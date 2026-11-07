Notes des joueurs de Manchester City face à Nottingham Forest : Rayan Cherki fait brièvement renaître l’espoir, mais les erreurs défensives coûtent cher à Enzo Maresca

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Liam Delap a inscrit un doublé face au club dont il est issu du centre de formation. Manchester City a concédé une troisième défaite consécutive en Premier League, battu 3-1 par Nottingham Forest, qui n’avait pas encore marqué à domicile cette saison.

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Maresca avait rappelé Josko Gvardiol, Ruben Dias et Jeremy Doku, mais City était mené dès la sixième minute : Jair Cunha a dépossédé Gvardiol du ballon avant de s’avancer et de placer une frappe rasante dans le petit filet. À la 18e minute, Xaver Schlager a remporté un duel pour le ballon face à Elliot Anderson au milieu de terrain, puis Delap est parti de la ligne médiane pour décocher une frappe qui a battu Gianluigi Donnarumma. City n’avait plus été mené 2-0 aussi tôt dans un match de Premier League depuis novembre 2019.

La superbe demi-volée de Cherki à la 52e minute a lancé une longue période de domination de City. Les visiteurs ont terminé avec 78 % de possession et 33 touches de balle dans la surface de Forest, contre 14 pour leurs adversaires. Mais Delap a conclu une contre-attaque à la 73e minute en expédiant la passe de Morgan Gibbs-White dans la lucarne. City, qui avait remporté ses sept premiers matches de championnat, reste deuxième avec 21 points, mais compte désormais six longueurs de retard sur le leader, Arsenal. Forest sort quant à lui de la zone de relégation et grimpe à la 16e place.

Ci-dessous, les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Manchester City pour leur prestation au City Ground...

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma (5/10) : Il a réalisé deux arrêts et ne pouvait rien sur les buts encaissés, mais a manqué sa sortie sur un corner rentrant de James McAtee en première période. Il a eu de la chance qu’aucun joueur vêtu de rouge ne touche le ballon.

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Abdukodir Khusanov (6/10) : Titulaire au poste de latéral droit, il a rarement été en cause alors que la défense se désorganisait autour de lui. Il a disputé les 90 minutes, mais n’a pas réussi toutes ses interventions, concédant notamment un corner sur un centre dangereux de Daniel Munoz en première période.

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Ruben Dias (6/10) : Il portait le brassard pour son retour dans l’équipe, mais a concédé le coup franc à la suite duquel Cunha a complètement manqué une occasion en première période. La défense de City était introuvable lorsque Delap est parti de la ligne médiane pour inscrire le deuxième but de Forest.

Marc Guehi (6/10) : Il a adressé depuis la gauche un superbe centre qu’Enzo Fernandez aurait dû convertir à la 25e minute. Il a également trouvé Erling Haaland pour le premier tir cadré de City. Remplacé par Matheus Nunes à la mi-temps.

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Josko Gvardiol (4/10) : Une soirée à oublier au poste de latéral gauche. Après un contrôle trop long, il s’est laissé déposséder du ballon beaucoup trop facilement par Cunha sur l’ouverture du score à la sixième minute. Il a été remplacé par Nico O'Reilly à la pause.

Milieu de terrain

Elliot Anderson (6/10) : Un retour difficile dans son ancien club. Il a perdu le duel face à Schlager qui a permis à Delap de filer inscrire le deuxième but de Forest. Il est toutefois monté en puissance par la suite, délivrant la passe à l’origine de l’action sur laquelle Haaland a été stoppé sur la ligne, avant de reprendre un ballon de volée directement sur Matz Sels.

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Enzo Fernandez (5/10) : Il aurait dû réduire l’écart à la 25e minute, mais a envoyé sa tête au-dessus à bout portant sur un centre de Guehi. Murillo lui a ensuite subtilisé le ballon sur une action qui a failli permettre à Forest d’inscrire un troisième but. Il a été sifflé à sa sortie, lorsqu’il a cédé sa place à Phil Foden à la 78e minute.

Rayan Cherki (8/10) : Le meilleur joueur de City. Il a servi Iliman Ndiaye sur la première occasion de son équipe, puis a réduit le score à la 52e minute en reprenant le centre dévié de Doku d’une magnifique demi-volée du gauche dans la lucarne. Il s’agissait de son cinquième but de la saison en Premier League.

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Attaque

Iliman Ndiaye (7/10) : Le joueur le plus remuant de City sur le côté droit. Il a trouvé Doku pour un tir en début de match, a bien combiné avec Nunes après la pause et a provoqué une faute cynique de Dan Ndoye, sanctionnée d’un carton jaune, grâce à une accélération vers l’avant.

Jeremy Doku (6/10) : Une de ses frappes a été contrée en début de match et sa dernière passe a souvent manqué de précision, mais il s’est montré bien plus dangereux après la pause. Il a pris Munoz de vitesse pour délivrer le centre, dévié par Ryan Yates, qui a amené le but de Cherki. Il a mis le piston en telle difficulté que celui-ci a été remplacé à la 65e minute.

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Erling Haaland (6/10) : Il a éliminé Sels à la 41e minute, mais Cunha a repoussé sa tentative sur la ligne. Après la pause, il a envoyé le ballon au-dessus sur un centre de Nunes. Il a rarement reçu les ballons dont il avait besoin face à une défense de Forest regroupée.

Remplaçants et entraîneur

Matheus Nunes (7/10) : Entré à la place de Guehi à la pause, il a donné davantage d’élan à City sur le côté droit et délivré le centre que Haaland a repris au-dessus. Il a également contré un tir de Delap et stoppé Gibbs-White en fin de match.

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Nico O'Reilly (6/10) : Entré à la place de Gvardiol à la mi-temps, il s’est projeté depuis son poste de latéral gauche. Doku l’a lancé dans le dos de la défense pour un centre à ras de terre dégagé par Murillo. Peu après la reprise, il n’était toutefois pas parvenu à reprendre correctement un centre de Nunes.

Phil Foden (6/10) : Entré à la place de Fernandez à la 78e minute, il a tenté de faire la différence et provoqué un carton jaune pour Luca Netz en fin de match, mais Forest a tenu jusqu’au bout.

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Enzo Maresca (4/10) : Ses trois changements se sont retournés contre lui, Gvardiol, rappelé dans l’équipe, étant fautif sur l’ouverture du score. Son équipe s’est améliorée après la pause, mais City vient désormais de perdre trois matches de championnat d’affilée après avoir remporté les sept premiers.