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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de la Juventus face à la Fiorentina : Gleison Bremer et Nick Woltemade arrachent un point au terme d’un match chaotique à Florence

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La Juventus a fait preuve d’une grande résistance pour revenir deux fois au score au stade Artemio Franchi et obtenir un match nul 2-2 face à une Fiorentina combative. Les ajustements tactiques de Luciano Spalletti ont permis aux Bianconeri de rester dans la course malgré des erreurs défensives en début de match.

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La Juventus a affiché un curieux mélange de fragilité défensive et de ténacité offensive lors de son match nul 2-2 face à la Fiorentina au stade Artemio Franchi. L’équipe de Luciano Spalletti s’est retrouvée sous pression d’entrée lorsque Mateo Pellegrino a percé ses lignes dès la quatrième minute. Malgré 59 % de possession, la Juventus a peiné à contenir les contre-attaques de la Fiorentina, qui ont régulièrement mis au jour les espaces entre son milieu de terrain et sa défense.

Sur le plan tactique, la Juventus a beaucoup misé sur sa présence physique lors des coups de pied arrêtés et a fini par égaliser grâce à Nick Woltemade à la 32e minute. De nouveau menés au début de la seconde période après un but d’A. Njie, les visiteurs n’ont pas abdiqué. Une tête de Gleison Bremer à la 66e minute leur a permis d’arracher le nul, même si les trois cartons jaunes reçus par l’équipe turinoise témoignent d’une soirée où elle a souvent semblé en retard sur le rythme du match.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario : 6/10

Vicario ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score précoce de Pellegrino et s’est retrouvé exposé sur le deuxième but. Il a réalisé quatre arrêts au cours du match, maintenant la Juventus dans la partie pendant une première période mouvementée, même si ses relances ont parfois été précipitées sous la pression de la Fiorentina.

Gleison Bremer : 8/10

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Le capitaine a montré l’exemple en inscrivant le but crucial de l’égalisation à la 66e minute d’une tête puissante. Malgré un carton jaune reçu à la 22e minute, il a été le pilier de la défense, contribuant aux 16 dégagements de son équipe et remportant ses duels face à des attaquants physiques.

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Pierre Kalulu : 5/10

Une soirée difficile pour le défenseur, qui a souffert face à la vitesse de Njie. Son placement sur le premier but pose question, même s’il s’est amélioré au fil du match, aidant son équipe à maintenir une ligne défensive plus haute en fin de rencontre.

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Jhon Lucumi : 6/10

Lucumi s’est montré plutôt sûr avec le ballon, mais a été remplacé par Federico Gatti à la 89e minute, Spalletti cherchant à consolider sa défense dans les derniers instants. Il a participé à la construction du jeu qui a permis à la Juventus de réussir 386 passes.

Juan Cabal : 5/10

Sur le plan disciplinaire, Cabal a vécu une soirée à oublier : averti dès la 13e minute, il a été remplacé par Zeki Celik à la 56e. Ce carton précoce a limité son agressivité dans les duels sur le côté.

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Milieu de terrain

Douglas Luiz : 7/10

Le Brésilien a été le moteur créatif de l’équipe, délivrant la passe décisive sur le but égalisateur de Bremer. Remplacé peu après ce but, à la 66e minute, il a joué un rôle essentiel grâce à la qualité de ses coups de pied arrêtés et à sa conservation du ballon, alors que la Juventus a obtenu 12 corners.

Weston McKennie : 6/10

Une prestation infatigable de l’Américain, qui a couvert énormément de terrain avant d’être remplacé à la 78e minute. S’il lui a manqué la passe décisive, son activité au cœur du jeu a donné à Koopmeiners davantage de liberté de mouvement.

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Teun Koopmeiners : 6/10

Koopmeiners a évolué dans les espaces derrière les attaquants, mais s’est heurté à un milieu de la Fiorentina compact. Il a joué un rôle central dans les 2,42 buts attendus (xG) de son équipe, sans parvenir lui-même à marquer.

Jeremie Boga : 5/10

Boga n’a jamais vraiment réussi à faire la différence sur l’aile et a été remplacé à la 57e minute. Il a peiné à éliminer son vis-à-vis et à servir les deux attaquants, ce qui a conduit à un ajustement tactique au début de la seconde période.

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Attaque

Nick Woltemade : 8/10

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Le joueur le plus en vue dans le dernier tiers du terrain, Woltemade a inscrit le premier but égalisateur à la 32e minute. Son jeu en combinaison a été excellent avant sa sortie surprenante à la 57e minute, dans le cadre d’un double changement.

Randal Kolo Muani : 7/10

Kolo Muani a délivré la passe décisive sur le but de Woltemade, mais sa soirée a été quelque peu ternie par un carton jaune à la 73e minute. Il a constamment gêné les défenseurs centraux de la Fiorentina, sans parvenir à marquer lui-même.

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Remplaçants et entraîneur

Zeki Celik : 6/10

Entré à la place de Cabal à la 56e minute, il a apporté davantage de discipline défensive sur le côté droit, limitant l’influence des joueurs de couloir de la Fiorentina pendant la dernière demi-heure.

Edon Zhegrova : 6/10

Entré à la place de Woltemade à la 57e minute, Zhegrova a apporté un nouvel élan et davantage de jeu direct à l’attaque, contribuant à la pression qui a mené à l’égalisation en fin de match.

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Kristjan Alajbegovic : 5/10

Il a remplacé Boga à la 57e minute. Malgré ses efforts, il a manqué d’expérience pour déstabiliser régulièrement la défense adverse dans une fin de match tendue.

Jeff Ekhator : 5/10

Entré à la place de McKennie à la 78e minute pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain, il a peu touché le ballon alors que le jeu devenait plus décousu.

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Federico Gatti : non noté

Un changement tactique tardif, à la 89e minute, pour préserver le point du match nul.

Luciano Spalletti : 6/10

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Le 4-2-3-1 de Spalletti a été pris à défaut d’entrée, mais sa décision de continuer à miser sur les combinaisons sur coups de pied arrêtés a porté ses fruits. Son double changement à la 57e minute était audacieux et, même s’il a brièvement perturbé le rythme de l’équipe, celle-ci a montré assez de caractère pour obtenir un résultat à l’extérieur.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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