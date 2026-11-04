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Le Fenerbahçe de Dirk Kuyt est revenu deux fois au score pour mettre fin au sans-faute de Liverpool en Europe, le club où il s’est fait un nom.

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Trey Nyoni a donné l’avantage aux visiteurs à la 25e minute d’une reprise de volée, inscrivant son premier but pour le club. Quatre minutes plus tard, le coup franc de Mason Greenwood a été dévié par Jeremy Jacquet, placé dans le mur. Entré en jeu, Alexander Isak a repris de la tête un centre de Cody Gakpo sur son premier ballon à la 69e minute. Mais quatre minutes plus tard, une déviation en arrière de Gakpo sur un corner joué en combinaison a permis à Archie Brown de pousser le ballon au fond des filets. Vedat Muriqi a ensuite repris de la tête un centre de Brown pour offrir la victoire aux siens à la 79e minute.

L’équipe d’Andoni Iraola a eu 68 % de possession, tiré 22 fois et obtenu 12 corners. Pourtant, les trois buts qu’elle a encaissés sont nés d’erreurs défensives sur coups de pied arrêtés ou sur des ballons aériens. Cette défaite marque le deuxième match consécutif sans victoire de Liverpool, une première depuis août. Le club reste cinquième du classement de la phase de ligue avec neuf points, tandis que Fenerbahce a fêté sa première victoire en Ligue des champions depuis 18 ans.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Liverpool à Istanbul...

Gardien & défense

Alisson Becker (5/10) : Il a réalisé de belles parades face à N'Golo Kante, Greenwood et Brown, mais s’est retrouvé entre deux eaux lorsque Brown a inscrit la deuxième égalisation et est resté sur sa ligne quand Muriqi a marqué de la tête le but de la victoire.

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Joe Gomez (6/10) : Actif offensivement au poste d’arrière droit, il a adressé un centre bas et dangereux devant le but pour Bradley Barcola, même si Greenwood et Brown ont chacun pris le dessus sur lui une fois. Il a cédé sa place à Florian Wirtz à la 66e minute, alors qu’Iraola cherchait la victoire.

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Jeremy Jacquet (5/10) : Il s’est tourné de côté dans le mur et a dévié le coup franc de Greenwood sur l’égalisation. Il faisait également partie des trois joueurs battus dans les airs par Muriqi sur le but de la victoire. Il a aussi placé une tête à côté en début de match et concédé un coup franc inutile en poussant un adversaire.

Virgil van Dijk (6/10) : Le capitaine a plusieurs fois pris le dessus physiquement sur Romelu Lukaku et s’est montré dangereux sur coups de pied arrêtés. Il a contraint Ederson à intervenir sur deux têtes avant d’envoyer une occasion au-dessus de la barre dans le temps additionnel.

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Kostas Tsimikas (6/10) : Une mauvaise passe en retrait de sa part a offert une occasion à Kante en début de match et il a échappé de peu à un penalty après avoir poussé Greenwood. Il a toutefois combiné avec Gakpo sur l’action du but d’Isak et multiplié les centres. Milos Kerkez l’a remplacé à la 76e minute.

Milieu de terrain

Alexis Mac Allister (6/10) : Il a fait circuler le ballon avec soin et sollicité Ederson d’une tête après la pause, mais a été battu dans les airs lorsque Muriqi s’est élevé pour inscrire le but de la victoire. Il a écopé d’un carton jaune pour une faute tardive commise par frustration sur Kerem Akturkoglu.

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Trey Nyoni (8/10) : Il a inscrit son premier but pour Liverpool d’une puissante volée déviée, après un centre de Dominik Szoboszlai repoussé sans être dégagé, devenant le deuxième plus jeune buteur du club en Ligue des champions. Il a dirigé le jeu depuis une position reculée avec 96 passes tentées, le total le plus élevé pour un joueur de Liverpool dans la compétition cette saison, et réalisé des interceptions cruciales avant de céder sa place à Lewis Koumas à la 85e minute.

Dominik Szoboszlai (6/10) : De retour dans le onze de départ après son problème aux ischio-jambiers, il a délivré le centre à l’origine de l’ouverture du score de Nyoni, mais ses coups de pied arrêtés ont été, dans l’ensemble, mal exploités. Il a concédé le coup franc sur lequel Greenwood a égalisé et laissé Brown lui échapper sur la deuxième égalisation.

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Attaque

Victor Munoz (6/10) : En vue en début de match, il a obligé Ederson à détourner un tir en corner dès la troisième minute et adressé le centre repris de la tête à côté par Barcola. Il a trop tardé à jouer le ballon, permettant à Brown de tirer à l’heure de jeu, avant d’être remplacé à la 66e minute.

Rio Ngumoha (7/10) : Le joueur de 18 ans a été le principal danger de Liverpool. Il a provoqué des fautes de Kante et de Greenwood, puis vu une tentative après plusieurs dribbles être contrée après la pause. Il a été remplacé à la 66e minute, à la surprise générale.

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Bradley Barcola (6/10) : Actif mais maladroit dans un rôle inhabituel de numéro 9, il a raté sa reprise sur une occasion précoce, placé une tête déviée à côté sur un centre de Munoz et contraint Ederson à repousser une frappe enroulée.

Remplaçants & entraîneur

Alexander Isak (7/10) : Il a repris de la tête un centre de Gakpo sur son premier ballon, trois minutes après son entrée en jeu, pour inscrire son premier but en Ligue des champions avec Liverpool.

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Cody Gakpo (6/10) : Il a adressé le centre sur le but d’Isak, mais sa déviation en arrière sur un corner joué en combinaison a offert à Brown l’occasion d’inscrire la deuxième égalisation de Fenerbahce. Il a envoyé une frappe enroulée juste au-dessus en fin de match.

Florian Wirtz (6/10) : Il a remplacé Gomez alors qu’Iraola cherchait la victoire à 1-1, mais a eu peu d’influence dans une zone offensive très encombrée.

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Milos Kerkez (6/10) : Entré à la place de Tsimikas à la 76e minute, il a continué à se projeter vers l’avant, même si ses centres ont été repoussés sans difficulté.

Lewis Koumas (non noté) : Il a remplacé Nyoni à la 85e minute.

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Andoni Iraola (5/10) : Son triple changement à 1-1 a immédiatement porté ses fruits grâce à la combinaison entre Isak et Gakpo, mais la fragilité de son équipe sur coups de pied arrêtés et dans les airs lui a coûté cher. Ses cinq changements après la défaite contre Arsenal, notamment une attaque sans avant-centre de métier, ont permis de créer de nombreuses occasions, mais trop peu d’occasions franches ont été concrétisées.