Notes des joueurs de Nottingham Forest face au FC Porto : Murillo et Ortega brillent, les outsiders arrachent le match nul au Portugal

Nottingham Forest a fait preuve d’une ténacité exemplaire à l’Estadio do Dragao, contenant une pression tactique intense pour finalement obtenir le match nul 1-1. Le match a été marqué par la capacité de Forest à maintenir son bloc serré en 3-4-2-1 face à une équipe de Porto qui a dominé la possession (52 %) et s'est créé des occasions nettement plus dangereuses. Alors que l'ouverture du score précoce de Porto laissait présager une longue soirée pour l'équipe anglaise, un but contre son camp bizarre de Martim Fernandes à la 13e minute a offert une bouée de sauvetage que les hommes de Vítor Pereira ont refusé de lâcher.

La seconde période a été ponctuée d’interventions désespérées et d’un strict respect des principes défensifs. Porto a terminé la rencontre avec un xG de 1,92, tandis que Forest, acculé, n’affichait que 0,26. Ce ratio témoigne de l’immense travail de la ligne arrière et du gardien, auteurs de 31 dégagements et 13 interceptions. Une maturité tactique qui a permis aux Anglais de frustrer les Portugais jusqu’au coup de sifflet final.

Gardiens et défense

Stefan Ortega - 8/10

Le joueur le plus en vue chez les visiteurs. Ortega a été la principale raison pour laquelle Forest est resté à égalité, effectuant 7 arrêts décisifs alors que Porto mitraillait son but avec 8 tirs cadrés. Son jeu de mains sur les ballons aériens était impeccable, apportant un sentiment de calme à une défense à trois souvent mise à mal par les rotations sur les ailes de Porto.

Murillo – 7/10

Présence imposante en première période, il a remporté le plus de duels aériens avant d’être remplacé à la mi-temps. Ses sorties décisives ont étouffé les transitions rapides de Porto, même si son forfait a contraint à un ajustement en seconde partie.

Morato 7/10

Chargé de contenir la puissance physique de l’attaque de Porto, Morato s’est distingué par la justesse de son placement. Il a grandement contribué aux 31 dégagements de son équipe, intervenant souvent de la tête pour repousser les centres dangereux au sein de la surface de réparation.

Zach Abbott : 6/10

Le jeune joueur a dû apprendre rapidement face à un adversaire de haut niveau. Bien qu’il ait parfois été pris de vitesse par les déplacements de Wendel Gomes, sa capacité à récupérer rapidement a été précieuse. Il est resté discipliné dans le bloc bas et n’a pas cédé sous la pression exercée par Porto en début de match.

Milieu de terrain

Dilane Bakwa - 5/10

Soirée difficile pour le latéral, souvent en difficulté sur les débordements de Martim Fernandes. Incapable de prendre part aux contres-attaques ou de délivrer le moindre centre, il a cédé sa place à la 60^e minute.

Ryan Yates - 7/10

Une performance typique d’un capitaine au cœur du jeu. Yates a été le pilier tactique, protégeant constamment la défense à trois et perturbant le rythme de Porto. Ses quatre fautes commises étaient tactiques et nécessaires, brisant efficacement l’élan des hôtes dans le dernier tiers.

Dan Ndoye - 6/10

L’ailier a fait preuve d’énergie et d’ardeur, mais il lui a manqué la dernière passe décisive pour vraiment punir Porto en contre-attaque. Il a travaillé sans relâche pour couvrir le terrain en transition, même si la précision de ses passes a souffert au fur et à mesure que le match avançait et que la fatigue s’installait.

Nicolas Dominguez - 6/10

L'Argentin a apporté la combativité nécessaire aux côtés de Yates. Il s'est montré efficace dans la distribution du jeu, mais a passé la majeure partie de la soirée à courir après des chimères, Porto faisant circuler le ballon par le centre. Son engagement, en revanche, était indéniable.

Attaque

Morgan Gibbs-White - 6/10

L’étincelle créative de Forest a été largement étouffée par les milieux de terrain en retrait de Porto. Il a eu du mal à trouver des espaces entre les lignes et s’est contenté de quelques touches de balle dans le tiers offensif avant d’être remplacé par des joueurs frais à l’heure de jeu.

James McAtee - 5/10

McAtee a peiné à s’adapter au combat physique. Si sa technique a parfois brillé, il a souvent été bousculé par les défenseurs de Porto et a manqué de sang-froid pour convertir ses rares occasions.

Chris Wood - 5/10

Isolé durant les 46 minutes passées sur la pelouse, il a certes réussi quelques gestes de conservation utiles, mais n’a pas reçu assez de ballons pour peser réellement sur le plan offensif. Son remplacement à la mi-temps s’inscrivait dans un choix tactique visant à apporter davantage de vitesse en transition.

Remplaçants et entraîneur

Igor Jesus - 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Wood, il a apporté une menace plus mobile mais a tout de même eu du mal à mettre Diogo Costa, le gardien de Porto, à l’épreuve.

Nikola Milenkovic 7/10

Entré à la place de Murillo, il a dominé dans les airs durant les 20 dernières minutes, aidant Forest à préserver le match nul.

Omari Hutchinson - 6/10

Il a apporté un regain d’énergie bien nécessaire sur le flanc droit, même si son jeu est resté irrégulier.

Neco Williams - 6/10

Il a assuré une meilleure couverture défensive que Bakwa au cours du dernier demi-heure.

Ibrahim Sangaré – N/A

Entré en fin de match pour renforcer le milieu de terrain.

Vítor Pereira - 7/10

L’entraîneur mérite d’être salué pour ses changements opportuns : conscient que son équipe était débordée, il a procédé à un double remplacement à la mi-temps qui a stabilisé la défense et permis d’assurer un point crucial face à son ancien club.