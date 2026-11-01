Notes des joueurs de Liverpool face à Arsenal : le but de Kai Havertz frustre Virgil van Dijk et Liverpool à Anfield

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Arsenal s’est imposé de justesse 1-0 à Anfield grâce à un but décisif de Kai Havertz à la 16e minute. Malgré sa domination dans la possession du ballon et ses 18 tirs, Liverpool a peiné à percer la défense solide d’Arsenal.

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Les espoirs de Liverpool de rester invaincu à Anfield ont subi un sérieux coup d’arrêt avec une défaite 1-0 face à un Arsenal discipliné. Le tournant du match est survenu à la 16e minute, lorsque Havertz a conclu avec précision sur un service de Declan Rice, prenant à défaut la défense de Liverpool. Malgré 56 % de possession et 1,31 but attendu (xG), Liverpool s’est heurté à une défense bien organisée, qui l’a limité à quatre tirs cadrés en 90 minutes.

L’équipe d’Andoni Iraola a tenté de maintenir la pression sur les côtés, adressant 33 centres, mais son manque d’efficacité dans le dernier geste a été flagrant. Les 26 interceptions et 17 dégagements d’Arsenal ont mis en évidence l’écart entre les deux équipes dans le dernier tiers du terrain. Liverpool a poussé en fin de match et multiplié les changements, notamment avec l’entrée de Dominik Szoboszlai, mais son manque de variété dans la création dans l’axe l’a finalement privé d’un résultat face au leader du championnat.

Gardien & défense

Alisson Becker - 6/10

Le gardien brésilien a passé une grande partie de l’après-midi en spectateur, Arsenal n’ayant cadré que trois tirs. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but vainqueur de Havertz, au terme d’une action bien exécutée qui l’a laissé sans protection. La qualité de relance d’Alisson a aidé Liverpool à maintenir son bloc haut, mais il a rarement eu à réaliser l’un de ces arrêts décisifs dont il a le secret.

Milos Kerkez - 5/10

Un après-midi difficile pour le latéral gauche, qui a peiné à contenir les permutations des attaquants d’Arsenal sur le côté droit. Il a été impliqué dans plusieurs erreurs défensives alors que l’arrière-garde de Liverpool souffrait lors des transitions. Il a été remplacé à la 81e minute après une prestation marquée par un manque de sérénité avec le ballon.

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Ronald Araujo - 6/10

Le défenseur central a montré par moments sa supériorité physique dans plusieurs duels importants, mais il faisait partie d’une défense prise à défaut sur l’ouverture du score. Il a livré 81 minutes de travail défensif solide avant d’être remplacé, Iraola lançant des joueurs à vocation plus offensive pour tenter de revenir.

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Jérémy Jacquet - 5/10

Un match riche en enseignements pour le jeune joueur face à un adversaire de premier plan. S’il a fait preuve de courage dans les duels aériens, son placement a parfois été exploité par les déplacements intelligents d’Odegaard et de Havertz. Il est resté sur le terrain jusqu’au bout, mais a eu du mal à déjouer l’intensité du pressing d’Arsenal.

Virgil van Dijk - 6/10

Le capitaine a tenté de montrer l’exemple, sortant fréquemment de la ligne défensive pour lancer les attaques. Toutefois, le fait que la défense n’ait pas suivi l’appel de Rice sur la passe décisive à la 16e minute a terni sa prestation. Sous sa direction, la défense a limité Arsenal à peu de tirs, mais cette seule erreur a été fatale.

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Milieu de terrain

Trey Nyoni - 5/10

Plongé dans le grand bain, l’adolescent a peiné à peser face au puissant duo formé par Rice et Guimaraes. Il a montré de la finesse dans ses touches de balle, mais a souvent été dominé physiquement dans l’entrejeu. Son après-midi s’est achevé prématurément à la 59e minute, l’entraîneur cherchant des solutions plus expérimentées.

Alexis Mac Allister - 6/10

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a été le principal organisateur du jeu des locaux, mais il a dû fournir un gros travail défensif, commettant plusieurs fautes avant de recevoir un carton jaune à la 80e minute. S’il a aidé Liverpool à dominer la possession, il lui a manqué la passe décisive pour percer le bloc bas adverse.

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Florian Wirtz - 6/10

Chargé de la création, l’Allemand a eu du mal à trouver des espaces. Il a touché beaucoup de ballons, mais a souvent été encerclé par le double pivot d’Arsenal. Il a été concerné par le remaniement tactique de fin de match, quittant le terrain à la 81e minute sans avoir mis David Raya à l’épreuve.

Attaque

Bradley Barcola - 5/10

Une sortie frustrante pour l’ailier, souvent pris à deux par Timber et les milieux venus en couverture. Il a peiné à éliminer son vis-à-vis et a été averti juste avant la pause pour une intervention maladroite.

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Cody Gakpo - 6/10

Le Néerlandais n’a pas ménagé ses efforts sur le côté comme dans l’axe pour participer au jeu, mais il a manqué de précision dans le dernier geste. Il a contribué aux 33 centres envoyés par Liverpool dans la surface, dont peu ont trouvé leur destinataire. Il a cédé sa place à Ngumoha à la 67e minute.

Alexander Isak - 5/10

Un après-midi discret pour l’attaquant, privé de ballons. Gabriel et Calafiori l’ont efficacement neutralisé, et il a très peu touché le ballon dans la surface adverse. Malgré les 18 tirs de Liverpool, Isak n’a jamais eu d’occasion franche de marquer.

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Remplaçants & entraîneur

Dominik Szoboszlai - 6/10

Entré à la 59e minute à la place de Nyoni, il a apporté au milieu l’énergie qui lui manquait. Ses courses directes ont posé quelques problèmes, mais il n’a pas réussi à faire céder Arsenal.

Rio Ngumoha - 5/10

Entré à la 67e minute à la place de Gakpo. Le jeune joueur a montré beaucoup d’envie, mais s’est souvent retrouvé isolé face à une défense d’Arsenal expérimentée.

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Konstantinos Tsimikas - non noté

Entré en fin de match à la place de Kerkez, à la 81e minute.

Lewis Koumas - non noté

Entré en fin de match à la place de Wirtz, à la 81e minute.

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Víctor Munoz - non noté

Entré en fin de match à la place d’Araujo, à la 81e minute.

Andoni Iraola - 5/10

Le plan tactique de l’entraîneur est tombé dans le piège tendu par Arteta. Si son équipe a remporté la bataille de la possession, elle a manqué de jeu vertical pour mettre Arsenal en difficulté. Le choix de titulariser Nyoni s’est retourné contre lui sur le plan de l’impact physique, et le triple changement à la 81e minute a ressemblé à une tentative désespérée de renverser la situation.