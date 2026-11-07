Partager Suivez GOAL sur Google

Newcastle United a dû se contenter d’un point à Craven Cottage malgré un exploit individuel de Jacob Murphy. Rodrigo Muniz a égalisé en fin de match, annulant l’avantage des visiteurs au terme d’un match nul 1-1 passionnant sur le plan tactique.

Publicité

Newcastle United a fait match nul dans l’ouest de Londres au terme d’une rencontre marquée davantage par l’efficacité dans les transitions que par une domination territoriale prolongée. L’équipe de Matthias Jaissle a évolué en bloc médian pour exploiter les espaces laissés par le dispositif étiré de Fulham. Cette stratégie a porté ses fruits à la 80e minute, lorsque Murphy a profité d’une erreur de Sander Berge pour ouvrir le score d’une superbe frappe enroulée. Mais la solidité défensive de Newcastle a vacillé trois minutes plus tard, permettant à Muniz d’égaliser.

Les statistiques témoignent d’un match très serré. Si Fulham a eu 58 % de possession, Newcastle s’est procuré les occasions de meilleure qualité, terminant avec 0,91 xG contre 0,62 pour les locaux. Newcastle pourra regretter le but refusé à Dan Burn en première période, même si l’équipe a finalement dû compter sur plusieurs arrêts de grande classe de Lukas Hornicek pour conserver un point dans les derniers instants.

Gardien et défense

Lukas Hornicek : 8/10

Le meilleur joueur de Newcastle. Hornicek a réalisé cinq arrêts, dont le plus décisif a été une parade du bout des doigts sur une frappe puissante de Ryan Sessegnon dans le temps additionnel. Son placement et ses réflexes face à Oscar Bobb en début de match ont donné le ton d’une prestation défensive solide.

Amar Dedic : 6/10

Un après-midi contrasté pour le latéral droit. S’il a contribué aux 45 duels remportés par Newcastle au total, son carton jaune reçu à la 92e minute pour une faute sur Muniz a exposé son équipe à une pression inutile. Il a parfois eu du mal à contenir les montées d’Antonee Robinson.

Publicité Publicité

Malick Thiaw : 7/10

Le défenseur le plus serein balle au pied, avec 45 passes réussies. Sa lecture du jeu a été excellente jusqu’à son remplacement à la 85e minute et a offert à Newcastle une base précieuse pour relancer de derrière.

Related Topics

Dan Burn : 6/10

Il a cru ouvrir le score de la tête, mais son but a été annulé pour une faute de Wissa sur l’action. Dominateur dans les airs, il a toutefois manqué de vivacité latérale pour empêcher le centre à l’origine de l’égalisation de Muniz.

Lewis Hall : 7/10

Une prestation généreuse du latéral gauche, qui a remporté 11 duels et réussi trois tacles. Il a failli arracher la victoire en fin de match, mais Bernd Leno a repoussé sa tentative à la 88e minute.

Publicité

Milieu de terrain

Sean Steur : 5/10

Dans un entrejeu encombré, Steur a peiné à peser sur les transitions. Il a tenté une frappe lointaine non cadrée avant de céder sa place à Fernandez-Pardo à la 74e minute.

Nico Gonzalez : 6/10

Il a apporté l’agressivité nécessaire au milieu pendant 61 minutes. Sa discipline tactique a aidé Newcastle à conserver son organisation, mais il a manqué de créativité pour déstabiliser le bloc bas de Fulham avant sa sortie.

Publicité

Yoane Wissa : 5/10

Une rencontre frustrante pour Wissa, dont le principal fait de jeu a été une faute sur Timothy Castagne qui a entraîné l’annulation du but de Burn. Il a trouvé le petit filet extérieur depuis un angle fermé, sans vraiment inquiéter Leno.

Attaque

Jacob Murphy : 8/10

Il aurait pu être le héros du match. Son but à la 80e minute a illustré à la perfection l’efficacité d’un pressing opportuniste et la qualité du geste technique : après avoir intercepté une passe mal assurée, Murphy a enroulé sa frappe dans la lucarne. Il a été la menace la plus constante de Newcastle en contre-attaque.

Publicité

Harvey Barnes : 7/10

Il a affiché le xG individuel le plus élevé de Newcastle (0,58) et contraint Leno à deux arrêts exceptionnels en première période. S’il n’a pas marqué, ses déplacements sans ballon ont constamment posé problème à la défense de Fulham.

William Osula : 5/10

Il s’est dépensé à la pointe de l’attaque, mais a manqué de ballons. Souvent isolé entre Calvin Bassey et David Affengruber, Osula n’a pas cadré de tir avant son remplacement à la 85e minute.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Lewis Miley : 6/10

Entré à la 61e minute, il a effectué un dégagement de la tête décisif sur un coup franc dangereux d’Alex Iwobi en fin de match.

Joe Willock : 6/10

Entré pour apporter du dynamisme au milieu, il a tenté une frappe lointaine qui a mis à l’épreuve le placement de Leno.

Publicité

Matias Fernandez-Pardo : 5/10

Il a vu une tête repoussée en fin de match et a reçu un coup dans le temps additionnel, ce qui a interrompu le rythme de la rencontre.

Anthony Elanga : non noté

Entré tardivement à la place d’Osula, il a eu peu de temps pour influer sur le score.

Publicité

Fabian Schar : non noté

Entré à la 85e minute pour renforcer la défense après l’égalisation.

Matthias Jaissle : 6/10

Le plan tactique de Jaissle, consistant à défendre bas et à jouer en contre, a failli fonctionner à la perfection. Mais l’incapacité de son équipe à préserver son avantage juste après le but de Murphy laisse penser qu’une défaillance dans la gestion du match lui a coûté deux points.