au bon moment après la pause, mais Camavinga l’a éliminé dans l’action qui a mené au but victorieux en fin de match.

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Gerard Martin (6/10) : Une action à oublier sur l’ouverture du score : son dégagement improbable a heurté Mbappe avant de finir dans le but de Garcia. Il a failli se racheter en seconde période, mais Andriy Lunin a repoussé sa tête à bout portant d’un superbe arrêt.

Joao Cancelo (7/10) : L’un des meilleurs éléments de la défense. Il a apporté beaucoup d’élan offensif et tiré les coups de pied arrêtés, même si Yan Diomande l’a parfois passé en force.

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Milieu de terrain

Rodri (7/10) : Propre dans le double pivot, il a bien dégagé le ballon sur les coups de pied arrêtés et mis Lunin à contribution d’une frappe basse juste avant la pause.

Pedri (7/10) : À l’origine de l’égalisation, il a feint de frapper avant de lancer Raphinha d’une passe masquée. De quoi compenser une première période brouillonne, durant laquelle il a perdu le ballon à plusieurs reprises et offert des occasions de contre à Madrid.

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Fermin Lopez (6/10) : Actif au poste de numéro 10, il a vu une frappe déviée passer à côté et a subi plusieurs fautes de Marc Cucurella, mais a peiné à trouver la dernière passe avant de céder sa place à Frenkie de Jong à la 74e minute.

Attaque

Lamine Yamal (7/10) : Il a donné du fil à retordre à Cucurella toute la soirée et a failli marquer d’une frappe enroulée de loin en fin de match. Il regrettera toutefois une occasion en or juste avant la pause, lorsqu’il a manqué sa frappe alors qu’il n’avait plus que Lunin à battre.

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Anthony Gordon (8/10) : Des débuts pleins de vivacité dans le Clasico. L’ailier anglais a été une menace constante sur la gauche, obligeant Lunin à réaliser plusieurs arrêts, dont un excellent à son premier poteau. Sa passe a été déviée vers Yamal sur la grosse occasion précédant la pause. Il a été averti pour une intervention sur Guler quelques instants avant son remplacement à la 85e minute.

Raphinha (8/10) : Le joueur le plus en vue de Barcelone ce soir. Le capitaine a montré l’exemple par son activité incessante et a conclu son occasion avec sang-froid, d’une frappe du gauche, pour inscrire son 13e but de la saison en Liga. Il est resté la principale menace offensive des locaux jusqu’à son remplacement par Jesus à la 86e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Alejandro Balde (6/10) : Entré rapidement à la place d’Espart, il a apporté de la vitesse sur la gauche et est bien revenu pour empêcher Mbappe de conclure en début de seconde période. Il a toutefois été averti en fin de match pour avoir fauché le Français.

Frenkie de Jong (6/10) : Entré à la 74e minute, il a aidé Barcelone à maintenir Madrid dans son camp. Il a vu une frappe qui prenait le chemin du but être contrée héroïquement.

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Karim Adeyemi (5/10) : Il a remplacé Gordon à la 85e minute sans parvenir à peser sur le match. Il a été averti dans le temps additionnel pour avoir envoyé le ballon sur Mbappe alors que celui-ci était au sol.

Gabriel Jesus (5/10) : Il a eu à peine le temps d’être mis à l’épreuve après avoir remplacé Raphinha à la 86e minute, mais a perdu le ballon sur l’action qui a mené au but victorieux de Mbappe.

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Hansi Flick (6/10) : Le plan était clair : dominer la possession et presser haut. Son équipe a eu l’avantage dans les statistiques, mais n’a pas affiché la même efficacité que ses rivaux et s’est fait surprendre en contre sur le but de la victoire.



