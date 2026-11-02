Partager Suivez GOAL sur Google

Newcastle United s’est incliné 1-0 à St James’ Park, une défaite décevante scellée par un but de Thierno Barry en seconde période. Une grosse erreur du gardien Lukas Hornicek a fait la différence dans un match où Newcastle United a peiné à transformer sa possession du ballon en occasions franches.

Publicité

L’approche tactique de Newcastle United sous Matthias Jaissle a été mise à rude épreuve face à l’équipe d’Everton, bien organisée par David Moyes. La première période a été fermée, les deux formations restant fidèles à leur organisation. Newcastle a eu davantage le ballon, avec 52 % de possession, mais a manqué de jeu vers l’avant pour déstabiliser le bloc bas compact d’Everton. Malgré 17 tirs au total, Newcastle n’a cadré que deux tentatives sur l’ensemble du match, sollicitant très peu Jordan Pickford.

Le tournant du match est survenu quatre minutes après la reprise. Une énorme erreur du gardien Lukas Hornicek a offert l’ouverture du score à Thierno Barry à la 49e minute, un coup dont les locaux ne se sont jamais vraiment remis. Newcastle a poussé en fin de rencontre, mais sa frustration a culminé dans un temps additionnel chaotique : entré en jeu, Jacob Ramsey a reçu deux cartons jaunes coup sur coup, laissant son équipe à dix dans les dernières secondes. Cette défaite 0-1 illustre le manque d’efficacité de Newcastle, qui, malgré un total de 1,71 xG, n’a pas trouvé la faille face à une défense d’Everton résistante.

Gardien et défense

Lukas Hornicek - 3/10

IMAGO

Une soirée à oublier pour le gardien. S’il a réalisé quatre arrêts pour éviter un score plus lourd, sa prestation reste entièrement éclipsée par son erreur sur le but victorieux de Thierno Barry à la 49e minute. Dans un match qui s’est joué sur des détails, son manque de sang-froid sur cette action décisive a coûté le point du nul à son équipe.

Dan Burn - 6/10

Le capitaine a livré une prestation solide, comme à son habitude, au cœur de la défense. Fiable dans son placement, il a été à l’origine de plusieurs des 33 dégagements effectués par Newcastle. Il a toutefois parfois souffert de la vitesse des transitions d’Everton et a reçu un carton jaune à la 32e minute pour une faute tactique.

Publicité Publicité

Fabian Schaer - 5/10

Schaer a tenté de lancer le jeu depuis l’arrière, mais ses longues passes caractéristiques ont souvent été interceptées par le milieu discipliné d’Everton. Il a été averti au bout du temps additionnel (90+9'), alors que la frustration gagnait les joueurs. Sur le plan défensif, il faisait partie d’un collectif qui semblait vulnérable à chaque contre-attaque des visiteurs.

Related Topics

Lewis Hall - 6/10

Hall a été l’une des principales solutions de Newcastle, repiquant souvent dans l’axe pour participer à la construction du jeu. Il a contribué aux 24 centres adressés par les locaux, mais ses ballons ont fréquemment été contrés ou dégagés par les grands défenseurs centraux d’Everton. Appliqué dans ses replis défensifs, il a toutefois manqué de précision dans la dernière passe.

Amar Dedic - 5/10

Dedic a passé une soirée difficile face au jeu direct d’Everton sur les ailes. Il a essayé de dédoubler et d’apporter de la largeur, mais s’est souvent fait surprendre dans son dos lors des contre-attaques. Jaissle l’a remplacé par Birama Toure à la 87e minute pour donner plus d’élan offensif à son équipe.

Publicité

Milieu de terrain

Joelinton - 6/10

Le Brésilien a été le moteur de Newcastle, remportant plusieurs duels et cherchant à faire progresser le ballon. Il a été le joueur le plus présent physiquement dans un milieu qui a peiné face au contre-pressing d’Everton. Il a cédé sa place à Ramsey à la 75e minute.

Joe Willock - 5/10

Willock a eu du mal à trouver les espaces dans lesquels il s’exprime habituellement. Ses déplacements ont été contenus par le double pivot d’Everton et il n’a pas réussi à peser dans le dernier tiers du terrain avant d’être remplacé par Yoane Wissa à la 64e minute.

Publicité

Nicolas Gonzalez - 5/10

Aligné dans un rôle créatif, Gonzalez est resté largement en retrait. Il a peiné à faire le lien entre le milieu et William Osula, se retrouvant souvent repoussé sur les côtés, où deux adversaires venaient le serrer de près. Il a cédé sa place à Sean Steur lors du double changement effectué à la 64e minute.

Attaque

Harvey Barnes - 6/10

Barnes a peut-être été le plus dangereux des attaquants titulaires de Newcastle, repiquant fréquemment dans l’axe pour frapper. Mais, comme pour une grande partie de l’équipe, ses tentatives ont été contrées ou ont manqué le cadre. Il lui a manqué l’efficacité nécessaire pour tromper Pickford.

Publicité

Anthony Elanga - 5/10

Getty Images

La vitesse d’Elanga a rarement pu être exploitée efficacement, Everton défendant bas et ne lui laissant aucun espace dans lequel s’élancer. Il a eu du mal à faire la différence dans les situations de un contre un et a finalement été remplacé par Jacob Murphy à la 76e minute.

William Osula - 5/10

Une soirée frustrante pour le jeune attaquant, souvent isolé entre les défenseurs centraux d’Everton. Il s’est employé à conserver le ballon, mais n’a pas reçu les passes nécessaires pour inquiéter le gardien : malgré ses 17 tirs, Newcastle n’a créé que très peu d’occasions franches pour son numéro neuf.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Yoane Wissa (entré à la 64e) - 5/10

Entré pour apporter davantage d’énergie dans le dernier tiers du terrain, il a eu du mal à percer la défense d’Everton. Sa présence n’a pas sensiblement amélioré la qualité des tirs des locaux.

Stijn Steur (entré à la 64e) - 5/10

Le jeune joueur a été lancé pour apporter d’autres qualités techniques au milieu, mais il a été largement dépassé par l’intensité de la fin de match.

Publicité

Jacob Ramsey (entré à la 75e) - 2/10

Une entrée en jeu désastreuse. Lancé pour donner un nouvel élan à son équipe, il a au contraire écopé de deux cartons jaunes coup sur coup (90+6' et 90+8'). Son expulsion a anéanti tout espoir d’égalisation tardive pour Newcastle.

Jacob Murphy (entré à la 76e) - 5/10

Entré tardivement pour apporter de la fraîcheur et des centres, il a vu ses ballons facilement repoussés par Everton, dominateur dans les airs.

Publicité

Birama Toure (entré à la 87e) - non noté

Un changement tactique tardif, qui n’a pas eu le temps d’influer sur le résultat.

Matthias Jaissle (entraîneur) - 4/10

Getty Images

L’équipe de Jaissle a dominé la possession, mais n’avait pas de « plan B » pour déstabiliser un bloc bas. Ses changements n’ont pas modifié la dynamique du match, tandis que l’erreur défensive sur le but laisse penser que son équipe reste fragile dans les transitions, un problème qu’il n’a pas encore résolu.