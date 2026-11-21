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Tottenham Hotspur a livré une prestation maîtrisée au Tottenham Hotspur Stadium pour s’imposer 2-0 face à Ipswich Town. Les buts de Luca Williams-Barnett et Dominic Solanke ont permis aux trois points de rester dans le nord de Londres.

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Tottenham Hotspur a fait preuve de discipline tactique pour battre Ipswich Town 2-0 et poursuivre sa progression en Premier League. À domicile, Tottenham a eu 64 % de possession et généré un total élevé de 2,77 buts attendus (xG), signe de sa domination territoriale et de sa capacité à se créer des occasions. Williams-Barnett a ouvert le score à la 15e minute, un but qui a soulagé le public et contraint les visiteurs à abandonner leur bloc bas.

Tottenham a maintenu son intensité en seconde période et Solanke a doublé la mise à la 51e minute après une excellente construction du jeu. Sur le plan défensif, l’équipe de Roberto De Zerbi a été peu inquiétée, ne concédant que trois tirs cadrés à Ipswich sur l’ensemble du match. Malgré les changements effectués par les visiteurs pour tenter de revenir, Tottenham a conservé son organisation, géré la fin de rencontre avec une relative facilité et préservé sa cage inviolée.

Gardien & défense

Antonin Kinsky - 7/10

Un après-midi relativement tranquille pour le jeune gardien, rarement mis à l’épreuve par les attaquants d’Ipswich. Il a réalisé trois arrêts pour préserver sa cage inviolée et s’est montré sûr dans ses relances, aidant Tottenham à repartir de derrière. Son autorité dans la surface sur les six corners d’Ipswich a également été notable.

Pedro Porro - 8/10

Le capitaine a montré l’exemple en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score à la 15e minute. Porro a offert une solution constante sur le flanc droit, alliant ses tâches défensives à des dédoublements de très haut niveau. La qualité de ses centres reste l’une des armes tactiques les plus redoutables de Tottenham.

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Jan Paul van Hecke - 7/10

Le défenseur central a apporté une base solide, maîtrisant avec calme le défi physique posé par les attaquants d’Ipswich. Il a contribué aux 25 dégagements réalisés au total par son équipe et joué un rôle essentiel pour empêcher les visiteurs de se créer la moindre occasion de grande qualité en transition.

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Destiny Udogie - 7/10

Udogie a apporté ses qualités athlétiques habituelles sur la gauche, repiquant fréquemment dans l’axe pour créer des surnombres au milieu. Il a fait preuve de discipline défensive avant d’être remplacé à la 79e minute, De Zerbi souhaitant apporter du sang neuf sur les côtés pour la fin du match.

Marcos Senesi - 7/10

Senesi a bien complété Van Hecke, faisant preuve d’une excellente anticipation pour intercepter les longs ballons d’Ipswich. Propre dans l’utilisation du ballon, il a joué un rôle clé dans la ligne défensive haute qui a mis les visiteurs hors-jeu à deux reprises.

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Milieu de terrain

Mohammed Kudus - 7/10

Une prestation infatigable de Kudus, dont l’énergie a permis de perturber les tentatives de construction d’Ipswich. Il a reçu un carton jaune à la 79e minute pour une faute tactique, peu avant son remplacement, mais son activité dans l’entrejeu a été essentielle.

Conor Gallagher - 7/10

Gallagher s’est distingué dans les duels pour les deuxièmes ballons, permettant à Tottenham de conserver son avantage territorial. Sa capacité à presser haut et à se projeter rapidement vers l’avant a permis aux attaquants de rester avancés sur le terrain pendant la première heure.

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Mateus Fernandes - 6/10

Fernandes a été le principal relais au milieu. Efficace dans ses passes courtes, il a toutefois parfois peiné à trouver la dernière passe pour déverrouiller la défense d’Ipswich. Il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel, au terme d’une fin de match tendue.

James Maddison - 7/10

Maddison a été le moteur créatif de son équipe pendant ses 65 minutes sur le terrain. Averti à la 41e minute, il est resté influent entre les lignes, trouvant régulièrement des espaces pour se retourner et attaquer la défense d’Ipswich.

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Attaque

Luca Williams-Barnett - 9/10

Une prestation remarquable du jeune joueur, auteur de l’ouverture du score à la 15e minute. Une passe décisive lui a également été attribuée sur le but de Solanke à la 51e minute, faisant de lui le joueur le plus décisif sur le terrain. Averti à la 52e minute, il a ensuite quitté la pelouse après une prestation déterminante dans la victoire.

Dominic Solanke - 8/10

Solanke a mené l’attaque avec son intelligence habituelle, décrochant fréquemment pour attirer les défenseurs hors de leur position. Sa persévérance a été récompensée par un but bien négocié à la 51e minute, qui a pratiquement mis fin au suspense, avant son remplacement à la 65e minute.

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Remplaçants & entraîneur

Savio - 6/10

Entré à la 65e minute pour apporter de la fraîcheur sur l’aile. Il a montré par moments ses qualités de dribbleur, mais s’est surtout concentré sur son repli défensif pendant que Tottenham préservait son avantage.

Lucas Bergvall - 6/10

Entré à la 65e minute à la place de Maddison. Il a fait circuler le ballon et aidé Tottenham à garder le contrôle du milieu alors qu’Ipswich tentait d’accélérer le rythme.

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Omar Marmoush - 6/10

Il a remplacé Solanke pour les 25 dernières minutes. Dangereux en contre-attaque, il a contribué à étirer la défense d’Ipswich, sans toutefois obtenir d’occasion franche de marquer.

Andrew Robertson - 6/10

Entré pour les 11 dernières minutes et le temps additionnel. Il a apporté de la stabilité défensive à gauche et veillé à éviter toute baisse de concentration en fin de match.

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Archie Gray - Non noté

Entré à la 90e minute. Il n’a pas eu assez de temps pour peser significativement sur le match.

Roberto De Zerbi - 8/10

Une leçon tactique dans la gestion du match. La décision de De Zerbi de faire confiance à Williams-Barnett a été justifiée par le but et la passe décisive du jeune joueur. Ses changements sont intervenus au bon moment et ont permis à son équipe de ne pas baisser d’intensité après le deuxième but.