La Juventus de Luciano Spalletti a fait preuve d’un réalisme exemplaire en première période à Alkmaar, pliant pratiquement le match avant la pause. Les Bianconeri ont exploité leur supériorité tactique, avec Kolo Muani comme principal point d’appui. À la 19e minute, le Français a servi Koopmeiners, permettant à l’ancien joueur de l’AZ de marquer contre son ancien club. Kolo Muani a ensuite doublé la mise à la 37e minute, après un excellent travail de Nick Woltemade.
La seconde période a été plus fermée. Soucieuse de préserver ses forces, la Juventus s’est repliée dans un bloc bas, laissant l’AZ Alkmaar exercer sa pression. Malgré 56 % de possession et 18 tirs, l’AZ a trop rarement cadré pour inquiéter les Italiens jusqu’à la 88e minute. Un but tardif de Mexx Meerdink a rendu la fin de match nerveuse, mais la Juventus a tenu bon pendant les quatre minutes de temps additionnel pour décrocher sa troisième victoire de la campagne continentale.
Gardien et défense
Guglielmo Vicario : 7/10
Le gardien italien a été peu sollicité pendant 80 minutes, mais est resté concentré pour réaliser deux arrêts décisifs. Il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe précise de Meerdink en fin de match. Ses relances ont aidé la Juventus à déjouer le pressing initial des Néerlandais en première période.
Jhon Lucumi : 7/10
Une prestation pleine d’autorité du Colombien, qui a dirigé la défense avec assurance. Il a remporté la majorité de ses duels aériens et a joué un rôle crucial dans le dégagement des centres que l’AZ a multipliés dans la surface lors du dernier quart d’heure.
Federico Gatti : 6/10
Une prestation agressive, comme à son habitude, même s’il s’est parfois mis en difficulté en quittant la ligne défensive. Il a été remplacé par Bremer à la 78e minute pour apporter de la fraîcheur alors que la charge de travail défensive augmentait.
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Lloyd Kelly : 6/10
Kelly a apporté un équilibre solide sur le côté gauche de la défense. Moins entreprenant que Lucumi, il a fait preuve de discipline dans son placement, forçant les ailiers de l’AZ à rester sur les côtés plutôt qu’à repiquer dans l’axe pour mettre Vicario à l’épreuve.
Pierre Kalulu : 7/10
Aligné comme piston, Kalulu a montré sa polyvalence. Principalement chargé de défendre en seconde période, il s’est distingué dans les duels en un contre un, même si son apport offensif a été plus limité que celui de son homologue sur le flanc opposé.
Milieu de terrain
Pape Sarr : 7/10
Sarr a été le moteur du milieu de terrain, couvrant énormément de terrain. Sa capacité à intercepter le ballon et à lancer rapidement les transitions a été déterminante dans la réussite de la Juventus en contre-attaque, offrant aux attaquants les conditions pour briller en première période.
Andrea Cambiaso : 6/10
Une prestation généreuse de Cambiaso, averti à la 48e minute. Il a été remplacé à l’heure de jeu, Spalletti cherchant à consolider son organisation défensive.
Teun Koopmeiners : 8/10
Le protagoniste de la soirée. Koopmeiners a fait preuve d’un grand sang-froid pour ouvrir le score à la 19e minute contre son ancien club. Sa palette de passes a été exceptionnelle et il a dicté le rythme du match jusqu’au repli de la Juventus dans un bloc plus bas.
Attaque
Randal Kolo Muani : 9/10
L’homme du match incontesté. Kolo Muani a été impliqué dans tous les bons coups de la Juventus, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score avant de marquer à la 37e minute d’une belle finition. Ses déplacements sans ballon ont constamment posé problème aux défenseurs centraux de l’AZ jusqu’à sa sortie à la 85e minute.
Kerim Alajbegovic : 6/10
Le jeune prodige, titularisé par Spalletti, a montré par séquences l’étendue de ses qualités techniques. Sans marquer ni délivrer de passe décisive, il a contribué à étirer la défense de l’AZ avant d’être remplacé par Jeremie Boga à la 60e minute.
Nick Woltemade : 7/10
Efficace dans son rôle de relais, Woltemade a signé une passe décisive méritée sur le but de Kolo Muani. Sa taille et sa puissance ont permis à la Juventus de jouer long sous la pression, en faisant de lui un point d’appui fiable pour conserver le ballon.
Remplaçants et entraîneur
Jeremie Boga : 6/10
Entré à la 60e minute pour apporter un nouvel élan en contre-attaque. Ses dribbles ont permis à la Juventus de desserrer l’étau, même si sa dernière passe a manqué de tranchant.
Juan Cabal : 5/10
Entré à la place de Cambiaso, Cabal a eu un peu de mal à suivre l’intensité du match. Il a fini par recevoir un carton jaune à la 94e minute en tentant d’enrayer une dernière offensive de l’AZ.
Gleison Bremer : 6/10
Entré à la place de Gatti à la 78e minute, le Brésilien a apporté davantage de solidité à la défense dans les derniers instants.
Jeff Ekhator : 5/10
Une entrée brève mais disciplinée, même s’il a écopé d’un carton jaune à la 85e minute, peu après son arrivée sur le terrain.
Douglas Luiz : non noté
Entré trop tard pour être évalué équitablement.
Luciano Spalletti : 8/10
Son plan tactique était parfaitement adapté. Spalletti a repéré la ligne défensive haute de l’AZ comme une faiblesse et l’a parfaitement exploitée en première période. Ses changements, pragmatiques, visaient à préserver l’avance. Même si la Juventus a fini par encaisser un but, les trois points n’ont jamais véritablement semblé menacés.