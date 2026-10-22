Partager Suivez GOAL sur Google

La campagne de Marseille en Ligue Europa continue de piétiner après une courte défaite 1-0 face à Sturm Graz en Autriche. Malgré sa domination dans la possession du ballon, le club français a été surpris par un but précoce d’Oumar Diakite et n’a pas su concrétiser sa domination territoriale.

Publicité

Le dispositif tactique de Marseille sous Bruno Genesio privilégiait la conservation du ballon et l’organisation des joueurs sur le terrain, mais l’équipe a manqué du tranchant nécessaire pour désorganiser le bloc discipliné du Sturm Graz. Avec 72 % de possession, l’OM semblait à l’aise dans la construction, mais a éprouvé de grandes difficultés dans le dernier tiers du terrain. Le but encaissé dès la 13e minute, inscrit par Oumar Diakite, a contraint Marseille à courir après le score pendant le reste de la soirée. Le club reste ainsi dernier du classement, avec trois défaites en trois matches.

Sur le plan statistique, ce match a illustré la différence entre quantité et efficacité. Marseille a tenté 14 tirs, contre 13 pour le Sturm Graz, mais les visiteurs n’ont cadré qu’une seule frappe en 90 minutes. Le manque de réalisme était manifeste : les incursions dangereuses dans la surface ont souvent été stoppées par le dispositif défensif compact en 3-4-1-2 de l’équipe autrichienne. L’entrée de joueurs expérimentés en seconde période a accéléré le jeu, mais Marseille n’a pas trouvé l’égalisation que sa domination statistique pouvait laisser espérer.

Gardien & défense

Jeffrey De Lange : 6/10

Le gardien a longtemps été peu sollicité, Marseille évoluant avec une ligne défensive haute, mais il a réalisé quatre arrêts pour maintenir l’écart à un but. Il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe précise de Diakite à la 13e minute, qui a finalement offert la victoire au Sturm Graz. Ses relances ont été fiables et ont aidé l’OM à conserver 72 % de possession.

Ulisses Garcia : 5/10

Aligné au poste de latéral gauche dans le 4-2-3-1, Garcia a peiné à apporter la largeur nécessaire pour étirer la défense à trois du Sturm Graz. Solide défensivement, il a toutefois manqué de précision dans ses centres pour trouver Maupay ou les milieux qui se projetaient dans la surface.

Publicité Publicité

Nayef Aguerd : 5/10

L’international marocain a disputé 65 minutes avant d’être remplacé. Il a été impliqué dans le relâchement défensif qui a laissé de l’espace à Diakite sur l’ouverture du score. Sa lecture du jeu a ensuite été globalement juste, mais le mal était déjà fait après cette phase de transition en début de match.

Related Topics

Kelyane Bezahaf : 6/10

Une prestation plutôt propre du jeune joueur, qui a occupé le côté droit pendant 83 minutes. Il a montré une bonne vitesse pour revenir défendre, mais a souvent dû privilégier des passes prudentes vers l’arrière plutôt que des montées audacieuses, sans réellement mettre à l’épreuve les pistons de Graz.

Bamo Meite : 5/10

Meite a reçu un carton jaune dans le temps additionnel de la seconde période. Il a remporté sa part de duels aériens, mais a semblé vulnérable chaque fois que Graz cherchait à se projeter rapidement dans l’axe. Sa discipline a fléchi à mesure que la frustration grandissait en fin de match.

Publicité

Milieu de terrain

Naim Kamissoko : 6/10

Le jeune milieu avait une lourde tâche à accomplir dans le double pivot. À l’aise techniquement, il a fait circuler le ballon, mais ses passes vers l’avant n’ont pas permis de casser les lignes d’une défense autrichienne tenace, repliée après son but précoce.

Angel Gomes : 4/10

Une soirée décevante pour le meneur de jeu, averti à la 24e minute et remplacé à la pause. Gomes a peiné à exercer son influence habituelle entre les lignes et a souvent été étouffé par la présence physique de Gorenc-Stankovic.

Publicité

Amine Gouiri : 5/10

Gouiri s’est dépensé pour faire le lien entre le milieu et l’attaque, mais il est finalement resté en marge du jeu. Il a reçu un carton jaune à la 80e minute, alors que le pressing de l’OM devenait de plus en plus désespéré. Avec un seul tir cadré pour toute l’équipe, le manque de ballons reçus par Gouiri constitue un échec tactique majeur.

Keyliane Abdallah : 5/10

Le jeune joueur a montré sa vitesse par séquences sur l’aile, mais s’est souvent retrouvé isolé. Il a eu du mal à éliminer son adversaire direct, dans une soirée où Marseille a tiré 10 fois hors du cadre sans parvenir à se créer des occasions de grande qualité.

Publicité

Geoffrey Kondogbia : 5/10

Kondogbia a apporté de l’impact physique, mais a manqué de mobilité pour suivre les courses des milieux de Graz lors de leurs rares contre-attaques. Il a été remplacé à la 65e minute, Genesio cherchant à apporter davantage de dynamisme au milieu.

Attaque

Neal Maupay : 4/10

Une première période frustrante de 46 minutes pour l’attaquant. Privé de ballons, Maupay a peiné à servir de point d’appui efficace face aux trois défenseurs centraux de Graz. Il a été remplacé à la pause, Marseille cherchant une autre approche tactique pour pénétrer dans la surface.

Publicité

Remplaçants & entraîneur

Himad Abdelli : 6/10

Entré à la pause à la place d’Angel Gomes. Ses passes ont apporté un peu plus de verticalité et il a aidé l’OM à faire reculer Graz, même si la dernière passe a continué de manquer.

Igor Paixao : 5/10

Entré à la pause à la place de Maupay. Il a apporté davantage de mouvement dans le dernier tiers du terrain, sans toutefois trouver l’espace nécessaire pour tenter une frappe cadrée dangereuse.

Publicité

Conrad Egan-Riley : 6/10

Il a remplacé Aguerd après 65 minutes. Il a été suffisamment solide défensivement, le Sturm Graz ayant largement renoncé à attaquer pour préserver son avance.

Pierre-Emile Hojbjerg : 6/10

Entré à la 65e minute à la place de Kondogbia pour apporter son expérience. Il a accéléré la circulation du ballon, mais le bloc autrichien était alors trop bien installé.

Publicité

Timothy Weah : non noté

Entré tardivement à la 83e minute à la place de Bezahaf. Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le résultat.

Bruno Genesio : 4/10

Genesio aura de quoi s’inquiéter du manque de percussion de son équipe. Malgré sa domination dans la possession du ballon, son dispositif tactique s’est révélé inoffensif face à un bloc bas. Son double changement à la pause a montré qu’il avait cerné le problème, mais il n’a pas réussi à trouver la solution face à une équipe qui n’a eu que 28 % de possession.