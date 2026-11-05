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La Juventus a poursuivi son impressionnant parcours en Ligue Europa en s’imposant 2-1 face à l’AZ Alkmaar au AFAS Stadion, au terme d’une prestation disciplinée. Les buts inscrits rapidement par Teun Koopmeiners et Randal Kolo Muani lui ont assuré la victoire malgré une frayeur en fin de match.

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La Juventus de Luciano Spalletti a fait preuve d’un réalisme exemplaire en première période à Alkmaar, pliant pratiquement le match avant la pause. Les Bianconeri ont exploité leur supériorité tactique, avec Kolo Muani comme principal point d’appui. À la 19e minute, le Français a servi Koopmeiners, permettant à l’ancien joueur de l’AZ de marquer contre son ancien club. Kolo Muani a ensuite doublé la mise à la 37e minute, après un excellent travail de Nick Woltemade.

La seconde période a été plus fermée. Soucieuse de préserver ses forces, la Juventus s’est repliée dans un bloc bas, laissant l’AZ Alkmaar exercer sa pression. Malgré 56 % de possession et 18 tirs, l’AZ a trop rarement cadré pour inquiéter les Italiens jusqu’à la 88e minute. Un but tardif de Mexx Meerdink a rendu la fin de match nerveuse, mais la Juventus a tenu bon pendant les quatre minutes de temps additionnel pour décrocher sa troisième victoire de la campagne continentale.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario : 7/10

Le gardien italien a été peu sollicité pendant 80 minutes, mais est resté concentré pour réaliser deux arrêts décisifs. Il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe précise de Meerdink en fin de match. Ses relances ont aidé la Juventus à déjouer le pressing initial des Néerlandais en première période.

Jhon Lucumi : 7/10

Une prestation pleine d’autorité du Colombien, qui a dirigé la défense avec assurance. Il a remporté la majorité de ses duels aériens et a joué un rôle crucial dans le dégagement des centres que l’AZ a multipliés dans la surface lors du dernier quart d’heure.

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Federico Gatti : 6/10

Une prestation agressive, comme à son habitude, même s’il s’est parfois mis en difficulté en quittant la ligne défensive. Il a été remplacé par Bremer à la 78e minute pour apporter de la fraîcheur alors que la charge de travail défensive augmentait.

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Lloyd Kelly : 6/10

Kelly a apporté un équilibre solide sur le côté gauche de la défense. Moins entreprenant que Lucumi, il a fait preuve de discipline dans son placement, forçant les ailiers de l’AZ à rester sur les côtés plutôt qu’à repiquer dans l’axe pour mettre Vicario à l’épreuve.

Pierre Kalulu : 7/10

Aligné comme piston, Kalulu a montré sa polyvalence. Principalement chargé de défendre en seconde période, il s’est distingué dans les duels en un contre un, même si son apport offensif a été plus limité que celui de son homologue sur le flanc opposé.

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Milieu de terrain

Pape Sarr : 7/10

Sarr a été le moteur du milieu de terrain, couvrant énormément de terrain. Sa capacité à intercepter le ballon et à lancer rapidement les transitions a été déterminante dans la réussite de la Juventus en contre-attaque, offrant aux attaquants les conditions pour briller en première période.

Andrea Cambiaso : 6/10

Une prestation généreuse de Cambiaso, averti à la 48e minute. Il a été remplacé à l’heure de jeu, Spalletti cherchant à consolider son organisation défensive.

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Teun Koopmeiners : 8/10

Le protagoniste de la soirée. Koopmeiners a fait preuve d’un grand sang-froid pour ouvrir le score à la 19e minute contre son ancien club. Sa palette de passes a été exceptionnelle et il a dicté le rythme du match jusqu’au repli de la Juventus dans un bloc plus bas.

Attaque

Randal Kolo Muani : 9/10

L’homme du match incontesté. Kolo Muani a été impliqué dans tous les bons coups de la Juventus, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score avant de marquer à la 37e minute d’une belle finition. Ses déplacements sans ballon ont constamment posé problème aux défenseurs centraux de l’AZ jusqu’à sa sortie à la 85e minute.

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Kerim Alajbegovic : 6/10

Le jeune prodige, titularisé par Spalletti, a montré par séquences l’étendue de ses qualités techniques. Sans marquer ni délivrer de passe décisive, il a contribué à étirer la défense de l’AZ avant d’être remplacé par Jeremie Boga à la 60e minute.

Nick Woltemade : 7/10

Efficace dans son rôle de relais, Woltemade a signé une passe décisive méritée sur le but de Kolo Muani. Sa taille et sa puissance ont permis à la Juventus de jouer long sous la pression, en faisant de lui un point d’appui fiable pour conserver le ballon.

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Remplaçants et entraîneur

Jeremie Boga : 6/10

Entré à la 60e minute pour apporter un nouvel élan en contre-attaque. Ses dribbles ont permis à la Juventus de desserrer l’étau, même si sa dernière passe a manqué de tranchant.

Juan Cabal : 5/10

Entré à la place de Cambiaso, Cabal a eu un peu de mal à suivre l’intensité du match. Il a fini par recevoir un carton jaune à la 94e minute en tentant d’enrayer une dernière offensive de l’AZ.

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Gleison Bremer : 6/10

Entré à la place de Gatti à la 78e minute, le Brésilien a apporté davantage de solidité à la défense dans les derniers instants.

Jeff Ekhator : 5/10

Une entrée brève mais disciplinée, même s’il a écopé d’un carton jaune à la 85e minute, peu après son arrivée sur le terrain.

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Douglas Luiz : non noté

Entré trop tard pour être évalué équitablement.

Luciano Spalletti : 8/10

Son plan tactique était parfaitement adapté. Spalletti a repéré la ligne défensive haute de l’AZ comme une faiblesse et l’a parfaitement exploitée en première période. Ses changements, pragmatiques, visaient à préserver l’avance. Même si la Juventus a fini par encaisser un but, les trois points n’ont jamais véritablement semblé menacés.