Notes des joueurs de Manchester City face à Brighton : Rayan Cherki et Vitor Reis brillent malgré les rebondissements autour d’un penalty

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Manchester City s’est qualifié pour le tour suivant de la Carabao Cup après un match nul tendu face à Brighton (2-2), départagé aux tirs au but. Les recrues estivales comme les jeunes espoirs se sont illustrés lors d’un affrontement tactique intense à l’Etihad.

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Manchester City s’est qualifié pour le tour suivant de la Carabao Cup après un match nul haletant (2-2) contre Brighton & Hove Albion, finalement départagé par une victoire 4-3 aux tirs au but. Dans une rencontre d’une grande complexité tactique, Malick Yalcouyé a ouvert le score pour les visiteurs à la demi-heure de jeu, avant que Mateo Kovacic n’égalise dix minutes plus tard d’une frappe maîtrisée. La seconde période a suivi le même scénario : Georginio Rutter a redonné l’avantage à Brighton peu après la reprise, puis le défenseur de City Vitor Reis a marqué à la 72e minute pour envoyer les deux équipes aux tirs au but.

Sur le plan tactique, City a cherché à dominer les demi-espaces, avec Rayan Cherki comme principal moteur de la création. Malgré 57 % de possession, l’équipe d’Enzo Maresca a peiné à contenir l’efficacité de Brighton en contre-attaque, concédant trois occasions franches. La séance de tirs au but a offert un dénouement éprouvant aux supporters de l’Etihad : si Mateo Kovacic a vu sa tentative repoussée, Geronimo Rulli s’est érigé en héros en arrêtant les tirs de Yasin Ayari et Lewis Dunk, permettant aux locaux de se qualifier 4-3 aux tirs au but.

Gardien et défense

Gerónimo Rulli - 8/10

Même s’il a encaissé deux buts dans le temps réglementaire, Rulli a fait la différence au moment décisif. Il a réalisé 4 arrêts cruciaux au cours des 90 minutes, face à un total de 2,03 xG concédés, mais c’est lors de la séance de tirs au but qu’il est entré dans la légende, en repoussant deux tentatives pour qualifier City.

Rico Lewis - 6/10

Fidèle à son rôle hybride, Lewis a passé une bonne partie du match à se recentrer pour créer une supériorité numérique au milieu de terrain. Il a vu une de ses frappes contrée à la 68e minute, puis a été remplacé par Abdukodir Khusanov à la 76e, alors que City cherchait davantage de solidité défensive.

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Vitor Reis - 9/10

Une prestation imposante du défenseur central. Non seulement il a inscrit le but égalisateur décisif à la 72e minute, mais il a aussi dominé plusieurs catégories statistiques au sein de son équipe, notamment les passes réussies (58) et les interventions défensives (16). Il a été le pilier de la ligne arrière.

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Marc Guéhi - 7/10

Une présence rassurante aux côtés de Reis. Guéhi a failli marquer à la 43e minute d’une tête sur corner, mais sa tentative a été contrée. Il a joué un rôle déterminant dans les 75 duels remportés par l’ensemble de l’équipe de City, apportant l’impact physique nécessaire pour rivaliser avec Rutter.

Milieu de terrain

Mateo Kovacic - 7/10

Kovacic a montré son habituelle capacité à résister au pressing et a inscrit le premier but de City à la 40e minute pour ramener le score à 1-1. Sa note est toutefois légèrement revue à la baisse en raison de son tir au but arrêté, qui a brièvement mis en péril la qualification de City.

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Ayyoub Bouaddi - 6/10

Une prestation régulière au sein du double pivot en première période. Il a contribué à maintenir le rythme de City, mais a cédé sa place à la mi-temps à Aït-Nouri, Maresca souhaitant ajuster l’organisation tactique sur les ailes.

Nico O'Reilly - 6/10

Le jeune joueur a montré par séquences l’étendue de son potentiel technique, mais a peiné à s’imposer pleinement dans un axe encombré. Il s’est dépensé sans compter au cœur du jeu avant d’être remplacé par Enzo Fernández à la 87e minute.

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Attaque

Phil Foden - 7/10

Positionné à droite, Foden a constitué une menace constante, même si sa dernière passe n’a pas toujours trouvé preneur. Il a fait preuve d’un sang-froid remarquable lors de la séance de tirs au but, transformant avec précision la première tentative pour lancer les locaux.

Rayan Cherki - 8/10

Le joueur le plus actif dans la création sur le terrain. Cherki a tenté 6 tirs, le total le plus élevé de son équipe, mettant Jason Steele à l’épreuve à plusieurs reprises. Il a également transformé son tir au but, tandis que son apport aux transitions offensives de City a été essentiel tout au long des 90 minutes.

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Allan Elias - 5/10

Un match relativement discret pour l’attaquant côté gauche. Il a tenté une frappe non cadrée juste avant la pause et a eu du mal à prendre le dessus sur Costinha, de Brighton, dans les duels en un contre un. Il a été remplacé par Jérémy Doku après 61 minutes.

Floyd Samba - 5/10

À la pointe de l’attaque, Samba a eu du mal à échapper à la surveillance de Boscagli. Sans tir cadré et peu impliqué dans la construction du jeu, il a été remplacé par Ryan McAidoo à la mi-temps.

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Remplaçants et entraîneur

Rayan Aït-Nouri - 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Bouaddi. Il a apporté davantage de largeur et d’énergie sur son côté, permettant à City d’étirer la défense de Brighton lors de sa remontée en seconde période.

Ryan McAidoo - 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Samba. Il a offert un profil différent en attaque, même s’il a eu du mal à se procurer des occasions franches face au bloc bas discipliné de Brighton.

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Jérémy Doku - 7/10

Entré à la 61e minute à la place d’Elias. La vitesse de Doku a immédiatement fait reculer Brighton. Il a ensuite transformé sa tentative lors de la séance de tirs au but.

Abdukodir Khusanov - 6/10

Il a remplacé Rico Lewis pour les 15 dernières minutes. Il a contribué à solidifier le côté droit de la défense alors que Brighton cherchait à arracher la victoire en fin de match.

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Enzo Fernández - 7/10

Entré en fin de match à la place d’O'Reilly. Il a apporté du calme au milieu de terrain dans les derniers instants et a transformé son tir au but avec assurance.

Enzo Maresca - 7/10

La décision de Maresca de procéder à une large rotation constituait un pari qui a failli mal tourner, mais son double changement à la mi-temps a aidé City à reprendre le contrôle. Si la gestion des transitions défensives reste préoccupante, la force mentale affichée par son équipe lors de la séance de tirs au but témoigne de la qualité de sa direction.