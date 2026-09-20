Notes des joueurs de Manchester United contre Fulham : Matheus Cunha à la rescousse après le cauchemar de Lisandro Martinez

L’identité tactique de Manchester United sous Michael Carrick reste en construction, comme l’a montré ce frustrant match nul 1-1 à Craven Cottage, où la domination n’a pas débouché sur une efficacité clinique. Manchester United a contrôlé 57 % du ballon et bombardé le but de Fulham avec 29 tirs, mais a manqué de tranchant dans le dernier tiers pour faire sauter un bloc west-londonien résolu. Une première période sans but a laissé place à un second acte chaotique, marqué par des erreurs défensives et une poussée tardive et désespérée pour arracher l’égalisation.

Le match a basculé sur un moment catastrophique à la 63e minute, quand Lisandro Martinez a involontairement détourné le ballon dans ses propres filets, offrant à Fulham un avantage que son courage méritait peut-être. United semblait se diriger vers une défaite démoralisante jusqu’à la 89e minute, lorsque Matheus Cunha a trouvé la faille après une passe décisive du remplaçant Patrick Dorgu. Si les 2,07 xG suggèrent que United aurait dû repartir avec les trois points, son incapacité à convertir 13 situations sur corner en occasions de grande valeur reste un vrai problème structurel pour Carrick.

Gardien et défense

S. Lammens - 6/10

Le jeune gardien a longtemps été spectateur en première période, avant d’être mis à contribution à mesure que Fulham prenait confiance. Il a terminé avec six arrêts, maintenant United dans le match lorsque les locaux ont menacé de faire le break en contre. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but contre son camp, davantage dû à un malheureux concours de circonstances qu’à un mauvais placement.

D. Dalot - 6/10

Solution constante sur le flanc droit, Dalot a bien soutenu l’attaque, contribuant au volume élevé de centres de United, 34 au total. Défensivement, il a été solide face à Alex Iwobi, même s’il a parfois souffert du manque de vitesse de repli nécessaire lorsque Fulham se projetait rapidement dans les demi-espaces.

L. Martinez - 4/10

Un après-midi compliqué pour l’Argentin. Si sa qualité de passe vers l’avant a aidé United à dominer le ballon, son but contre son camp à la 63e minute a été le tournant du match. Ce fut une erreur d’appréciation de l’espace qui a mis son équipe sous une énorme pression, et il a semblé inhabituellement fébrile dans les minutes qui ont suivi l’incident.

H. Maguire - 7/10

Maguire a dominé dans les airs, remportant la majorité de ses duels alors que United a limité Fulham à seulement deux duels aériens gagnés. Il a été le membre le plus serein de la défense à quatre, n’hésitant pas à s’avancer au milieu pour casser les lignes et veillant à ce que la ligne défensive reste haute pendant les longues phases de pression.

L. Shaw - 6/10

Shaw a apporté son équilibre habituel à gauche avant d’être remplacé par Dorgu à la 84e minute. Il a été discipliné dans son placement, mais a peut-être manqué du dynamisme dans ses projections pour déverrouiller une défense de Fulham très regroupée. Sa qualité sur coups de pied arrêtés a contribué au nombre élevé de corners obtenus par United, sans toutefois apporter le geste décisif.

Milieu de terrain

B. Fernandes - 6/10

Le capitaine a été le principal moteur des efforts créatifs de United, mais ce fut davantage une question de volume que de précision. Il a occupé de bonnes zones et a été au cœur des 589 passes réussies par United, mais son dernier ballon a souvent été intercepté par une surface de réparation de Fulham surpeuplée. Il a manqué de son tranchant habituel dans les positions de frappe.

Y. Tielemans - 6/10

Tielemans a apporté une présence stable dans le double pivot, aidant United à conserver ses 57 % de possession. Il a bien fait circuler le ballon et offert une protection à la défense à quatre, même s’il a parfois été éliminé lors des quatre offensives de contre-attaque de Fulham.

K. Mainoo - 7/10

Le jeune joueur a montré par séquences sa brillance technique, se sortant avec aisance du pressing de Fulham. Sa capacité à recevoir le ballon sous pression a été vitale dans la construction de United. Il a été remplacé à la 80e minute alors que Carrick cherchait davantage d’élan offensif, mais il avait déjà prouvé sa valeur comme point d’ancrage tactique.

Attaque

M. Rashford - 5/10

Une sortie discrète pour l’ailier, qui a eu du mal à exister face à Timothy Castagne. Rashford n’a pas eu d’impact notable sur le match et a été remplacé à la 77e minute. Son manque de percussion a contribué aux difficultés de United pour faire sauter le bloc bas.

B. Mbeumo - 6/10

Mbeumo a été actif sur son côté et a provoqué plusieurs des 13 tirs contrés recensés pour Fulham. Son activité a été louable, et il est resté large pour étirer le jeu, mais il a manqué de réalisme pour battre Bernd Leno.

M. Cunha - 8/10

Le meilleur joueur de United, et de loin. Même avant son égalisation à la 89e minute, Cunha était déjà la menace la plus dangereuse dans le dernier tiers. Il a bien conclu sur son but, affichant cet instinct de buteur qui a tant manqué à United tout l’après-midi pour éviter à son équipe de repartir de Londres les mains vides.

Remplaçants et entraîneur

J. Zirkzee - 5/10

Entré à la place de Rashford à la 77e minute. Il a offert un profil physique différent, mais a eu du mal à s’intégrer au rythme du match dans une fin de partie frénétique.

M. Mount - 6/10

A remplacé Mainoo à la 80e minute. Il a apporté de l’énergie et aidé à maintenir la pression tardive qui a fini par déboucher sur le but de l’égalisation.

P. Dorgu - 7/10

Une entrée décisive. Lancé à la place de Shaw à la 84e minute, il a délivré la passe décisive sur le but de Cunha à la 89e. Sa percussion dans les dernières minutes était exactement ce qui manquait à United.

Michael Carrick - 6/10

L’équipe de Carrick a dominé sur le plan statistique, mais l’absence de plan B face à un bloc bas est préoccupante. Cependant, ses changements tardifs, notamment l’entrée de Dorgu, se sont révélés décisifs pour sauver un point. Il sera frustré qu’une performance dominante avec 29 tirs n’ait produit qu’un seul but.