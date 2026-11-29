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Liverpool a dû se contenter d'un point à Goodison Park malgré sa domination tactique et l'ouverture du score rapide de Dominik Szoboszlai. Un malheureux but contre son camp de Jeremie Frimpong a permis à Everton d'égaliser, tandis que le manque d'efficacité de Liverpool lui a coûté cher.

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Le 249e derby de la Mersey a été une démonstration tactique de domination territoriale, à laquelle il a finalement manqué l'efficacité nécessaire pour permettre aux visiteurs de prendre les trois points. Liverpool a rapidement pris le contrôle du match, faisant circuler le ballon vers l'avant de manière à contourner régulièrement le bloc médian d'Everton. L'ouverture du score de Szoboszlai dès la cinquième minute récompensait un départ tonitruant. Mais en ne tirant pas profit de ses 64 % de possession et de ses 22 tirs, Liverpool a laissé une chance à une équipe d'Everton accrocheuse, malgré ses limites.

Le retour d'Everton dans le match doit davantage à une erreur défensive confuse qu'à une pression offensive soutenue. À la 25e minute, Frimpong a involontairement envoyé le ballon dans son propre but, un épisode qui a profondément changé la dynamique psychologique de la rencontre. Liverpool a continué à se créer des occasions de qualité, terminant avec 1,95 but attendu (xG) contre 0,715 pour Everton, mais il lui a manqué le dernier geste décisif. La seconde période s'est transformée en duel face à un bloc bas que Liverpool n'a jamais réussi à déstabiliser, aboutissant à un nul frustrant.

GOAL note les joueurs de Liverpool au Hill Dickinson Stadium…

Gardien et défense

Alisson Becker - 6/10

Un après-midi étrangement calme pour le Brésilien, resté simple spectateur pendant de longues séquences alors qu'Everton n'a cadré qu'un seul tir. Il ne pouvait rien faire sur l'égalisation, une déviation à bout portant de son propre défenseur. Sa relance a été fiable, comme souvent, et a aidé Liverpool à maintenir une ligne défensive haute. Il n'a toutefois jamais eu à réaliser l'un de ces arrêts décisifs qui marquent souvent ces derbys.

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Jeremie Frimpong - 4/10

Une rencontre difficile pour le piston, dont l'action la plus marquante reste le malheureux but contre son camp à la 25e minute, qui a offert l'égalisation à Everton. S'il a apporté sa percussion habituelle dans le dernier tiers, son placement défensif a parfois posé question. Le poids de ce but contre son camp a semblé affecter sa sérénité dans les trente derniers mètres. Il a finalement été remplacé par Ronald Araujo à la 74e minute, sans avoir retrouvé son rythme initial.

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Virgil van Dijk - 7/10

Le capitaine a imposé son autorité, dirigeant la défense avec son sang-froid habituel. Il a remporté ses duels et joué un rôle crucial dans la conservation du ballon, permettant à Liverpool de maintenir la pression. Son placement a permis d'étouffer la plupart des contre-attaques d'Everton dès leur départ, même s'il regrettera que cette solidité défensive n'ait pas permis de garder sa cage inviolée.

Jules Jacquet - 7/10

Le jeune joueur a affiché un calme remarquable dans l'atmosphère électrique de Goodison Park. Il a fait preuve d'anticipation pour intercepter plusieurs longs ballons destinés à l'attaque d'Everton et a su faire avancer le jeu par ses passes depuis l'arrière. Une prestation pleine de maturité qui a justifié sa titularisation dans une rencontre à si fort enjeu.

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Milos Kerkez - 7/10

Une prestation énergique sur le flanc gauche. Kerkez a constamment offert une solution, apportant de la largeur et adressant plusieurs centres dangereux dans la surface. Il a bien concilié ses tâches offensives et sa rigueur défensive, ne laissant que très peu d'espaces à Everton de son côté.

Milieu de terrain

Dominik Szoboszlai - 8/10

Incontestablement le meilleur joueur de Liverpool. Son but à la cinquième minute a illustré sa capacité à surgir au bon moment dans la surface, et sa faculté à faire progresser le ballon a été le moteur de l'attaque. Très présent dans le jeu et capable de repérer les brèches dans le bloc d'Everton, il a été la principale raison de la nette domination des visiteurs dans l'axe.

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Alexis Mac Allister - 7/10

L'Argentin a assuré le lien tactique au milieu de terrain. Sa capacité à moduler le tempo a permis à Liverpool de toujours maîtriser le rythme de la rencontre. Moins spectaculaire que ses partenaires au milieu, il a néanmoins été essentiel, par sa couverture défensive et la précision de ses passes courtes, pour maintenir les 64 % de possession de son équipe.

Florian Wirtz - 7/10

Il a évolué dans les espaces derrière l'attaquant et a constamment cherché à créer le danger. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Szoboszlai, il a souvent tenté de délivrer la « passe qui tue ». Il s'est un peu effacé lorsqu'Everton a reculé davantage en seconde période, mais sa qualité technique est restée visible jusqu'à son remplacement à la 90e minute.

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Attaque

Rio Ngumoha - 6/10

Il a montré par moments son talent et sa capacité à provoquer sur l'aile, étirant la défense d'Everton en première période. Il a toutefois peiné à trouver la bonne dernière passe et a été remplacé par Trey Nyoni juste avant l'heure de jeu, Liverpool cherchant une autre solution tactique pour départager les deux équipes.

Alexander Isak - 6/10

Une journée frustrante pour l'international suédois. Il a bien occupé les défenseurs centraux d'Everton et ses déplacements sans ballon ont été intelligents, mais il a manqué de ballons dans les zones décisives. Il n'a pas marqué malgré les 22 tirs de Liverpool, se retrouvant souvent enfermé par un mur bleu regroupé près de son but.

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Bradley Barcola - 6/10

Il a apporté de la vitesse et de la largeur, mais il lui a manqué l'efficacité nécessaire pour véritablement faire mal à Everton. Il a participé à plusieurs transitions prometteuses qui n'ont finalement rien donné. Comme Frimpong, il a été concerné par le double changement de la 74e minute, cédant sa place à Victor Munoz.

Remplaçants et entraîneur

Trey Nyoni - 6/10

Entré à la 59e minute à la place de Ngumoha, il a reçu un carton jaune peu après. Il a apporté de l'énergie au milieu, mais pas l'étincelle créative nécessaire pour inscrire le but de la victoire.

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Ronald Araujo - 6/10

Entré à la 74e minute pour renforcer défensivement le côté droit. Il a été solide, mais a eu peu d'influence en attaque alors que Liverpool cherchait à faire la différence.

Victor Munoz - 6/10

Il a remplacé Barcola pour le dernier quart d'heure. Remuant, il n'a toutefois pas trouvé de passage dans la surface d'Everton, très encombrée.

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Lewis Koumas - Non noté

Entré tardivement à la place de Wirtz, il n'a pas eu assez de temps pour peser sur la rencontre.

Andoni Iraola - 6/10

Les choix tactiques de l'entraîneur étaient les bons, comme en témoignent la domination dans la possession et les xG. Mais l'incapacité de son équipe à défendre sur un simple centre a provoqué le but contre son camp, et ses changements n'ont pas permis de départager les deux équipes. Un match gagné sur le plan tactique, mais perdu dans l'exécution individuelle.