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Manchester City a subi une deuxième défaite consécutive en Premier League, Brighton s’imposant 1-0 à l’Etihad Stadium une semaine après le revers 2-1 des Mancuniens face à Aston Villa. Le but de Yasin Ayari à la 11e minute a scellé une après-midi frustrante pour les hommes d’Enzo Maresca.

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City a dominé avec 62 % de possession et 21 tirs, mais Bart Verbruggen et la défense disciplinée de Brighton ont tenu bon. Doku et Iliman Ndiaye ont été les principales menaces de l’équipe à domicile, tandis qu’Erling Haaland a été peu servi.

Voici les notes des joueurs de Manchester City face à Brighton...

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma : 6/10 Il n’a pas eu grand-chose à faire, hormis aller chercher le ballon au fond de ses filets à la 11e minute. Il a repoussé du poing un corner de Pascal Gross en début de match et a maîtrisé les rares tentatives de Brighton.

Matheus Nunes : 5/10 Titularisé à la place de Marc Guehi, il a connu un après-midi difficile. Il a manqué le ballon à ras de terre qui traversait la surface, a rebondi sur Maxim De Cuyper et est revenu à Ayari pour le but de la victoire. Verbruggen l’a également mis en échec après qu’il a été lancé dans le dos de la défense à la 63e minute.

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Abdukodir Khusanov : 6/10 Il a dégagé un centre de De Cuyper en début de match et a bien résisté aux rares contre-attaques de Brighton. Il est passé tout près d’égaliser en fin de match, obligeant Verbruggen à effectuer un arrêt sur une frappe puissante à la 89e minute.

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Rúben Dias : 6/10 Il a contenu l’attaque de Brighton pendant de longues périodes, les visiteurs ne touchant que neuf ballons dans la surface de City. Mais sa prestation défensive solide a peu compté en l’absence d’égalisation à l’autre bout du terrain.

Joško Gvardiol : 6/10 Propre avec le ballon, mais peu présent offensivement sur le côté gauche. Il a été remplacé par Phil Foden à la 79e minute, alors que City cherchait à revenir au score.

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Milieu de terrain

Ayyoub Bouaddi : 5/10 Titularisé à la place de Rayan Cherki, il a obtenu un coup franc qui a valu un avertissement à Chema Andres, mais a peiné à peser sur le jeu. Premier joueur remplacé, il a cédé sa place à Cherki à la 55e minute.

Elliot Anderson : 7/10 L’un des joueurs les plus actifs de City. Son centre dangereux a trouvé la tête de Ndiaye, qui a manqué le cadre de peu. Il avait toutefois gâché une occasion plus tôt avec un contrôle trop long après un une-deux avec Enzo Fernandez. Il a également servi Doku pour sa tentative dans le temps additionnel.

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Enzo Fernandez : 6/10 Il a bien combiné avec Anderson pour se créer une occasion en début de match dans un rôle de numéro 10, mais n’a pas trouvé la passe décisive pour percer une surface de réparation encombrée. Il a été remplacé par Nico O'Reilly à la 64e minute.

Attaque

Iliman Ndiaye : 7/10 Très en vue sur la droite. Sa tête est passée de peu à côté, il a éliminé Olivier Boscagli avant de tirer directement sur Verbruggen, puis a vu sa frappe repoussée sur le montant au terme d’une belle percée solitaire en début de seconde période. Il a également provoqué un avertissement pour De Cuyper et tiré à côté depuis un angle fermé avant d’être remplacé par Allan.

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Jérémy Doku : 8/10 Le joueur le plus dangereux de City, qui a fait souffrir la défense de Brighton avec ses dribbles directs sur la gauche. Il a manqué son centre en retrait pour Haaland à la 31e minute, a servi Cherki pour une tentative en fin de match et a contraint Verbruggen à un arrêt dans le temps additionnel.

Erling Haaland : 5/10 Une sortie frustrante pour le Norvégien. Il n’avait touché que 10 ballons après 39 minutes et a manqué sa première occasion, avant que Lewis Dunk n’intervienne en glissant pour contrer sa meilleure opportunité juste avant la pause.

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Remplaçants et entraîneur

Rayan Cherki : 6/10 (Entré à la place de Bouaddi, 55e) Il a apporté davantage de créativité et tenté de glisser des passes dans de petits espaces. Sa frappe de l’extérieur de la surface dans le temps additionnel a été contrée.

Nico O'Reilly : 6/10 (Entré à la place de Fernandez, 64e) Vif pour son 50e match de Premier League. Il a adressé un excellent ballon tendu devant le but pour Ndiaye et placé une tête de peu à côté après un arrêt de Verbruggen face à Khusanov.

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Phil Foden : 6/10 (Entré à la place de Gvardiol, 79e) Son entrée a galvanisé le public local alors que City cherchait à arracher un point, mais le temps jouait nettement contre lui.

Allan : 6/10 (Entré à la place de Ndiaye, 79e) Il s’est immédiatement illustré avec une percée qui a poussé Gross à lui saisir le bras, valant un avertissement au milieu de Brighton.

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Enzo Maresca : 5/10 Ses changements dans le onze de départ, avec les titularisations de Nunes et Bouaddi, n’ont pas porté leurs fruits. City a eu le ballon et les occasions, mais a manqué de tranchant pour venir à bout de l’une des défenses les mieux organisées du championnat.