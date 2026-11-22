Le plan de Mauricio Pochettino a volé en éclats avant même la dixième minute à Anfield. Son choix d’aligner une défense à trois a été immédiatement compromis par la faute d’anti-jeu de Leny Yoro, expulsé à la 8e minute. Dès lors, Manchester United a perdu son équilibre défensif et encaissé rapidement deux buts, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz profitant de la supériorité numérique.

La seconde période n’a offert aucun répit. La domination territoriale de Liverpool s’est traduite par 4,38 xG, contre seulement 0,63 pour United. Rio Ngumoha et Victor Munoz ont alourdi le score, alors que la fatigue de jouer à dix pendant plus de 80 minutes se faisait sentir.

United n’a cadré que trois tirs sur l’ensemble de la rencontre. L’équipe n’a pas su se montrer régulièrement dangereuse en transition et a peiné à couvrir les espaces entre les lignes laissés par l’absence de son défenseur. Un après-midi éprouvant qui laisse United à une languissante 19e place au classement de Premier League.

Gardien et défense

Senne Lammens - 5/10

Malgré les quatre buts encaissés, Lammens a sans doute été le joueur de United le plus sollicité. Ses 7 arrêts ont évité un score encore plus historique. Totalement livré à lui-même sur l’ouverture du score de Szoboszlai et sur les buts suivants, il pourra toutefois regretter son manque d’autorité face aux nombreux centres de Liverpool.

Lisandro Martinez - 4/10

L’Argentin a passé l’après-midi à éteindre des incendies. Son placement agressif a souvent laissé des espaces dans son dos, exploités par les joueurs de Liverpool lancés vers l’avant après que la défense a perdu son troisième homme. Il a peiné à organiser la défense à quatre improvisée après l’expulsion précoce.

Leny Yoro - 1/10

Un véritable cauchemar pour le jeune défenseur. Son expulsion directe à la 8e minute a entièrement déterminé le cours du match et pénalisé ses coéquipiers pour le reste de la soirée. Une erreur de jugement impardonnable dans un derby de ce niveau.

Matthijs de Ligt - 3/10

De Ligt a semblé lourd face aux déplacements latéraux de Wirtz et Barcola. Souvent pris à défaut dans son placement, il n’a pas fait preuve de la discipline défensive nécessaire après la sortie de Yoro. Son association avec Martinez a paru fragile sous la pression constante des 28 tirs de Liverpool.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot a été contraint de rester en défense pendant la majeure partie du match, sans pouvoir apporter sa qualité habituelle dans la progression du ballon. Il a fait partie d’un bloc défensif incapable d’empêcher 26 centres d’arriver dans la surface et s’est souvent retrouvé face à deux joueurs, les latéraux de Liverpool venant soutenir l’attaque.

Milieu de terrain

Kobbie Mainoo - 5/10

Mainoo a montré par séquences ses qualités techniques en tentant de conserver le ballon sous une forte pression, mais le milieu à trois de Liverpool l’a dominé physiquement. Il est resté sur le terrain jusqu’à la 88e minute, passant toutefois l’essentiel du match à courir après le ballon tant les joueurs de Liverpool le faisaient circuler facilement.

Bruno Fernandes - 4/10

Le capitaine a affiché sa frustration tout au long de la rencontre. Positionné plus bas que d’habitude pour compenser l’infériorité numérique, il a eu peu d’influence dans le dernier tiers du terrain. Il a passé plus de temps à contester les décisions de l’arbitre qu’à créer des occasions pour les attaquants isolés.

Patrick Dorgu - 4/10

Dorgu a eu du mal à s’adapter à l’intensité du derby du Nord-Ouest. Il a été facilement éliminé lors de la transition de Liverpool sur le deuxième but, avant d’être remplacé à la 65e minute, faute d’avoir suffisamment couvert son couloir défensivement.

Youri Tielemans - 4/10

Privé de ballon comme le reste de United, le Belge n’a pas pu dicter le rythme. Son manque de mobilité a été mis en évidence par la rapidité avec laquelle Liverpool renversait le jeu. Pochettino l’a remplacé à la 65e minute pour apporter davantage d’énergie.

Attaque

Bryan Mbeumo - 3/10

L’apport tactique de Mbeumo a été sacrifié très tôt. Il a été remplacé dès la 22e minute pour permettre à Harry Maguire d’entrer et de réorganiser la défense après le carton rouge de Yoro. Victime des circonstances, il n’a pas eu le temps de peser sur le match.

Matheus Cunha - 4/10

Isolé et inefficace, Cunha a rarement touché le ballon avant d’être remplacé à la mi-temps. Il a peiné à conserver la balle sous la pression de Van Dijk et n’a offert aucune solution à une équipe qui avait désespérément besoin de souffler.

Remplaçants et entraîneur

Harry Maguire - 5/10

Entré à la 22e minute pour rétablir un semblant d’ordre. Même si United a encore encaissé deux buts, sa présence dans la surface a aidé à repousser une partie des nombreux ballons aériens. Il a toutefois manqué de vitesse face aux dernières offensives de Liverpool.

Joshua Zirkzee - 4/10

Entré à la mi-temps à la place de Cunha, Zirkzee n’a guère fait mieux. Il a dû redescendre très bas pour simplement toucher le ballon, laissant United sans présence dans la surface adverse.

Mason Mount - 4/10

Entré à la 65e minute, il n’a pas pu enrayer la domination de Liverpool. Le match était déjà largement joué à son arrivée et il a eu du mal à approcher les milieux de terrain adverses.

Noussair Mazraoui - 5/10

Il a remplacé Dorgu à la 65e minute. Légèrement plus discipliné défensivement que son prédécesseur, il n’a en revanche apporté aucune menace offensive.

Andrey Santos - N/A

Entré à la 88e minute alors que l’issue de la rencontre ne faisait déjà plus aucun doute.

Mauricio Pochettino - 3/10

Si le carton rouge échappait à son contrôle, l’absence totale de plan de rechange de son équipe a été alarmante. Remplacer Mbeumo par Maguire a été une réaction qui n’a pas permis d’endiguer les dégâts, et son équipe a semblé dépourvue de repères tactiques une fois réduite à dix.