Notes des joueurs de Manchester City contre Sunderland : Antoine Semenyo et Erling Haaland brillent dans un thriller chaotique à huit buts

Manchester City a poursuivi son inexorable marche en tête du classement de la Premier League, mais l’équipe a dû s’employer dans une extraordinaire victoire 5-3 contre Sunderland. Dans un match marqué par une fragilité défensive et une finition d’élite, l’équipe d’Enzo Maresca a démontré sa profondeur offensive pour venir à bout d’un visiteur combatif. La rencontre a basculé d’un camp à l’autre, avec 57 % de possession pour City et 2,76 buts attendus (xG), de peu supérieurs à ceux des visiteurs, dans un duel à très haute intensité qui a tenu le public de l’Etihad en haleine.

Le scénario tactique a été dominé par le sensationnel triplé de Brian Brobbey pour Sunderland, qui a régulièrement mis en lumière les brèches dans la défense de transition de City. Cependant, la qualité individuelle d’Antoine Semenyo, auteur d’un doublé, et l’inévitable Erling Haaland ont fait la différence. Malgré trois buts encaissés à domicile, la capacité de City à générer 16 tirs au total et à porter sa série de victoires à cinq matches suggère que, si la structure défensive demande encore des ajustements, sa force de frappe reste sans égale dans le championnat.

Gardien et défense

G. Donnarumma - 5/10

Un après-midi difficile pour l’Italien, largement laissé sans protection par sa ligne défensive. S’il a réalisé 2 arrêts, il sera déçu d’avoir encaissé trois fois, surtout compte tenu du réalisme de Sunderland malgré un xG limité. Son jeu au pied a été solide, mais il a manqué de présence pour rassurer une unité défensive fébrile durant la poussée de Sunderland en seconde période.

M. Guehi - 7/10

Guehi a offert un moment de qualité offensive en adressant une passe décisive à Semenyo à la 43e minute, montrant son aisance dans les zones avancées. Défensivement, en revanche, il a parfois souffert face aux déplacements de Brobbey. Il a été remplacé à la 43e minute peu après sa contribution, probablement en raison d’un ajustement tactique ou d’un léger pépin physique.

M. Nunes - 6/10

Aligné dans un rôle défensif, Nunes a eu du mal à s’adapter aux exigences physiques du suivi des contre-attaques de Sunderland. Il a apporté de l’énergie, mais a manqué de discipline de placement pour freiner la progression axiale des visiteurs. Les 57 % de possession de son équipe ont été facilités par sa capacité à faire circuler le ballon, mais il a été éliminé trop facilement sur le deuxième but.

J. Gvardiol - 7/10

Gvardiol a été une solution constante sur le côté gauche et a couronné une belle prestation avec une passe décisive cruciale pour Erling Haaland à la 81e minute afin de sceller le résultat. Il a été l’un des rares défenseurs à sembler à l’aise dans les duels en un contre un, même s’il a fait partie d’une unité percée à trois reprises.

R. Dias - 6/10

Le capitaine a eu fort à faire tout l’après-midi face au physique de Brian Brobbey. S’il a mené l’équipe au nombre de dégagements, il a été mal placé sur le troisième but de Sunderland. Ce fut une soirée rare où l’international portugais a semblé vulnérable face à une attaque directe et de haute intensité.

Milieu de terrain

I. Ndiaye - 6/10

Un après-midi discret selon ses standards. Ndiaye a bien lié le jeu dans l’entrejeu, mais n’a pas su délivrer la passe décisive qui aurait permis à City de tuer le match plus tôt. Il a été sorti à la 75e minute au profit de Jeremy Doku, Maresca cherchant davantage de vitesse explosive sur les côtés.

A. Semenyo - 9/10

La star incontestée de la rencontre. Semenyo a fait preuve d’un réalisme clinique, marquant à la 43e puis à la 57e minute pour maintenir City devant pendant les moments les plus volatils du match. Sa capacité à trouver des espaces dans le dos du double pivot de Sunderland a constitué la différence tactique entre les deux équipes.

E. Anderson - 7/10

Anderson a fourni le travail de l’ombre dans l’entrejeu, facilitant le pressing haut de City. Il a affiché de gros chiffres en récupération de balle et a maintenu un rythme élevé, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer, même s’il n’a pas été directement impliqué sur un but.

E. Fernandez - 6/10

A reçu un carton jaune précoce à la 9e minute, ce qui a semblé freiner son style habituellement combatif. Il a bien contrôlé le rythme du match en première période, mais a baissé de pied lorsque Sunderland a augmenté l’intensité après la pause.

R. Cherki - 8/10

Force créative du début à la fin, Cherki a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score et a constamment posé des problèmes à Sunderland. Sa vision du jeu et la justesse de ses passes ont été exceptionnelles, justifiant sa titularisation dans un rôle de numéro 10 avant d’être remplacé en fin de match par O'Reilly.

Attaque

E. Haaland - 8/10

Pendant une grande partie du match, Haaland a été bien muselé par Ballard et Danso, mais il a rappelé pourquoi il est l’avant-centre numéro un au monde en surgissant à la 81e minute pour inscrire le cinquième but décisif. Son déplacement pour reprendre le centre de Gvardiol était de classe mondiale, anéantissant tout espoir de remontée de Sunderland.

Remplaçants et entraîneur

J. Doku - 6/10

Entré pour les 15 dernières minutes. Sa vitesse a étiré une défense de Sunderland fatiguée, même si son dernier geste a manqué de sa précision habituelle.

N. O'Reilly - 6/10

Entré en fin de match à la place de Cherki. A aidé à gérer la fin de rencontre et à conserver le ballon dans les dernières minutes.

E. Maresca - 7/10

Maresca sera ravi des cinq buts et des trois points, mais il sera préoccupé par la facilité avec laquelle Sunderland a transpercé sa structure défensive. Sa décision de titulariser Semenyo a été inspirée, mais la transition défensive reste un chantier en cours pour le leader du championnat.