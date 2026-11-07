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La série de quatre matches sans défaite de Tottenham Hotspur s’est brutalement arrêtée avec un court revers 1-0 face à Leeds United. Malgré sa domination dans la possession du ballon, l’équipe de Roberto De Zerbi a cédé sur un but tardif de Noah Okafor.

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Tottenham Hotspur a vécu un après-midi frustrant à Elland Road, s’inclinant 1-0 dans un match qui a mis en lumière ses incohérences tactiques actuelles sous Roberto De Zerbi. Malgré 61 % de possession, Tottenham a manqué de tranchant dans le dernier tiers pour percer le bloc défensif compact de Leeds, ne tentant que sept tirs en 90 minutes. Le match a basculé sur une baisse de concentration en fin de rencontre, qui a permis à Noah Okafor de marquer à la 79e minute et d’offrir les trois points aux locaux.

Sur le plan tactique, Tottenham n’a pas réussi à transformer sa domination territoriale en occasions franches, terminant le match avec seulement 1,19 xG contre 2,49 pour Leeds. L’absence sur blessure de plusieurs joueurs clés dans la création s’est fait sentir : le milieu n’a pas alimenté régulièrement une attaque dont la composition a évolué au fil du match. Si la défense a globalement contenu Dominic Calvert-Lewin, l’incapacité à gérer les transitions a entraîné une fin de rencontre agitée, au terme de laquelle Tottenham a quitté le Yorkshire les mains vides.

Gardien et défense

Antonin Kinsky - 6/10

Le jeune gardien a réalisé deux arrêts et s’est montré globalement sûr dans ses relances, effectuant 10 dégagements au pied alors que Leeds exerçait souvent un pressing haut. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe précise d’Okafor à bout portant, après une défaillance défensive.

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Pedro Porro - 5/10

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Un après-midi difficile pour l’Espagnol, qui n’a pas réussi à apporter son allant offensif habituel. Averti à la 51e minute, il a été remplacé à la 65e alors que De Zerbi cherchait davantage de solidité défensive ou un changement de dispositif.

Micky van de Ven - 6/10

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Le capitaine a montré l’exemple en défense et signé plusieurs des 28 interceptions de son équipe. Il a toutefois semblé débordé lorsque Leeds a accentué la pression en seconde période. Averti dès la 15e minute, il a peut-être dû jouer avec plus de prudence qu’à l’accoutumée face aux contre-attaques de Leeds.

Jan Paul van Hecke - 6/10

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Le défenseur central a été très sollicité et a contribué aux 52 dégagements de la défense de Tottenham. Il a remporté la plupart de ses duels, mais a participé à l’erreur collective qui a laissé Okafor libre sur le but de la victoire.

Andrew Robertson - 5/10

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L’Écossais a cherché à dédoubler et à apporter de la largeur, contribuant aux 22 centres des visiteurs, mais peu ont trouvé leur destinataire. Défensivement, il était mal placé sur l’action qui a mené au but de Leeds.

Milieu de terrain

Mateus Fernandes - 5/10

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Il a peiné à faire valoir ses qualités techniques dans un milieu de terrain dense. Sans tir cadré, il a été remplacé à la 65e minute après n’avoir pas réussi à trouver des passes entre les lignes face au duo de milieux défensifs combatif de Leeds.

Sandro Tonali - 5/10

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S’il a contribué aux 508 passes de Tottenham, son jeu a été essentiellement latéral. Il a manqué de mordant dans les duels et a reçu un carton jaune à la 88e minute, sa frustration finissant par prendre le dessus.

Archie Gray - 6/10

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Face à son ancien club, le milieu de 20 ans a montré par moments sa capacité à progresser balle au pied. Il a beaucoup travaillé défensivement, Tottenham ayant réalisé plus d’interceptions que les locaux, mais n’a pas trouvé la passe décisive nécessaire dans le dernier tiers.

Attaque

Omar Marmoush - 5/10

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Il s’est fait très discret pendant une grande partie de ses 65 minutes sur le terrain. Il a peiné à trouver des espaces entre les défenseurs centraux de Leeds et n’a tenté aucun tir avant d’être remplacé par Dejan Kulusevski.

Mathys Tel - 4/10

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Un début de match décevant pour le jeune joueur, remplacé dès la 43e minute, juste avant la pause. Il n’a pas réussi à participer efficacement au jeu collectif, et son remplacement par Dominic Solanke laisse penser que De Zerbi n’était pas satisfait de la prestation tactique de son attaque.

Mohamed Kudus - 6/10

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Le plus dangereux des attaquants de Tottenham, il a tenté de prendre le dessus sur son adversaire direct à plusieurs reprises. Il a participé à la plupart des contre-attaques de son équipe, avant d’être remplacé à la 83e minute alors que Tottenham cherchait à égaliser.

Remplaçants et entraîneur

Dominic Solanke - 6/10

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Entré à la 43e minute à la place de Tel, il a offert à l’équipe un point d’appui dont elle avait grand besoin et a amélioré sa capacité à conserver le ballon dos au but. Mais il a reçu trop peu de ballons dans la surface, Tottenham peinant à percer le bloc bas de Leeds.

Conor Gallagher - 5/10

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Entré à la 65e minute pour apporter de l’énergie au milieu, il n’a pas réussi à changer le rythme du match. Il a commis deux fautes lors de sa brève apparition, alors que le jeu devenait haché.

Rodrigo Bentancur - 5/10

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Entré à la 65e minute, il a fait circuler le ballon, mais a manqué de créativité pour déverrouiller la défense de Leeds dans le dernier quart du match.

Dejan Kulusevski - 5/10

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Il a remplacé Marmoush à la 65e minute. Il a beaucoup touché le ballon, mais ses centres ont souvent été dégagés par une défense de Leeds qui a effectué 59 dégagements.

Luca Williams-Barnett - Non noté

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Entré à la 83e minute à la place de Kudus, l’adolescent très prometteur a eu peu de temps pour influer sur le résultat.

Roberto De Zerbi - 4/10

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Un échec tactique pour l’Italien. Son équipe a dominé la possession, mais n’avait pas de plan B lorsque Leeds s’est replié. Le carton jaune qu’il a lui-même reçu à la 51e minute reflétait la frustration grandissante de son équipe, tandis que le remplacement précoce de Tel laisse penser que son plan de jeu initial n’a pas porté ses fruits.