Notes des joueurs de la Juventus face à Naples : Kerim Alajbegovic et Jérémie Boga assurent une victoire capitale à l’Allianz Stadium

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La Juventus a fait preuve d’une grande efficacité en seconde période pour battre Naples 2-0, grâce à des buts de Kerim Alajbegovic et Jérémie Boga. Solide défensivement et capable de s’adapter tactiquement, elle a neutralisé la dangereuse attaque napolitaine dans cette rencontre à fort enjeu.

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La Juventus a décroché trois points importants à l’Allianz Stadium grâce à une victoire maîtrisée 2-0 contre Naples. La première période a été marquée par un affrontement tactique entre deux équipes exerçant un pressing haut. Malgré 13 corners obtenus sur l’ensemble du match, la Juventus a peiné à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Naples a légèrement dominé la possession (51 %), mais n’a cadré qu’un seul tir en 90 minutes, sollicitant très peu Guglielmo Vicario.

La décision est venue à la 70e minute, lorsque Alajbegovic a trouvé le chemin des filets après une longue période de pression des locaux. Alors que Naples poussait pour égaliser, la Juventus a profité d’une transition et Boga, entré en jeu, a scellé le résultat à la 87e minute. Sur le plan tactique, l’équipe de Luciano Spalletti a fait preuve d’une meilleure lecture des espaces, remportant 44 duels contre 37 pour Naples et parvenant à limiter l’influence de Kevin De Bruyne et Lorenzo Lucca.

Gardien & défense

Guglielmo Vicario - 7/10

Une soirée relativement tranquille pour le gardien, qui n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer, la Juventus ayant limité Naples à un tir cadré. Serein dans ses relances, il a contribué aux 84 % de passes réussies de son équipe et a bien régné sur sa surface lors des quatre corners napolitains.

Pierre Kalulu - 7/10

Aligné au poste d’arrière droit, Kalulu s’est montré solide défensivement et a offert une solution à la relance. Il a tenté une frappe lointaine contrée à la 47e minute, mais s’est surtout attaché à contenir Noa Lang, avec succès pendant la majeure partie de son temps sur le terrain.

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Gleison Bremer - 8/10

Patron de la défense de la Juventus, Bremer a signé 10 interventions défensives, le total le plus élevé de son équipe. Dominateur dans les airs, il a remporté quatre duels et a failli marquer à la 64e minute d’une tête qui a obligé le gardien à intervenir. Son placement a été essentiel pour neutraliser la présence physique de Lucca.

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Jhon Lucumí - 7/10

Lucumí a apporté de l’équilibre dans l’axe gauche de la défense jusqu’à sa sortie à la 72e minute. Actif en première période, il est même monté sur un corner à la 16e minute et a vu sa frappe du droit passer à côté. Il est resté très concentré face à Matteo Politano.

Juan Cabal - 6/10

Cabal a rempli ses tâches avec application sur le flanc gauche. Sans apporter le même élan offensif qu’Andrea Cambiaso par la suite, son placement a aidé la Juventus à conserver efficacement son organisation en 4-4-2 face au 4-3-3 de Naples. Il a été remplacé à la 82e minute pour apporter de la fraîcheur à la défense.

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Milieu de terrain

Weston McKennie - 6/10

McKennie a disputé les 45 premières minutes, apportant de l’énergie et une menace dans les airs. Il s’est procuré une belle occasion sur corner à la 10e minute, mais sa tête est passée à côté du poteau. Discipliné tactiquement, il a toutefois cédé sa place à Federico Gatti à la pause, Spalletti souhaitant ajuster son dispositif.

Douglas Luiz - 8/10

Métronome du milieu de terrain de la Juventus, Luiz a réussi 62 passes sur 71 tentées, le total le plus élevé de son équipe. Il a dicté le rythme de la rencontre et permis aux attaquants de s’exprimer, même si sa frappe lointaine à la 53e minute a manqué le cadre.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners a évolué dans les espaces entre le milieu et l’attaque, assurant le lien dans la création. Il a mis Alex Meret à contribution d’une tête à la 60e minute et a joué un rôle déterminant dans le pressing haut qui a fini par faire céder Naples. Son activité a été essentielle dans les 44 duels remportés par la Juventus.

Kerim Alajbegovic - 9/10

L’homme du match. Alajbegovic a été la menace la plus constante de la Juventus, avec quatre tirs, dont deux cadrés. Après plusieurs tentatives contrées ou non cadrées en première période, il a fait preuve de sang-froid pour ouvrir le score à la 70e minute, confirmant sa première place dans l’équipe avec 0,22 xG.

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Attaque

Randal Kolo Muani - 6/10

Kolo Muani a eu du mal à se procurer des occasions nettes face au bloc bas de Naples. Une de ses têtes a été arrêtée dans le temps additionnel de la première période, mais il a surtout servi de point d’appui, attirant les défenseurs pour libérer des espaces à Alajbegovic. Il a été remplacé par Edon Zhegrova à la 59e minute.

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade a apporté sa présence physique en pointe, sans toutefois cadrer de tir. Il s’est surtout distingué par son jeu dos au but et sa capacité à mobiliser les défenseurs centraux de Naples, permettant aux milieux lancés de trouver des espaces dans le dernier tiers du terrain.

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Remplaçants & entraîneur

Federico Gatti - 7/10

Entré à la pause, Gatti a renforcé la solidité de la défense. Étonnamment actif en attaque, il a tenté deux tirs, aux 49e et 57e minutes, et a aidé la Juventus à préserver sa cage inviolée face aux dernières offensives de Naples.

Edon Zhegrova - 6/10

Entré à la 59e minute, Zhegrova a apporté de la fraîcheur et de la percussion. Deux de ses tirs ont été contrés coup sur coup autour de la 75e minute, maintenant la défense napolitaine sous pression alors que la Juventus cherchait le but de la victoire.

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Jérémie Boga - 8/10

Une entrée en jeu parfaite. Boga a remplacé le buteur Alajbegovic à la 72e minute et a fait preuve d’une efficacité remarquable. Il a inscrit le deuxième but décisif à la 87e minute d’une finition précise, mettant fin au suspense.

Lloyd Kelly - 6/10

Entré à la 72e minute pour consolider la défense après l’ouverture du score, il s’est intégré sans difficulté et a évité toute baisse de concentration en fin de match.

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Andrea Cambiaso - Non noté

Entré tardivement, à la 82e minute, pour apporter une couverture défensive et de l’énergie sur le flanc.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti a remporté la bataille tactique face à Massimiliano Allegri. L’entrée de Gatti à la pause, puis celles de Boga et Zhegrova, ont changé la dynamique du match. Limiter une équipe de Naples comptant De Bruyne à un seul tir cadré témoigne de la solidité de son organisation défensive.