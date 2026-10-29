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Le parcours de Newcastle United en Carabao Cup s’est achevé sur une déception au Hill Dickinson Stadium, après une défaite 3-1 face à Everton. Malgré sa domination dans la possession du ballon, Newcastle a cédé face au réalisme adverse avant que Dan Burn ne réduise l’écart en fin de match.

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Newcastle a quitté la Carabao Cup sur une défaite frustrante, s'inclinant 3-1 face à Everton au Hill Dickinson Stadium. Malgré 56 % de possession et deux fois plus de tirs que l'équipe hôte, Newcastle a payé ses erreurs défensives lors d'une première période décevante.

Les buts de James Garner et Hayden Hackney ont permis à Everton de mener confortablement 2-0 à la pause, laissant Matthias Jaissle face à une tâche immense pour la seconde période.

Newcastle a procédé à trois changements à la mi-temps pour tenter de revenir, mais le réalisme d'Everton a fait la différence lorsque Thomas Barry a inscrit un troisième but à la 69e minute.

Burn a réduit l'écart à la 88e minute, mais c'était trop peu, trop tard. L'incapacité de Newcastle à transformer ses dix tirs cadrés en plus d'un but a résumé une soirée où sa domination territoriale ne s'est pas traduite au tableau d'affichage.

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GOAL note les joueurs de Newcastle au Hill Dickinson Stadium...

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Gardien et défense

Lukas Hornicek : 5/10

Une soirée difficile pour le jeune gardien, qui a encaissé trois buts sur seulement cinq tirs cadrés. Il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision de Garner sur l'ouverture du score, mais l'organisation défensive devant lui l'a laissé exposé tout au long des phases de transition.

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Amar Dedic : 5/10

Le latéral a apporté de la largeur en attaque, mais il se trouvait souvent trop haut lorsqu'Everton récupérait le ballon. Il n'est pas parvenu à contenir efficacement la menace des montées de Vitalii Mykolenko.

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Fabian Schar : 5/10

Une prestation inhabituellement fébrile de l'international suisse, averti à la 81e minute. Il a peiné à maintenir la ligne défensive haute face au jeu direct d'Everton et a été éliminé sur le deuxième but.

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Dan Burn : 6/10

Le défenseur expérimenté a été le joueur de Newcastle le plus efficace dans les dernières minutes, inscrivant un but pour sauver l'honneur à la 88e minute et écopant d'un carton jaune en tentant de maintenir la pression. Il a toutefois parfois souffert face à la vitesse de Tyler Dibling et de Thierno Barry en contre-attaque.

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Lewis Hall : 5/10

Hall a montré par moments sa qualité technique avec le ballon, contribuant aux 56 % de possession de Newcastle, mais il a manqué de rigueur défensive pour suivre les déplacements de Garner et de Hackney lorsqu'ils arrivaient tardivement dans la surface.

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Milieu de terrain

Jacob Ramsey : 4/10

Remplacé à la mi-temps après 45 premières minutes sans relief. Ramsey n'a pas réussi à dicter le tempo ni à apporter l'étincelle créative nécessaire pour déstabiliser le bloc compact d'Everton, ce qui a conduit à sa sortie précoce pour des raisons tactiques.

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Nicolas Gonzalez : 5/10

Le milieu a peiné à trouver des espaces entre les deux défenseurs centraux disciplinés d'Everton, Jake O'Brien et James Tarkowski. Il a cadré des tirs, mais a manqué de présence physique pour perturber l'équipe hôte avant d'être remplacé à la 81e minute.

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Joe Willock : 6/10

L'une des rares satisfactions du milieu de Newcastle. Willock a délivré la passe décisive sur le but tardif de Burn et n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la liaison dans le jeu, même s'il s'est souvent retrouvé en infériorité numérique dans l'axe.

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Attaque

Jacob Murphy : 5/10

Murphy a adressé plusieurs centres dangereux au cours de ses 67 minutes sur le terrain, contribuant aux dix corners de Newcastle, mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste au moment où son équipe avait besoin de réalisme.

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Harvey Barnes : 4/10

Lui aussi a fait les frais du remaniement de la mi-temps. Barnes n'est pas parvenu à peser sur le match depuis son côté, sans tenter de frappe notable ni réussir de dribble avant d'être remplacé par Anthony Elanga.

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William Osula : 4/10

Chargé d'occuper la pointe de l'attaque, Osula est resté largement en retrait en première période. Il a peiné à conserver le ballon sous la pression et a fait partie des trois joueurs remplacés à la pause.

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Remplaçants et entraîneur

Anthony Elanga : 5/10

Entré à la mi-temps à la place de Barnes. Il a apporté davantage de percussion et de vitesse, étirant la défense d'Everton, mais n'a finalement pas réussi à trouver la faille.

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Yoane Wissa : 5/10

Entré à la pause à la place d'Osula. Wissa s'est montré plus actif dans ses déplacements, mais s'est heurté à un Jordan Pickford en grande forme, le gardien d'Everton ayant réalisé neuf arrêts au total.

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Joelinton : 5/10

Entré à la mi-temps pour apporter de l'impact au milieu de terrain. Il a été averti à la 89e minute et a apporté une certaine présence physique, mais le match échappait déjà à Newcastle lorsqu'il a trouvé ses marques.

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Bazoumana Toure : 5/10

Il a remplacé Murphy à la 67e minute. Il a contribué à maintenir la pression sur Everton durant le dernier quart du match, mais son influence a été limitée alors que l'équipe hôte défendait bas.

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Sean Steur : non noté

Une entrée tardive à la place de Gonzalez, alors que Jaissle tentait le tout pour le tout.

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Matthias Jaissle : 4/10

Son dispositif tactique a laissé le milieu de terrain trop perméable en première période. Si son audacieux triple changement à la mi-temps a amélioré la prestation de Newcastle, les faiblesses défensives révélées par les contre-attaques d'Everton n'ont pas été corrigées assez rapidement.