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Manchester City grimpe à la deuxième place de la Premier League, mais reste à six points du leader Arsenal. Après avoir laissé filer deux fois son avantage à l’Emirates, City en est désormais à quatre matches de championnat sans victoire.

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L’équipe d’Enzo Maresca a davantage eu le ballon en première période et a ouvert le score à la 34e minute, lorsque Erling Haaland a conclu sur une passe de Josko Gvardiol. Son avantage n’a duré que six minutes : Kai Havertz a marqué de la tête après une remise de Mikel Merino.

City a repris l’avantage trois minutes après la reprise. Lancé par Ayyoub Bouaddi lors d’une contre-attaque, Enzo Fernandez a porté le score à 2-1. Arsenal a ensuite pris le dessus, terminant la seconde période avec 63 % de possession. Viktor Gyokeres a placé une tête sur le poteau et manqué une autre grosse occasion avant que Jurrien Timber n’égalise sur corner à la 83e minute. Le but a été validé après vérification par la VAR. City a eu sa meilleure occasion de l’emporter au bout du temps additionnel, lorsque la tête de Gvardiol à bout portant a été contrée.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Man City à l’Emirates...

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma (6/10) : Il a réalisé quatre arrêts, notamment devant Timber et Noni Madueke en première période, puis sur une frappe lointaine de Bruno Guimaraes après la pause. Il aurait pu mieux faire sur l’égalisation de Timber sur corner. Il a ensuite dû recevoir des soins et a été averti pour contestation en fin de match.

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Matheus Nunes (6/10) : Titulaire au poste de latéral droit, il a été propre dans ses transmissions, réussissant 30 de ses 35 passes. Son centre a offert une occasion de la tête à Haaland en début de match. Il a concédé le corner sur lequel Timber a égalisé.

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Abdukodir Khusanov (7/10) : Le défenseur le plus fiable de City. Il a réalisé 10 interventions défensives, dont un tacle en position de dernier défenseur, ainsi que cinq dégagements et un contre.

Marc Guehi (6/10) : Très sollicité aux côtés de Khusanov, il a réalisé 10 interventions défensives et quatre dégagements. Sa passe a amené une frappe de Jeremy Doku en première période. Il a été averti dans le temps additionnel.

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Josko Gvardiol (7/10) : Depuis son poste de latéral gauche, il a offert le premier but à Haaland et s’est montré dangereux sur coups de pied arrêtés, avec trois tentatives de la tête. La dernière, à bout portant, a été contrée dans le temps additionnel.

Milieu de terrain

Ayyoub Bouaddi (7/10) : D’une grande maturité pour son âge. Sa passe en profondeur a lancé Fernandez sur le deuxième but de City, et il a réussi 37 de ses 39 passes.

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Elliot Anderson (7/10) : Il a beaucoup travaillé aux côtés de Bouaddi et a rarement perdu le ballon, réussissant 39 de ses 43 passes. Il a tenté sa chance deux fois de loin et a failli offrir la victoire à City sur un coup franc passé de peu à côté dans le temps additionnel.

Enzo Fernandez (8/10) : Il a redonné l’avantage à City en concluant une contre-attaque rapide. Il a obtenu cinq coups francs, mais a aussi été averti en première période pour des fautes répétées, avant d’être remplacé à la 67e minute.

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Attaque

Iliman Ndiaye (7/10) : Le joueur de City le plus dangereux balle au pied, avec neuf dribbles réussis sur 14. David Raya a repoussé l’une de ses frappes. Averti pour gain de temps en première période, il a cédé sa place à la 77e minute.

Jeremy Doku (7/10) : Touché en début de match, il a continué à provoquer la défense d’Arsenal. Il a obligé Raya à intervenir et créé une occasion pour Ndiaye. Il a subi un tirage de cheveux de Timber, resté impuni, avant d’être remplacé par Phil Foden à la 67e minute.

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Erling Haaland (8/10) : Il a ouvert le score d’une finition précise, a également obligé Raya à intervenir sur une frappe lointaine et a remporté quatre de ses cinq duels aériens. Il a aussi réalisé huit interventions défensives.

Remplaçants et entraîneur

Phil Foden (6/10) : Entré à la place de Doku, il a créé deux occasions, dont le centre repris de la tête par Gvardiol en fin de match.

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Nico O'Reilly (6/10) : Entré à la place de Fernandez, il a réussi ses neuf passes et obtenu le coup franc sur lequel Timber a été averti.

Mateo Kovacic (6/10) : Entré à la place de Ndiaye à la 77e minute, il n’a touché le ballon que quatre fois. L’une de ces touches a toutefois amené une frappe tardive de Haaland, qui a été contrée.

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Enzo Maresca (6/10) : Son équipe a mené deux fois, mais a reculé après avoir pris l’avantage 2-1, et Arsenal a dominé la seconde période. La deuxième place offre une petite consolation, mais la série sans victoire en championnat se poursuit.